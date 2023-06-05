Как отучить ребенка ныть

Если ребенок почувствует, что вас можно взять нытьем, он будет оттачивать это умение

Нытье — плохой способ добиваться поставленных целей

Допустимо ли, чтобы ребенок получал желаемое с помощью нытья? Ни в коем случае! Смотрите, как должны вести себя родители с капризным ребенком.

Дети должны знать, что нытье — это плохой способ добиваться поставленных целей. Важно научить их обосновывать свои желания и пользоваться своим очарованием вместо того, чтобы хныкать.

Эти 5 советов помогут вам сменить детское нытье и ваши сетования на него на нормальный конструктивный диалог.

Убедитесь, что ребенок выспался и не голоден

Не обязательно нытье свидетельствует о складе характера вашего малыша. Когда у ребенка не хватает внутренних ресурсов справиться с раздражением, он начинает «скулить». Под внутренними ресурсами мы понимаем:

• полноценный отдых,

• здоровый сон,

• питание,

• полноценное общение с родителями.

В таких случаях маленькие дети подают сигнал с помощью плача, а малыши постарше (3-4-х лет) начинают хныкать и ныть.

Не жалуйтесь на ноющего ребенка, если ему приходится ходить с вами по магазинам в то время, когда не удовлетворены его базовые потребности.

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Уставший и голодный ребенок начнет кукситься — и это естественно

Он будет требовать от вас чего угодно, лишь бы обратить на себя внимание. Поэтому не провоцируйте подобные ситуации, ведь у детей нет той силы воли, которая есть у взрослых людей.

Уделяйте малышу достаточно своего времени

Дети нуждаются в общении с родителями. Эта потребность заложена у них на подсознательном уровне. И поскольку они не осознают этого, то не ждите, что ребенок подойдет к вам со словами: «Мама, папа, я ною, потому что мне не хватает вашего внимания».

Важно вовремя уделить ребенку внимание — еще до того, как он начал свое нытье.

Почему именно до? Да потому что в противном случае это будет выглядеть так: ребенок получает вознаграждение в виде родительской любви за то, что плохо себя ведет, хнычет и стонет.

Что же делать, если вы упустили это драгоценное время и нытье началось? В первую очередь проверьте первый пункт — дайте ребенку перекусить и возможность отдохнуть.

А когда малыш успокоится, побалуйте его чем-нибудь, поиграйте с ним, расскажите интересную историю.

Пусть он поймет, что всего этого он добился не нытьем, а своим хорошим поведением.

Подбирайте правильные слова

Дети копируют своих родителей. И если мама и папа не умеют объяснять свои желания, то откуда эти умения возьмутся у ребенка?

Когда малыш ноет, родители желают одного — чтобы он перестал. Попробуйте объяснить это так:

Мне так нравится твой настоящий голос. Давай ты прекратишь ныть и своим обычным голосом расскажешь, чем ты недоволен.

Но не стоит манипулировать детьми такими хитростями. Они прекрасно чувствуют подвох, и ваши уловки могут сработать один-два раза, а потом их волшебная сила заканчивается.

Важно найти взаимовыгодное решение и для себя, и для ребенка.

Например, вам нужно купит продукты, а ребенок ноет, что хочет на детскую площадку. Дайте ему понять, что его желания не безразличны для вас. Скажите: «Да, я понимаю, что тебе хочется поиграть, поэтому мы сейчас быстренько купим и упакуем продукты, а потом по дороге домой заедем на площадку, и ты сможешь немного поиграть».

Дайте ребенку поплакать, если он расстроен

Ваш запрет на плач «Ты же уже большой/ая мальчик/девочка! Такие уже не плачут!» может привести к тому, что ребенок начнет выражать свои негативные эмоции нытьем.

Жизнь малышей тоже наполнена разными разочарованиями и стрессами: сверстник в песочнице отобрал игрушку, родители приучают к горшку, мама вернулась из роддома с маленьким братиком или сестричкой и тому подобное.

Взрослые могут решить, что это пустяк, но для ребенка любая бытовая ситуация может обернуться большим расстройством.

Нет ничего страшного в том, что малыш выпустит пар, например, через обычный плач. И когда он успокоится, обнимите его — пусть он понимает, что для того, чтобы получить родительскую ласку, вовсе не обязательно плакать.

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Не покупайте тишину

Часто дети ноют потому, что это срабатывает. Поныл немного — купили игрушку, «поскулил» — достали конфету. Такие методы воспитания должны находиться в семье под запретом. Конечно, родителям бывает удобно откупиться от хнычущего малыша. Особенно когда он вас «выставляет в нехорошем свете», например, при посторонних людях.

Если ребенок почувствует, что вас можно взять нытьем, он будет оттачивать это умение снова и снова.

Лучше отнеситесь с сочувствием к тому, что не можете выполнить его просьбу прямо сейчас. Или найдите достойную альтернативу.

Малыш ноет, что хочет конфету, после которой у него аллергия? Угостите его красным яблоком. А если он, завывая, откажется, просто спрячьте его со словами: «Ну что же, как захочешь яблоко, скажи мне, и я тебе его достану». опубликовано econet

Автор Наталья Астрожникова

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