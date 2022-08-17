Доктор, вылечите мою душу

— Доктор, здравствуйте! — И вы будьте здоровы. На что жалуемся? — Душа болит. Вы ведь душевный доктор? — Душевный. Фамилия моя такая. И специализация – тоже. А вашу душу что-то ранило?
…До свидания, душенька, и помните: прощать, прощать и еще раз прощать! Трижды в день, после еды! Будьте здоровы! Следующий!…
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— Доктор, здравствуйте!
— И вы будьте здоровы. На что жалуемся?
— Душа болит. Вы ведь душевный доктор?
— Душевный. Фамилия моя такая. И специализация – тоже. А вашу душу что-то ранило?
— Не знаю. Может быть. Я ее как-то не чувствую. Я вообще плохо чувствую. Например, я не умею говорить «люблю».
— Да? Ну, это распространенное заболевание. Расскажите мне, каков ваш рацион питания.
— Питания? Ах, да. Ну, супы, каши там. Овощи. Мясо – но не каждый день. Ну, я апельсины обожаю, мороженое, конфеты шоколадные тоже люблю.
— Ага! Любите! Значит, умеете говорить «люблю»!
— Нет, вы меня не поняли. Я людям не умею говорить «люблю».
— Понятно. Так, милочка. Дышите! Глубже дышите! Да что ж вы так напряглись?
— Не могу я глубже дышать. У меня дыхание перехватывает.
— Так и запишем: не позволяете себе дышать полной грудью. Теперь не дышите. Не дышите… Не дышите… Все, можно. Похоже, у вас это привычное состояние – не дышать?
— Почему? Да я вроде дышу.
— Вот именно, «вроде». А на самом деле – так, вид делаете. Вы же боитесь открыться. Вы ж все чувства в себе зажимаете. Не даете им проявляться!
— Ну, это же неприлично, когда чувства напоказ. Я их подавляю в самом зародыше.
— Вот, милочка, и объяснились ваши проблемы с дыханием. Накопили, понимаешь ли, в себе зародышей. Вся грудь забита. То-то вам и не дышится глубоко. Чувства подавлять – это преступление по отношению к себе.
— А как тогда, как с ними поступать?
— Признавать, что они существуют. Называть их по именам. И разрешать им быть.
— Я потом с этим разберусь. Но сейчас я ведь не за этим. Я не умею говорить «люблю».
— Дайте-ка я вас простучу.
— Ай! Ой! Не надо! Пожалуйста, не стучите! Мне страшно!
— Так, значит, и до страхов ваших достучались. Слава тебе, Господи! Но ведь вам не больно? Чего боитесь?
— Боли боюсь! Не хочу, чтобы больно!
— Воооот… А от чего бывает больно?
— Когда ушибешься. Когда обожжешься. Когда упадешь. Много от чего…
— Милочка вы моя! Так вы боитесь любить!
— Я? Боюсь? А при чем тут это…
— Да любовь же и есть – пламенный полет! Разве нет? Она состоит из взлетов и падений, из крутых виражей, из столкновений. Любовь не может быть осторожной!
— Доктор… Я знаю. Было это все у меня. Случалось.
— И теперь вы боитесь…
— Да. Я боюсь. Боюсь, что не поймут. Отвергнут. Обманут.
— Вот вы и зажали свои чувства. Защитили себя со всех сторон от возможной боли. И поэтому вам трудно сказать «люблю»… Ваша болезнь очень даже излечима. И рецепт простой. Научитесь любить себя. Если вы будете любить себя – вы никому не позволите себя ранить. Вы будете выбирать только самое лучшее, самое полезное для вас. Вы будете безошибочно находить то, что сделает вас еще счастливее.
— Но… выходит, сейчас я себя не люблю? Так, что ли?
— Уже начинаете! Иначе бы вы ко мне не пришли. Вы уже стали о себе заботиться – а это хороший признак.
— А… как это – любить себя?
— Для начала начните к себе прислушиваться. К своим желаниям, ощущениям. А то вас что ни спросишь – «не знаю», «не чувствую». Если вы сами так невнимательно к себе относитесь, почему же другие будут вас щадить?
— И что же мне делать? Как научиться себя любить?
— А вы сами себя щадите, хвалите, поощряйте. Себя надо время от времени поощрять – знаете об этом? Не перегружайте! Не делайте то, что не хочется! Не позволяйте себя обижать! И не позволяйте себе обижаться.
— Ну… Я попробую себя любить, щадить и гадостей не слушать.
— Ну вот и славно. Пользуйтесь этим рецептом – и скоро вы почувствуете, что внутри освободилось место для любви. Думаю, на этом мы можем попрощаться. Медицина свое слово сказала, дело за вами.
— Погодите, доктор! Но как же оно освободится, если там столько всего?
— Да-да… Камни всякие…. зародыши… обиды проглоченные… Накопили вы, накопили!
— Да, что с этим делать?
— А тут, милочка, рецепт один: прощать, прощать и еще раз прощать! Трижды в день, после еды! Будьте здоровы! Следующий!опубликовано econet.ru
Автор Эльфика
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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