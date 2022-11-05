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Яблочная долма: необычно и очень вкусно!

Источник: irina-taro.blogspot.ru 05 ноября 2022 5354
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Хочется приготовить что-то необычное? Cделайте алма долмасы или долма из яблок

Яблочная долма: необычно и очень вкусно!

Хочется приготовить что-то необычное? Cделайте алма долмасы или долма из яблок. Яблоки для такой долмы лучше брать кисло-сладких сортов.

Долма из яблок

Ингредиенты (на 10 яблок):

  • рис чуть больше половины стакана
  • 1 средняя луковица
  • половина пучка петрушки (10-15 веточек)
  • 1 ст.л. коринки (или черного изюма)
  • 1 ч.л. мяты
  • 1 ч.л. смеси молотого душистого перца и корицы
  • острый перец (по желанию)
  • соль
  • перец


Для соуса:

  • мякоть от яблок
  • 2-3 зубчика чеснока
  • растительное масло
  • 1 ст.л. томатной салчи (томатная паста)
  • 2-3 сухих острых перчика
  • анис (по желанию)
  • соль
  • воды - примерно 1-1,5 стакана


Яблочная долма: необычно и очень вкусно!

Как приготовить:

Рис промыть и отварить до полуготовности - это нужно для того, чтобы начинка успела приготовиться, а яблоки при этом не развалились.

Лук и петрушку измельчить.

Яблоки помыть, срезать сверху наподобие крышечки. Убрать мякоть с помощью ложки, оставив примерно полсантиметра.

В рис положить лук, петрушку, коринку, пряности, соль, перец.

Добавить немного воды для сочности.

Нафаршировать яблоки и накрыть "крышечками".

Соус: Мякоть, которую мы вырезали из яблок натереть на терке или измельчить любым другим способом. Добавить к ним соль, томатную пасту, мяту (можно анис), растительное масло (примерно 1 ст.л.) и воду. Размешать.

Духовку разогреть до 180С.

В глубокую форму выкладываем яблоки, затем выливаем соус на дно формы, так, чтобы яблоки в нем не утопали, иначе они просто разварятся в нем и развалятся.

Так же кладем в соус несколько острых сухих перчиков и пару зубчиков чеснока (не разрезая его!).

Не накрывая крышкой, ставим форму в духовку примерно на 40 минут.

Следим, чтобы соус не пригорел (при необходимости добавить воды).

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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