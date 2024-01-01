Можно всю жизнь ждать у моря погоды, просить у лета тепла, взвешивать и составлять списки «за» и «против». Последние – хороший инструмент, но не гарантия лучшего выбора.

Есть дни, когда ты натянута как струна. Есть желанная цель, четко очерченная и обозначенная, и есть ты, собранная и сфокусированная. Жалобы, нытье и жалость к себе перестают занимать и казаться интересными – на это в такие дни нет ни ресурсов, ни времени.

Можно всю жизнь ждать у моря погоды, просить у лета тепла, взвешивать и составлять списки «за» и «против». Последние – хороший инструмент, но не гарантия лучшего выбора.

Всегда следует помнить о «черном лебеде» – маловероятном событии, которое невозможно предсказать, к которому невозможно подготовиться, но которое сработает как железнодорожная стрелка – и переведет ход событий на новую колею. И нет – это вовсе не обязательно нечто со знаком минус, абсолютно те же шансы и у очень счастливых перемен.

Слишком сильно привязываясь к тому, что мы уже знаем и чего боимся, мы выводим из поля зрения много других моментов, начинаем нагнетать и паниковать, раздувать из мухи слона, делать скоропалительные выводы.

Отказываться быстрее, чем стоило бы, соглашаться на то, чего на самом деле не хочется, а потом снова и снова прокручивать в голове принятое решение и начинать видеть смыслы там, где их нет.

«Да» и «нет» – прекрасные, замечательные слова, но ничем не хуже «мне надо подумать» и «я не знаю».

Вот, например, боязнь ошибок, срыва сроков и поражений – мы так отчаянно стараемся все предугадать, как будто действительно верим в то, что можем себя от них уберечь, сойти за секунду до катастрофы. На всю жизнь соломой не запасешься, не простоишь на приколе в тихой гавани, зато, выйдя из нее в открытое море, научишься действовать по ситуации и работать не с ожиданиями, а с фактами.

Страшно обычно только до того, как начнешь; в процессе – не страшно, потому что материал работы – не действия «в уме», а податливая, благодатная и благодарная ткань настоящего, которая живо откликается на каждый твой ход, помогая его корректировать и двигаться в нужном направлении.

Хорошо потом выдохнуть и сказать: «Я боялся, но сделал». Как же проигрывает этому: «Да, я не сделал – зато как боялся!»

Помню, когда-то сильно переживала, что вот уедет Саша в командировку, останусь я дома одна, и что-нибудь случится – кран там прорвет, пробки выбьет, проводка перегорит, – я же обоссусь от страха. На что муж спокойно возразил: «Ну, Оля, такова жизнь – придется пару раз и обоссаться». Другими словами, бояться – нормально, но страх – это еще не все, что мы можем для себя выбирать.

Выбирать каждый день, даже когда подташнивает от волнения.

Еще несколько лет назад я безумно боялась грозы, закрывала все окна и готова была спрятаться в шкаф, лишь бы только не видеть разгула стихии. Испытывала просто животный страх, пока однажды гроза не застала меня на улице.

Довольно удачно: я переживала какой-то очередной Апокалипсис, так что ливень, молнии и раскаты грома стали прекрасным сценическими эффектами к драматическому шоу внутри. Зонта не было, я мгновенно промокла, сняла балетки и пошла под проливным дождем босиком. А потом не просто пошла – а начала с разбегу прыгать в лужи, как в детстве, и… хохотать.

И вместе с этим смехом, с каждым новым всполохом на весь горизонт из меня выходил страх, и мутная высокая вода уносила его с собой, гроза выбивала небо, как ковер, а я становилась чистой и свободной.

Мне не нравится идея с выходом из зоны комфорта, но мысль о том, чтобы постоянно расширять последнюю, отвоевывая у страха новые территории, – хороша. Период адаптации рано или поздно заканчивается, ты осваиваешься и вникаешь, понимаешь правила игры, начинаешь играть увереннее, выходишь в дамки. Играть становится интересней – появляется больше возможностей для маневров, воплощения сложных стратегий и тактик, в голове прокладываются новые нейронные трассы: по вечерам они светятся и мерцают, как светлячки.

Психологические исследования показывают, что мы гораздо сильнее, чем думаем, и куда легче адаптируемся к переменам, чем нам представляется. Поэтому отключайте умозрение в вопросах будущего, прекратите пытаться рассуждать в настоящем о том, «что вы будете чувствовать, когда…».

Гораздо важнее сесть и продумать, «что вы будете делать, если…». Другими словами, если вас достала работа и вы хотите уволиться, то не надо рисовать в голове картинки о том, какой счастливой вы проснетесь на следующее утро – лучше продумайте, что вы будете делать, если в этот же день вам придется съехать с квартиры.

Увы и ах, но нам не дано предсказать, как мы себя поведем в той или иной ситуации. Мы пыжимся и пытаемся это сделать, но получается из рук вон плохо: готовимся к роли героев – приходится быть подлецами, смиряемся с образом замарашки – попадаем на бал.

Поэтому я снова и снова повторяю: давайте работать с настоящим. Переживать потери, но не сдаваться, очень сильно бояться – но продолжать. Чувствовать не то, что предписано или принято, а то, что можем, и если сегодня это ничего – то ничего.

Есть хорошая хасидская история про раввина Зусю. Перед смертью Зуся сказал: «В ином мире меня не спросят: «Почему ты не был Моисеем?» Меня спросят: «Почему ты не был Зусей?»»

Д. Чернышев. Как люди думают

Мне кажется, мы уже достаточно взрослые, чтобы причинять себе счастье, не спрашивая ни у кого разрешения. И учиться спокойно принимать в себе все, понимая, что мы – это мы, какие есть, несовершенные, разные. Хочется что-то в себе изменить – бери инструменты и за работу.

Страшно обычно только до того, как начнешь.опубликовано econet

Автор: Ольга Примаченко

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