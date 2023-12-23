2 условия для развития

У всех есть шанс. Но! Несмотря на то, что шанс есть у всех, не все достигают в жизни своего потенциала, не все становятся зрелыми взрослыми.





Основная цель родительства в рамках психологии развития – помочь ребёнку стать зрелой личностью, чтобы он смог полностью реализовать свой человеческий потенциал.

Как помочь ребёнку стать зрелой личностью

Что мы под этим понимаем? Человек достигает своего потенциала, когда становится физически и психологически независимым, самодостаточным: он может сам себя содержать, может самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность, заботиться о других. Это человек «наполненный собой», осознающий свою ценность и реализующий себя. И это человек чувствующий, умеющий отдавать и получать, который принимает свою уязвимость без онемения чувств.

Так что если вы, как родитель, видите свою задачу в том, чтобы любыми способами вырастить из своего ребёнка гения или великого спортсмена, или сиделку вам на старости лет или реализуете в ребёнке любые другие свои собственные сценарии, то данная статья вам вряд ли пригодится.

Все дети рождаются со способностью реализовать себя. Становление зрелой личности не зависит от места рождения, национальности, материального положения или престижности посещаемой школы. У всех есть шанс. Но! Несмотря на то, что шанс есть у всех, не все достигают в жизни своего потенциала, не все становятся зрелыми взрослыми.

Вырасти – не значит повзрослеть, и на пути к взрослению многие дети «застревают» в своём развитии. Незрелость всегда была проблемой человечества и в традиционных культурах существует целый арсенал подпорок, помогающий детям взрослеть. В современном урбанизированном обществе интуитивное бессознательное знание утеряно, так что будем его озвучивать и разбираться «через голову».

Итак, что нужно ребёнку, чтобы он смог реализовать свой человеческий потенциал, стать самостоятельным взрослым? Под словами «реализовать потенциал» я имею ввиду не столько реализацию себя профессионально, сколько реализацию себя как человеческого существа, потому что «застрявшие» люди вполне в состоянии себя профессионально реализовывать.

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Так вот, для того, чтобы ребёнок мог нормально развиваться и «реализовать свой человеческий потенциал», ему нужны два условия:

Первое – приглашение существовать в нашей жизни, чувство глубокой близости и безопасности, чтобы ребёнок на подсознательном уровне чувствовал: он желанный, его любят, ему не надо постоянно добиваться контакта и близости. Речь идет, конечно же, о привязанности. Если мозг ребёнка уверен в надёжности своих привязаностей, то он может расслабиться и начать исследовать мир.

Ещё Джон Боулби писал о том, что мать для маленького ребенка является надежной защитой, своеобразной базой, которую он время от времени покидает, стремясь исследовать окружающий мир. (Стоит отметить, что надёжной базой для ребёнка может быть не только мать, а любой заботящийся о ребёнке взрослый, с которым у него сформирована привязанность.)

Однако эта исследовательская активность стабильна и адекватна лишь в тех случаях, когда ребенок уверен, что он может в любой момент вернуться под защиту взрослого. Только из точки успокоения, расслабления возможно появление энергии дерзновения, всплеск креативности, желание познавать себя и мир вокруг.

Второе приглашение, которое мы даём нашим детям – это приглашение к исследованию, когда мы создаём пространство для развития, для познания всё большей ответственности.

Но если первое условие не работает, то о втором не может быть и речи.

Дети – существа, зависящие от привязанности. Привязанность первична, а взросление вторично. Если у ребёнка нарушена привязанность, то всю энергию мозг будет тратить не на познание, а на поиск и удержание контакта и близости. Так что второе условие имеет значение только при наличии первого, потому что мозг в первую очередь решает задачу привязанности, а уж потом – развития.

Пока ребёнок находится в утробе матери, он привязан к матери физически. Когда малыш появляется на свет и мы перерезаем пуповину, то наша задача – компенсировать ему потерю физической привязанности, создать ребёнку «психологическую утробу», невидимую пуповину, которая позволит ему жить, развиваться и, в конце-концов, стать «беременным собой» и «родить самого себя» на свет.

Чтобы понять свою роль при создании и поддержании психологической утробы, можно посмотреть, как происходит развитие ребёнка в утробе физической. Пока малыш находится внутри матери, то лучшее, что мы можем сделать – это обеспечить благоприятные условия, комфортную физическую привязанность, чтобы ребёнок не боролся в утробе за существование, а направил свою энергию на развитие. Тогда природа сделает своё дело, зародыш разовьётся и ребёнок родится.

Точно так же, при создании психологической утробы, самое лучшее, что мы можем сделать — это обеспечить условия. Мы не можем натренировать ребёнка быть самим собой, мы не можем его насильно повзрослеть, это - работа природы. Но мы можем создать и поддерживать надёжную и психологически комфортную привязанность ребёнка к нам, чтобы его мозг мог насытиться близостью, расслабиться и начать развиваться. опубликовано econet

Автор Ольга Писарик

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