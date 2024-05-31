Женские стратегии привлечения партнера

«Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает…». Почти всем знакомы слова этой песни ...

«Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает…»

Почти всем знакомы слова этой песни из фильма «Большая перемена». Но мало кто задумывается: почему? Почему не совпадает? Ведь каждый мечтает о верном, любящем, добром (вставить нужные качества), но самое главное – подходящем партнере. А тут такая незадача – не совпадает что-то…

Несказочные истории

Ведь люди – не детали от автомобиля, не гайки и не винтики, могут подстраиваться друг под друга. И, если исходить из идеи возможности взаимной подстройки партнеров, задача сводится к определению «икс» на начальном этапе отношений – поиске нужного человека, его привлечения и удержания до заключения брака. А уж дальше точно – стерпится-слюбится…

Но как же его выбрать и удержать? Вопрос непростой. Еще Зигмунд Фрейд, отец психоанализа, писал о том, что при выборе сексуального объекта происходит смещение энергии (либидо) с самых первых объектов любви – родителей – на партнера. А, следовательно, мужчина ищет подругу, похожую на маму, а девушка – на папу.

Теория интересная, но на 100% не подтвержденная. Ведь слово «похожий» очень неконкретное. В чем именно должен быть похож партнер на маму-папу? Насколько именно похож? Чтобы это определить, необходимо провести массу сложных исследований. А люди иногда посмотрят друг на друга и понимают – это судьба.

Попробуем вместе поисследовать: как девушки ищут партнера? Как они совершают свой выбор? И как удерживают своего избранника? Для этого обратимся к известным сказочным персонажам: девушкам, которые не обладали всеми достоинствами сразу, но, тем не менее, получили заветное колечко на палец.

1. Модель «Золушка»

В этой истории показано, как важно возбудить интерес мужчины и не дать этому интересу немедленно удовлетвориться. Эта сказочная история – наука для тех девушек, которые уже при первой встрече готовы, как в анекдоте, «все рассказывать и все показывать». А это не всегда нужно!

Главная героиня – Золушка – бедна, подвергается физическому и эмоциональному насилию. Именно поэтому для нее так важно вырваться из тех чудовищных условий, в которых она живет.

Алина приехала в столицу из маленького провинциального городка. Отец пил, семья жила в бедности и постоянном напряжении. Алина понимала, что единственная возможность изменить свою жизнь связана с удачным браком. Феи-крестной у нее не было, поэтому пришлось постараться самой.

Алина хорошо училась в школе и сразу поступила в вуз на бесплатное отделение. За два года учебы убедилась, что однокурсники - неподходящий для нее вариант. Они сами нуждаются в финансовых вливаниях, а Алина еле-еле сводила концы с концами. Жила на стипендию, подрабатывала, прилично училась – и наблюдала.

Через некоторое время присмотрела себе мужчину – доцента-холостяка, увлеченного наукой, с соседнего факультета. Ему было уже за 30, внешне не красавец, но Алину это не смутило. Она узнала, что у него есть целое «королевство» - трехкомнатная квартира в Минске. Не пьет, не курит, занимается йогой – чем не принц?

Однако вокруг «принца» постоянно порхали другие студентки и коллеги. Тогда Алина решила разработать стратегию привлечения внимания. Она узнала максимум возможного о его привычках и увлечениях (футбол, политика, история – почти стандартный набор). Оказалось, что он пуглив, побаивается девушек и всегда убегает от них в науку.

Умной Алине этой информации вполне хватило для того, чтобы разработать план действий. Она выяснила, в какие дни у «принца» занятия, когда он обедает, и в нужный момент присела к нему за столик. Он был один, что облегчило задачу. С невинного вопроса Алины: «Простите, Вы не подскажете, как вчера сыграл Манчестер?» - они перешли к обсуждению политики, а потом – и жизни. За несколько секунд до того, как «принц» допил сок, Алина извинилась и упорхнула.

В следующий раз он, узнав ее, улыбнулся и остановился. Она была очаровательна, поговорила с ним несколько минут, и, сославшись на занятость, опять убежала.

«Принц» стал проявлять интерес. Уже через месяц они встречались дважды в неделю, но он почти ничего о ней не знал. В те дни, когда у него были лекции, они обедали вместе. А потом Алина… пропала на месяц. У нее была практика, и она еле-еле выдержала паузу, так хотела его увидеть. Но боялась все испортить. И была права.

Кроме названия ее курса и факультета, «принц» не знал ничего. И… он начал искать девушку. И нашел, хотя у него не было ни ее туфельки, ни номера мобильного телефона.

Дальше все было не так как в сказке, и Алине пришлось потрудиться, прежде чем упрямый, пугливый и староватый «принц» предложил ей руку, сердце и прописку в трехкомнатном царстве, но уже на пятом курсе она щеголяла колечком на безымянном пальце правой руки.

Итак, Золушка не имеет супер-мега-достоинств, кроме своей стойкости, упорства и женских навыков в области привлечения внимания, демонстрации интереса к избраннику и загадочного, исчезающего поведения. Хотя Золушка – не породистое создание, а, скорее, дворняжка, она знает, как возбудить глубокий интерес к своей персоне.

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Кто-то из мужчин «западает» на внешность, кто-то – на интеллект, кто-то – на то, что его слушают и понимают.

Задача Золушки – выделиться из толпы, возбудить интерес неординарным поведением или внешним видом, продемонстрировать необходимое принцу уникальное качество – и убежать. Чтобы принц не дай бог не заподозрил, что Золушка плетет сети. Все должно выглядеть абсолютно случайным. Золушка должна разбудить у принца инстинкт охотника, и, если она действует по правилам, через некоторое время принц начинает сам искать свою избранницу.

Стратегия Золушки:

1. Поиск необходимого объекта.

2. Демонстрация ему своей уникальности.

3. Возбуждение интереса.

4. Исчезновение.

5. Позволение найти себя.

6. Свадьба.

Пункты 4 и 5 могут повторяться несколько раз – главное, чтобы не исчез эффект новизны.

2. Модель «Царевна-лягушка»

История поучительна для тех девушек, которые не обладают броскими и очевидными достоинствами.

Вспомним сказку: инфантильные сыновья надоели отцу, и он решил их женить. А так как им почти все равно, на ком жениться (что, право, за неразборчивость!), отец предлагает каждому из них выпустить стрелу. Куда она попадет – там и избранница. У старших сыновей стрела попала во двор к подходящим девушкам, а у младшего… стыдно сказать…

В общем, не нужно быть психоаналитиком, чтобы соотнести стрелу с мужским достоинством. И тогда становится очевидным, что подразумевается под «попаданием стрелы»: еще до брака девушка демонстрирует свои возможности в сфере сексуально-эротических навыков.

Итак, стрела оказалась во рту у лягушки. Не будем шутить на эту тему, лягушка заслуживает уважения. Ведь с лягушкой у нас ассоциируются такие представления, как «холодная», «противная», «неприятная». Таким образом, не обладая яркими внешними данными или, точнее, будучи откровенно некрасивой, лягушка, тем не менее, находит нужный способ завоевать младшего сына.

Однако в наше время этого мало: количество разводов и расставаний растет, и девушке-лягушке нужно не просто поймать суженого, но и удержать его. Поэтому после заключения брака (или после начала совместной жизни) лягушки демонстрируют разнообразные таланты.

В сказке лягушка удивляет высоким уровнем развития традиционных женских навыков: умения шить, готовить и извлекать максимум достоинств из своей внешности. Отметим, что мудрая лягушка заручается поддержкой самого важного для Ивана (ее мужа) человека – его отца. Ведь когда социальное окружение мужчины восхищается его избранницей, это подкрепляет уверенность мужчины в правильности выбора, усиливает его самоуважение, поддерживает к ней интерес. Мужчина привязывается к своей лягушке, потому что именно для него она так старается. И далее, когда, согласно сказке, лягушка исчезла, Иван быстро ощущает разницу между «жизнью с…» и «жизнью без…».

Максим и Настя встречались несколько лет. Максим – взбалмошный, эгоистичный, картинно-красивый мужчина, находящийся в непрерывном поиске себя. Настя – обычная девушка. Ну… В общем, не красавица. У нее прелестная фигурка, чудные волосы, но в остальном она далека от модельных идеалов. Особенно когда находится рядом с красавцем Максимом.

Максим, не стесняясь, периодически сообщал Насте, что они – не пара, потому что он – просто идеальный мужчина, а Настя – если и не жаба, то уж точно ему не ровня. Настя все это терпеливо сносила. Она преданно ухаживала за Максимом, готовила ему еду, выслушивала все его истории и никогда не обижалась на его сарказм по поводу ее внешности.

Но случилось непредвиденное – захотелось Максиму своими стрелами пострелять, и послал он свою стрелу, и влетела эта стрела… скажем так – во двор к девушке Диане. И сообщил Максим Насте, что встретил другую девушку, очень красивую, и что изменил с ней Насте. Она выдержала и это. Но когда он серьезно предложил им жить втроем, Настя ушла – но ушла спокойно и с достоинством.

Они не встречались и не перезванивались три месяца. Столько продлилось недолгое счастье Максима с красавицей Дианой. Оказалось, что последняя капризна, своенравна, упряма и не менее эгоистична, чем сам Максим. Уже через месяц он стал понимать, что красота в отношениях – не самое главное, а когда Диана несколько раз с ним поскандалила – и вовсе поумнел. Оказалось, что Диана глуповата – ведь она постоянно намекала, а то и прямо сообщала Максиму о его немужском поведении и немужских заработках. Конечно, у нее не оказалось ни Настиных мудрости и терпения (она никогда не сообщала Максиму нелицеприятную правду, сглаживая углы в отношениях), ни ее кулинарных умений и убирательных навыков.

После шумного скандала Максим порвал с Дианой, и, как только она от него уехала, попытался вернуться к Насте. Но не тут то было. Мудрая Настя сказала, что она не готова и дальше продолжать отношения в неопределенном старом формате. Кроме того, у нее появился мужчина – постарше и не такой красавец (смотри по сказке – персонаж Кощей, он же конкурент). Но этот мужчина считает Настю красавицей, молится на нее и хоть сейчас готов жениться. С ним она чувствует покой и уверенность.

Как в сказке, Максиму пришлось побороться за Настю. Ведь одно дело – когда это твоя личная «лягушонка в коробчонке», другое – когда ее умыкнул какой-то Кощей. Конкуренция, в которую вступил Максим, дала ему ощущение ценности и важности девушки. Да и все друзья-знакомые-родственники-родители, крутящие пальцем у виска по поводу действий Максима, тоже внесли свою лепту.

В общем, после всех разбирательств случился «happy end». Максиму удалось вернуть Настю (она, естественно, не очень противилась). Насте удалось создать уважительное отношение к себе Максима.

На свадьбе Настя была прелестна, как все невесты, рядом со своим божественно-красивым мужем. Вот вам и жаба.

Итак, для лягушки внешний вид – не самое главное. Ее талант – в другом.

Стратегия Царевны-лягушки:

1. Быстрая атака на подходящий объект.

2. Завоевание своего места возле мужчины.

3. Формирование зависимости у мужчины.

4. Завоевание симпатии его социального окружения путем демонстрации своих достоинств.

5. Исчезновение в ответ на агрессивные или обесценивающие действия, но только после 3-его пункта.

6. Возбуждение конкуренции у избранника с реальным или виртуальным Другим.

7. Позволение завоевать себя в качестве достойного приза.

8. Свадьба.

3. Модель «Спящая красавица»

История особенно интересна для тех девушек, которые по каким-то причинам «пропустили» золотое время, когда замуж выходят все их ровесницы, а сейчас опомнились и ищут принца.

Из сказки известно, что девушка, достигшая зрелости, укололась веретеном (опять символизм, будь он неладен). После этого она уснула. Мужчина, который ее нашел, был по природе искателем, естествоиспытателем, первопроходцем. Ему пришлось продраться сквозь густую чащу (нам ясно, о чем это), найти принцессу, поцеловать и разбудить ее. Но, как только принцесса просыпается, тут же просыпается все ее окружение. И тут же под руки белые – к венцу принца освободителя! Целовал? Все видели! А чье там веретено принцессу 100 лет тому назад укололо – так уже никто и не помнит. Дела давно минувших дней… Но ты-то сам сквозь чащу продирался – значит, как порядочный человек, должен жениться!

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Марина «спала» до 27 лет. То есть спала условно. Точнее, гуляла. Одни отношения – полгода, другие – два месяца. Не одно веретено Мариночку укололо. Но родители думали, что дочь очень порядочная. Просто иногда живет у подруг, иногда ездит в командировки. А когда бабушка квартиру оставила – так и вообще проблемы отпали.

Но когда Марина проснулась, оказалось, что она одна и никто не спешит на ней жениться. Все вроде бы и есть – профессия, карьерный рост, квартира. Еще бы мужичка хорошего – так все переженились, пока Марина раздумывала и перебирала.

И тогда Марина стала разрабатывать план. Повстречав Степу, перспективного молодого и энергичного военного, она заинтересовала его своей неординарностью, очаровала женственностью. А еще – историей о том, что она – порядочная девушка и ждет своего избранника.

Несколько месяцев Степан «продирался сквозь чащу». Получив желанный приз после всех охов, ахов и слез Марины, пошел с ней на следующий день в ЗАГС. Но как-то заколебался… Чтобы все было хорошо, Мариночка приврала – через 3 недели сказала, что они вскорости станут счастливыми родителями… На самом деле ребенка не было и в помине, но и Марина, и ее родители создали необходимый антураж. Уже через несколько дней Степан стал мужем. А еще через некоторое время «случился выкидыш»…

Дети у них появились нескоро, но брак устойчивый. Марина теперь реально «проснулась» - и как женщина, и как жена и мать. Жаль только, что брак начинался с обмана – но Степан об этом счастливо не знает.

Стратегии Спящей Красавицы:

1. Неудачный сексуальный опыт, который ее «замораживает», или полное отсутствие влечения к противоположному полу в силу физиологической или психологической незрелости.

2. Осознание необходимости найти брачного партнера.

3. «Приманивание» партнера необходимостью преодолевать и завоевывать красавицу.

4. Разрешение партнеру «разбудить» себя (или поцеловать, или «уколоть веретеном» - все про одно и то же).

5. Придание партнеру статуса уникального спасателя.

6. Создание условий, делающих обязательным брак «спасателя» со спящей красавицей.

7. Свадьба.

Три описанные сказочные истории показывают, как важно гибкое сочетание стратегий и тактик при поиске, выборе, привлечении и удержании брачного партнера.

Пройдя различные «социально-психологические фильтры», потенциальный брачный партнер либо демонстрирует свою пригодность, либо оказывается в корзинке для мусора.

Что же важно помнить девушке, выбирающей не мальчика, но мужа?

Во-первых – осуществить изначально правильный выбор. Это самая сложная часть, потому что она требует как самопонимания, так и проведения хорошей «экспресс-диагностики» особенностей партнера.

Во-вторых, принять на веру то, что любой план потребует сил и энергии, что взлеты сменяются падениями, рыба иногда соскальзывает с крючка возле самого берега, но это не повод больше не ходить на рыбалку.

В-третьих, проанализировать и понять, сочетание каких элементов будет наиболее эффективным.

Если партнер стремится к комфорту и покою, то нужно продемонстрировать свою способность создавать комфорт и покой.

Если для него важно быть завоевателем и бороться – позволить ему поучаствовать в соревновании с вами в качестве главного приза.

Если ему хочется быть спасателем – дайте ему возможность спасти вас – от гриппа, утопления в ванной, злых родителей…

Стратегии могут меняться – ведь мы тоже меняемся. Кто-то считает себя жабой, а избранник видит в ней Золушку. Тогда нужно вздохнуть и вспомнить, что, как писал Шекспир, «весь мир – театр»… И сыграть то, что так важно для вашего главного зрителя.

P.S. Все вышенаписанное не отменяет для каждой девушки и женщины необходимости работать над собой и стараться минимально использовать манипуляции в своей семейной жизни. Просто любите человека, которого вы с таким трудом нашли и завоевали.

P.P.S. Но ему не обязательно про это знать. Пускай думает, что это он вас выбрал и завоевал. Потому что он – мужчина, и для него это важно. А вы когда-нибудь сможете передать дочерям и внучкам рецептурную книгу «Тысяча и один путь к сердцу мужчины».

P.P.P.S. А я все же верю в настоящую и вечную любовь с первого взгляда…опубликовано econet

Автор Наталья Олифирович

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