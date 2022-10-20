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Когда я прошу выслушать меня...

Источник: b17.ru 20 октября 2022 5482
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Когда я прошу выслушать меня, А ты начинаешь давать советы, Ты делаешь не то, о чем я просил.

Когда я прошу выслушать меня...

Когда я прошу выслушать меня,
А ты начинаешь давать советы,
Ты делаешь не то, о чем я просил.

Когда я прошу выслушать меня,
А ты начинаешь объяснять, почему я неправ,
Ты топчешь мои чувства.

Когда я прошу выслушать меня,
А ты считаешь, что обязательно должен мне помочь,
Ты меня обижаешь, как бы странно это ни казалось.

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Послушай! Я прошу только о том, чтобы ты меня слушал,
Не говорил и не делал,
А просто слушал меня.

Совет ничего не стоит; кучу их ты получишь в газете,
Купленной за десять центов,
А я могу за себя постоять, я не беспомощный.

Когда ты делаешь для меня что-то, что я могу и должен сделать сам,
Ты усиливаешь мою тревогу и заставляешь меня
чувствовать себя слабым.

Но когда ты принимаешь как данность, что я чувствую именно то, что чувствую,
Невзирая на всю иррациональность этого чувства,
Мне не нужно в чем-то убеждать тебя,
И я могу попытаться объяснить, что стоит за этим
иррациональным чувством.

А когда все проясняется, то и ответ становится очевиден,
И я не нуждаюсь в советах.

Иррациональные чувства имеют смысл тогда,
Когда мы понимаем, что стоит за ними.

Когда я прошу выслушать меня...

Вероятно, именно поэтому молитва иногда приносит пользу некоторым людям,
Поскольку Бог молчалив,
И он не дает советов и не пытается решать проблемы.

Он просто слушает и позволяет тебе самому продумывать пути
их решения.

Поэтому, пожалуйста, слушай и просто услышь меня.
И если ты хочешь что-то сказать, подожди минутку,
когда подойдет твоя очередь,
И я буду слушать тебя.опубликовано econet.ru

из книги Сары Файн и Пола Глассера

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Источник: https://econet.ru/

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вдохновение жизнь отношения

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