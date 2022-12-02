Безглютеновый брауни с бананом

Нежный десерт с кремообразной текстурой и совсем БЕЗ муки!
Делала его с большим сомнением на удачу (особенно смутило полное отсутствие муки), но результат удивил: брауни получился нежным, с кремообразной текстурой и очень!, ну очень шоколадно-шоколадистый!
Ингредиенты:
Приготовление:
Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновой печи.
В кухонном комбайне или блендере взбить все ингредиенты (кроме соды) до однородной консистенции.
В конце добавить соду и еще раз взбить.
Форму для выпечки смазать маслом, покрыть пергаментной бумагой и выложить тесто. Разровнять.
Выпекать при 175 ° С 25 - 30 минут.
Готовьте с любовью! econet.ru
Автор: Ульяна Хорунжа
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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