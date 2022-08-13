Смузи из арбуза: вкусный способ очистить почки

Многие знают, что арбуз очень полезен для очищения почек, а арбузная диета – очень эффективна.

Многие знают, что арбуз очень полезен для очищения почек, а арбузная диета – очень эффективна.

Арбуз — просто кладезь магния, без которого организм человека не может правильно функционировать. Середина августа — самое время включать арбуз в свой рацион как можно чаще! Предлагаем еще один способ полакомиться вкусом арбуза!

Легкий и нежный коктейль из арбуза

Свежий, легкий и нежный коктейль из арбуза, клубники и банана! Наслаждайтесь им в жаркий летний день или после тренировки. Натуральные ингредиенты и их витамины, минералы обеспечат вам энергию на целый день!

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ингредиенты:

¼ стакана воды

⅘ стакана арбуза, нарезанного кубиками

½ стакана клубники, нарезанной кубиками

½ среднего банана

¼ стакана кубиков льда

Пищевая ценность:

41 г углеводов

5 г клетчатки

26 г сахара

3 г белка

1 г жира

В одной порции этого напитка содержится (% от суточной нормы):

19% Витамина А

113% Витамина С

7% тиамина

24% Витамина B6

11% Фолиевой кислоты

8% пантотеновой кислоты

13% Магния

19% Калия

9% Меди

32% мангана

Приготовление: поместите ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Налейте в стакан и наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet