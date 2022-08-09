Как научиться противостоять трудностям, если вас этому не научили

Ученые, изучающие стресс и стойкость, говорят, что о стойкости нужно думать как об эмоциональном мускуле, который можно укреплять

Способности сопротивляться трудностям посвящено много научных исследований, но большинство из них говорит о том, как учить стойкости детей. Но ведь именно во взрослом возрасте нас постигают самые серьезные сложности: развод, болезни или потеря родных, смена или спад карьеры. Что делать, если вам навыков противостояния невзгодам не хватает? Оказывается, научиться быть стойким можно в любом возрасте.

Что такое стойкость и с чем ее едят

Более того, в среднем возрасте вы уже обладаете теми навыками, которые способствуют приобретению стойкости: вы лучше умеете управлять эмоциями, у вас уже есть определенный жизненный опыт, все это преимущества, говорит Адам Грант, профессор менеджмента и психологии в школе Уортона при Университете Пенсильвании.

Грант написал совместно с Шерил Сэндберг книгу «План Б: Противостоять трудностям, вырабатывать стойкость и находить радость» (Option B: Facing Adversity, Building Resilience and Finding Joy), которая отталкивается от того, что у нас присутствует «приобретенное поведение», в схемах которого мы застреваем с годами все больше.

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Ученые, изучающие стресс и стойкость, говорят, что о стойкости нужно думать как об эмоциональном мускуле, который можно укреплять. Лучше, конечно, укреплять стойкость до того, как на вас набросятся маленькие и большие неприятности, но вы можете предпринимать активные действия также во время и после кризиса, чтобы ускорит эмоциональное выздоровление.

В прошлом году доктор Деннис Чарни, исследователь стойкости и декан медицинской Школы Икана при больнице Mount Sinai в Нью-Йорке, получил пулю от бывшего сотрудника. Пять дней Чарни боролся за жизнь: «После 25 лет изучения стойкости я должен был сам найти в себе весь возможный ресурс. Хорошо быть подготовленным к невзгодам, но никогда не поздно начать наращивать способность крепко стоять на ногах и идти дальше».

Вот как можно выработать в себе стойкость.

Оптимизм

Частично оптимизм — дело генетики, частично — дело практики. Даже если вы родились семье «осликов Иа», вы все равно можете найти своего внутреннего «Тигру». Быть оптимистом — не значит игнорировать реальность сложной ситуации. Оптимист признает, что — да, сложно, но находит в ситуации позитив: «Я потерял работу, мне будет трудно, но это возможность пересмотреть мои цели и найти ту работу, которая действительно сделает меня счастливее».

Звучит это тривиально, но позитивные мысли и окружение позитивных людей помогают. Доктор Стивен Саутвик, профессор психиатрии в медицинской Школе Йеля, утверждает, что оптимизм, как и пессимизм — заразны. Его совет: «Общайтесь с оптимистами!»

Перепишите свою историю

Когда доктор Чарни оправился от ранения, он понял, что жизнь его изменилась навсегда, но он решил сфокусироваться на новой возможности, которую несла ситуация: «Если вы получили травму, то она с вами остается, но я знал, что могу стать ролевой моделью. У меня были тысячи студентов, которые наблюдали за моим выздоровлением. Это дает мне шанс использовать то, чему я научился».

Многие исследования говорят о пользе переформатирования нашей личной истории, которое меняет угол, под которым мы рассматриваем нашу жизнь. Доктор Саутвик советует: «Меняйте слова, которыми вы описываете вашу жизнь, которые вы говорите самому себе. Это не просто, но этому можно научиться».

Не принимайте на свой счет

Мы, как правило, обвиняем самих себя за те невзгоды, которые выпадают на нашу долю, и продолжаем «грызть» себя за то, что не поступили по-другому. Для того, чтобы усилить стойкость, напоминайте себе, что даже если вы допустили ошибку, на ситуацию влияло множество факторов.

Доктор Грант утверждает, что «говорить себе, что та ситуация не была одной лишь вашей личной ответственностью и не будет длиться вечно, очень полезно». Нет практически ни одной ошибки, которая была бы полностью чьей-то личной.

Помните о своих победах

Когда с нами случаются неприятности, мы часто говорим себе, что многим людям, например, беженцам или смертельно больным намного хуже. Да, это может быть и так, но гораздо полезнее для развития стойкости вспоминать о том, как вы в прошлом успешно справлялись с трудностями.

«Всегда проще сравнивать себя с собой в прошлом, чем с незнакомыми людьми из другой страны, — говорит Грант. — Посмотрите назад и скажите: «Я проходил и через худшие испытания. И сейчас — не самое страшное из того, что мне доводилось пережить, я знаю как с этим справляться».

Поддерживайте других

Исследования стойкости показывают, что люди более стойко сносят невзгоды, когда у них есть надежные друзья и родственники, которые помогают им справляться с трудностями. Но усилить стойкость можно еще и поддерживая других.

В 2017 году исследование, проведенное среди ветеранов военной службы, показало, что чем выше у человека уровень благодарности, альтруизма и чувства цели и смысла, тем он более вынослив. «Частью стойкости является ответственность за создание вами той жизни, которую вы считаете полной смысла. Необязательно определять себе великую миссию, этим смыслом и целью может быть и ваша семья. И то, что вы выберете смыслом и целью, поможет вам пройти через любые испытания», — говорит Саутвик.

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Берите паузу

Джек Гроппел, соучредитель Института Человеческих возможностей от Johnson & Johnson, который ведет курсы по усилению стойкости, советует: «Вам нужно посмотреть на стресс по-другому. Вы должны принять его. Стресс нужен людям, их телу и душе».

Главное, это понять, что вы никогда полностью не избавитесь от стрессов. Вместо бесполезной борьбы и фрустрации, устраивайте себе отдых от стресса. Прогулка, медитация, обед с другом «разгрузят» ваше тело и сознание. Стресс — это стимулятор роста, а выздоровление приходит, когда вы растете.

Выходите из зоны комфорта

Стойкость появляется не только в результате негативного опыта. Вы можете укреплять свою стойкость, создавая для себя ситуации вызова. Доктор Гроппел, например, планирует покорить пик Килиманджаро вместе с сыном. Запланируйте и себе отпуск, полный приключений. Пробегите марафон. Поучаствуйте в литературном конкурсе. Доктор Чарни объясняет: «Это связано с биологией. Системы вашего организма будут менее восприимчивы к гормонам стресса, если привыкнут к тому стрессу, которым вы можете управлять».опубликовано econet.ru

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