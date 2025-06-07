Цельнозерновая фокачча с розмарином на закваске

Фокачча - совершенно простая и очень вкусная лепешка с морской солью, розмарином и оливковым маслом

Ароматная фокачча с розмарином

Фокачча - совершенно простая и очень вкусная лепешка с морской солью, розмарином и оливковым маслом, хорошая и свежей и даже на второй и третий день, с чудесной соленой корочкой.

А еще она хороша тем, что не требует расстойки: сформовали лепешки, сбрызнули оливковым маслом, сдобрили розмарином и солью – и в печь!

На 4 фокаччи надо:

Опара (закваска):

100 гр. воды;

100 гр. белой пшеничной муки (в/с, 1с., особо тонкого помола)

5-10 гр. зрелой закваски.

В воде размешайте закваску, добавьте муку, перемешайте до полного увлажнения муки, затяните пленкой, оставьте при комнатной температуре на 8-10 часов. Созревшая закваска увеличится в объеме и вся будет пронизана пузырями.

Для теста:

200 гр белой пшеничной муки;

150 гр.пшеничной цельнозерновой муки;

50 гр. ржаной цельнозерновой муки;

275 гр. воды;

30 гр. оливкового масла;

10 гр. соли.

Сверху:

2-3 веточки свежего розмарина;

Оливковое масло;

Морская соль среднего помола, не мелкая.

Подача:

Зубчик чеснока;

Свежий розмарин;

Соль;

Оливковое масло.

Как приготовить:

Перед тем, как замешивать тесто, смолоть свежую муку. В чашу тестомеса добавьте закваску, муку и воду, на первой скорости смешайте все до однородности и оставьте на 20 минут. Если работаете руками, сделайте то же самое, только в миске.

После отлежки добавьте соль, продолжите замес на 2 скорости, пока тесто не схватится и не станет гладким. У меня на это ушло около 15-16 минут.

В гладкое тесто в два захода внесите масло, если оно плохо будет смешиваться с тестом, помогите руками.

После того, как масло полностью соединится с тестом, прекратите замес, достаньте тесто и переложите в прозрачную миску, смазанную растительным маслом, сверните тесто в тугой шар.

Миску затяните пленкой, чтобы тесто не сохло, и оставьте на 2,5-3 часа при температуре 23-25 градусов. Если у вас теплее, тесто подойдет быстрее. Готовность оцените визуально: оно должно увеличиться в объеме, сквозь прозрачные стенки миски или контейнера должны быть видны пузырьки, и, если постучать по донышку миски, звук должен быть объемным, почти, как у спелого арбуза. Примерно в середине брожения включите духовку греться вместе с камнем, температура 240-250 градусов.

Рабочую поверхность присыпьте мукой, вывалите тесто из миски.

Подтяните за краешки к серединке, как бы запечатывая его. Так вы воспрепятствуете выходу газа из теста и вам проще будет его делить.

Скребком аккуратно разделите тесто на 3-4 куска.

Поместите кусок теста на пергамент и сформуйте лепешку, надавливая на нее пальцами, образуя множество углублений в толще теста. Сбрызните оливковым маслом, воткните листики розмарина и присыпьте морской солью. Желательно, чтобы соль не была мелкой.

Выпекайте фокаччу на камне без пара около 10-15 минут, она должна слегка зарумяниться, но не сильно.

Важно, чтобы духовка и камень были хорошо разогреты и температура была достаточно высокой, это позволит лепешке быстро испечься, образовать корочку, но остаться мягкой внутри, не высушенной.

В ступку бросьте дольку чеснока, немного свежего розмарина и соли, размельчите все в пюре, добавьте ароматного оливкового масла. Отломите кусок свежей лепешки, обмакните в масло и попробуйте, это восхитительно!

Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet

Автор: Елена Железняк

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