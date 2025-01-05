4 вида чувств по Берту Хеллингеру

Есть чувства, которые приводят нас к решению — например любовь, и есть чувства, которые препятствуют решению — например ненависть.

Классификация чувств Берта Хеллингера

Существуют чувства, которые нам помогают познать нечто, и существуют чувства, которые препятствуют познанию.

Есть чувства, которые приводят нас к решению — например любовь, и есть чувства, которые препятствуют решению — например ненависть.

Для осознания и нахождения решения важно эти чувства различать.

Я различаю четыре вида чувств:

Первый вид: первичное чувство. Это чувство, вызванное конкретным событием и соответствующее ему. Когда умирает мать, ребенок охвачен болью, он плачет и рыдает. Это первичное чувство. Оно соответствует происшедшему.

Первичные чувства зачастую очень сильны, но при этом кратки. Если отдаться им целиком, они проходят быстро. Первичные чувства живы и направлены вовне. Ребенок, охваченный скорбью, плачет с открытыми глазами. Глядя на умершую мать, он рыдает с открытыми глазами.

Закрывая глаза, испытываешь, как правило, другое чувство. Это вторичное чувство. Вторичное чувство является подменой силы первичного чувства.

Мы упиваемся вторичными чувствами и держимся за них, т. к. они служат отрицанию действия. Проявление вторичного чувства не должно ввести терапевта в заблуждение. Если это произойдет, клиент покажет, что терапевт не сможет ему помочь.

Ведь вторичное чувство имеет целью препятствие действию. Я работаю с таким клиентом, только если он «вынырнет» из своего вторичного чувства и снова погрузится в первичное.

Первичные чувства не поддаются управлению изнутри. Выражение первичных чувств не может скомпрометировать. Проявление первичных чувств вызывает сопереживание. Такое сопереживание делает нас сильными.

Несмотря на то что своим сочувствием мы на стороне другого, другой при этом не лишает нас чего-то. В противоположность этому при виде проявления вторичных чувств мы чувствуем себя беспомощными, иногда злимся. Мы чувствуем, что нас используют.

Демонстрирующий вторичное чувство отвлекает внимание на себя. При проявлении первичного чувства, напротив, внимание никогда не привлечено к тому, кто проявляет это чувство. Мы попадаем в ситуацию сочувствия, и все же каждый остается с самим собой.

При проявлении вторичных чувств все наоборот. Поэтому для вторичных чувств действует принцип: только не вмешиваться. Основной критерий для распознавания вторичного чувства — закрытые глаза.

Вторичное чувство опирается на внутреннюю картину, а не на реальность. Поскольку сила этого чувства идет от внутренней картины, приходится закрыть глаза. Чтобы помочь клиенту «выйти» из вторичного чувства, нужно попросить его открыть глаза. Можно сказать, например: «Посмотри на меня». Взгляд проясняется, и первичное чувство возвращается.

Существует третий вид чувств: перенятые чувства, чужие чувства, например, в случае идентификации. Освободиться от перенятого чувства можно, если становится ясно, от кого оно перенято. За перенятым чувством, как правило, стоит изначальная любовь. Эту любовь можно увидеть, только если идентификация прекращена. Идентификация препятствует тому, чтобы увидеть лицо, с которым идентифицирован. А увидеть его невозможно, т.к. он - это я (в силу идентификации и пока она существует).

Четвертый вид чувств я называю метачувства, или чувства существа. Это высшие чувства. Это, собственно, чувства без эмоций. Они — сила к действию в чистом виде. Человек может казаться бесчувственным, при этом он абсолютно собран. Мужество - это метачувство, смирение - это метачувство, мудрость - это тоже метачувство.

Мудрость означает способность различать, возможно нечто или невозможно. Это различие становится доступным, если находишься в гармонии с чем-то большим. Эту гармонию можно почувствовать, если плывешь по воде спокойной реки — малейшее течение чувствуется сразу. Гармонии многое препятствует,и человек не способен к восприятию, например, поскольку переполнен чужими чувствами -чувствами, которые ему не принадлежат. Это могут быть, например, чувства родительской семьи. Метачувства имеют качество легкости, они очень просты. К ним приходят, освобождаясь от собственных переплетений.опубликовано econet

Иллюстрации: © Кристиана Склое

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