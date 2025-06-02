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Холодный суп из авокадо с креветками

Источник: cooking.wild-mistress.ru 02 июня 2025 6148
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Оригинальный рецепт летнего холодного супа для любителей морепродуктов

Холодный суп из авокадо с креветками

Летний суп с креветками

Оригинальный рецепт супа для любителей морепродуктов. Не поленитесь и приготовьте суп с креветками и авокадо – вы получите массу удовольствия от такого вкусного блюда. Особенно он хорош в жаркую погоду.

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 зеленый болгарский перец
  • 1 зубчик чеснока
  • 400 мл овощного бульона
  • 1 лайм или лимон
  • 1 крупный спелый авокадо
  • соль
  • молотый черный перец
  • 100 г отваренных и очищенных креветок
  • 6 столовых ложек сметаны
  • укроп для украшения

Холодный суп из авокадо с креветками

Как приготовить:

Лук очистить, нарезать кубиками и в небольшой кастрюле пассеровать до прозрачности в оливковом масле. Зеленый болгарский перец вымыть, разрезать вдоль пополам, удалить семена и мелко порубить. Чеснок измельчить и добавить вместе с перцем к луку, слегка обжарить. Влить овощной бульон и 5 минут тушить под крышкой при слабом кипении.

Выжать сок из лайма или лимона. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку, очистить от кожуры, а мякоть нарезать кусочками. Вместе с соком лайма или лимона авокадо измельчить в пюре блендером.

Затем добавить к пюре из авокадо столько луково-овощного бульона, чтобы пюре получилось достаточно густым. Посолить, поперчить по вкусу и выставить суп на холод минимум на 2 часа.

Креветки обдать холодной водой, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде. Сметану смешать со столовой ложкой воды, слегка посолить, поперчить.

Охлажденный суп разлить по тарелкам, добавить в каждую сметаны по вкусу, сверху выложить креветки и подать на стол, украсив веточками укропа.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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