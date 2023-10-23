Если ребенку приходит на ум такая фраза и он осмеливается сказать ее предполагаемому обидчику, это значит, что опыт «быть защищенным» уже имеется. И есть уверенность, что я не один/ не одна, папа (или мама) прикрывает мою спину

Магическая фраза

«Я папе расскажу!» - магическая фраза из уст ребенка означающая только верхушку айсберга.

Если ребенку приходит на ум такая фраза и он осмеливается сказать ее предполагаемому обидчику, это значит, что опыт «быть защищенным» уже имеется. И есть уверенность, что я не один/ не одна, папа (или мама) прикрывает мою спину.

В раннем детстве это проявляется в том как ребенок, в случае конфликта на детской площадке, бежит к родителю в слезах, рассчитывая на утешение и защиту, и получает то и другое. Или видит как родитель сам бежит к нему для того, чтобы уберечь, защитить, поддержать, обнять.

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По мере взросления ребенка, родители постепенно передают ему часть ответственности за функцию его защиты. Когда ребенку скажем 14, родитель скорее поинтересуется: «Тебе нужна моя помощь или вы сами разберетесь, как думаешь?». Если ответ «сами», родитель продолжает держать ситуацию под контролем и интересуется как прошел разговор, к чему пришли, нужна ли его помощь. И еще некоторое время присматривается к поведению ребенка чтобы удостовериться, что и правда сложная ситуация улажена.

Таким образом с раннего детства человек усваивает:

1. Если меня обижают, я нуждаюсь в защите.

2. Есть ситуации, в которых мне нужна помощь другого человека в защите меня. И о ней нужно попросить.

3. Есть ситуации, в которых я сам (сама) способен себя защитить.

Так постепенно формируются границы личности, когда человек ощущает, что с ним хотят сделать или уже делают что-то, что ему не подходит, и умеет об этом сказать, это оттолкнуть, отстоять границу и т.д.

Замечаете? Родитель защищая обучает тому, что себя нужно защищать.

В идеале, папа - социальный защитник. Он обучает ребенка тому как взаимодействовать с миром, как поступать в разных ситуация. Он бывает жестким, он обозначает границу дозволенного, и в то же время ребенок не сомневается, что базово папа «за меня».

Мама – инстинктивный защитник. Она бросается на защиту своего чада, обеспечивая ему выживание. От такой мамы можно услышать: «Я за тебя кому угодно глотку перегрызу», у матери пробуждается животная инстинктивная агрессия для защиты своего ребенка. Это глубокое знание дает человеку ощущение опоры во взрослой жизни.

Ребенок вырастает, сепарируется от родителей, но знает - «мама присматривает за мной». Сначала буквально присматривает на детской площадке. Потом «присматривает» на тонком уровне, держит связь.

А папа всегда рядом, когда он нужен.

Это хороший вариант. Всем бы хотелось иметь такого папу.

Но увы не у всех такой имеется, поэтому есть другие варианты развития событий.

Когда папа отсутствующий (даже при физическом присутствии), а мама вечно занята, ребенок остается со своими трудностями один. А если и осмеливается сказать маме, что в школе кто-то обзывает/толкает/бьет, мама, закатывает глаза и говорит: «Ну почему с тобой вечно все не слава богу? Ну что ты сделал (сделала) этому мальчику, ведь не просто так он к тебе цепляется?! От тебя одни проблемы!».

В этом месте у ребенка уходит почва из-под ног. Нет ощущения, что за спиной есть большой и сильный родитель, который «за меня». Это место рождения страха (читай - ужаса), вины (я создаю маме проблемы), стыда (потому что - со мной что-то не так).

Дальше вариантов много, так как это место для творческого приспособления:

- человек (девочка или мальчик) становится милым, послушным, удобным и старается всем нравится, чтобы минимизировать риск возникновения ситуаций в которых нужно себя защищать.

Во взрослом возрасте у женщины это может принимать формы всем угождающей женщины: она поработает на выходных, она возьмет весь быт на себя, она будет покладистой и всегда немного напуганной, винящейся и пристыженной;

- человек (девочка или мальчик) сознавая, что мир не безопасен и защиты ждать неоткуда, выбирает стратегию «нападать первым». Такой напуганный, но оскалившийся волчонок. И это часто срабатывает. Появляясь в новой группе такой ребенок (или взрослый) напугает людей сразу на всякий случай, чтоб те держались на дистанции. Такую девочку или мальчика (мужчину или женщину) часто побаиваются и учитывают;

- человек (чаще девочка), если повезло с внешностью, быстро понимает, что это некоторая валюта, за которую безопасность можно купить. Она научается быть соблазняющей. И соблазняет часто агрессора, который будет ее защищать от других, но сам регулярно ее повреждает (обзывает, бьет, унижает, насилует и т.д.);

- человек (девочка или мальчик) может решить поменьше соприкасаться с внешним миром и создает себе свой. Он не формирует связи, не строит отношения, его внутренний мир гораздо богаче внешнего. И с внешним миром такой человек соприкасается лишь из необходимости (зарабатывать деньги, например).

Существует множество вариантов развития событий, так как это творческое приспособление и зависит от уникальных внутренних ресурсов и опыта ребенка, полученного в семье, в школе, в кружках, во дворе и т.д.

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Все эти способы хороши, так как обеспечили выживание в семье и среде, в которой рос ребенок.

Однако, теперь когда человек уже взрослый, эти способы могут сильно ограничивать его репертуар возможных реакций и действий в ситуациях нарушения границ.

Например, если девочка выросла в семье, где папа бил и унижал, у нее не было выбора, это ее родители и нужно было выжить в этой семье. Но когда она становится взрослой женщиной и живет с мужчиной, который нарушает ее границы – выбор есть, но нет способа как обойтись с обидчиком иначе чем терпеть и решить, что сама виновата.

С чего начать?

Внутри такого взрослого иногда звучит тихий и робкий голос (или сдавленный крик) о том, что: «Это не правильно», «так не должно быть», «я так больше не могу» и т.п.

Голос такой робкий и слабый от того, что никем не поддержанный.

Этот голос зачастую заглушают другие внутренние голоса (чаще всего родительские/ бабушкины/ дедушкины): «Ты во всем виноват», «у тебя дурной характер», «если ты будешь так себя вести, ты никому не будешь нужен», «если ты так будешь себя вести, останешься одна» и т.п.

Это «внутренний палач» сотканный из голосов взрослых, еще в детстве. Поэтому он ощущается как сильный и авторитетный.

Первый шаг, с которого можно начать: допустить что этот тоненький и неуверенный внутренний голос может быть прав. Дать себе шанс и рискнуть поверить.

Второй шаг: посмотреть вокруг и поискать подтверждения того, что в реальном мире бывает так, как вам в глубине души хотелось бы.

Третий шаг: найти того (тех), кто качественно поддержит изменения.

Третий/ Четвертый шаг: начать личную психотерапию (получить опыт быть встреченным со своими чувствами, поддержанным и защищенным) или групповую психотерапию (получить поддержку, узнав, что ты не один такой, что ты не урод и что многие люди встречаются с такими трудностями).

Терапия будет заключаться в проживании чувств, в налаживании связи с собственной агрессией как ресурсом и в приобретении новых способов творческого приспособления (в расширении репертуара).

Цель терапии – улучшение качества жизни. В самом глубоком понимании этих слов.опубликовано econet

Автор: Наталья Мазепа

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