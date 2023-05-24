Любовь травами не лечится. Овидий

О родительской мудрости и близорукости

Любовь травами не лечится. Овидий

Начну с того, что любовь является важнейшей социальной человеческой потребностью. Полагаю, что ряд других важных потребностей – в принятии, признании, уважении – суть формы все той же потребности в любви. Любовь – это питательная среда, так необходимая для развития человека. Для хорошего развития, как известно, необходимо, чтобы потребности удовлетворялись. Неудовлетворенные, фрустрированные потребности ведут к различного рода нарушениям либо отклонениям в развитии.

В клинике есть известное утверждение о том, что вся психопатология – есть результат избытка либо недостатка. И любовь здесь не является исключением. Я обращусь к этому тезису несколько позже, рассматривая варианты, когда любви слишком мало или много.

В психологии традиционным является деление любви на безусловную и условную.

Безусловная любовь – термин, обозначающий любовь к кому-либо, не зависящую от каких-либо условий, а опирающуюся на устойчивый, целостный образ другого. Такая любовь связана с принятием другого таким, каким он является. Любимому при этом нет необходимости делать что-то специальное для того, чтобы его любили. Человек, которому довелось в своей жизни встретиться с безусловной любовью, вырастает с устойчивым пониманием-переживанием того, что его будут любить безотносительно от его каких-то поступков или качеств, и он не обязан совершать какие-либо действия, чтобы заслужить определенные чувства или отношение у того, кто его любит.

Любовь условная предполагает соответствие некоторым определенным заданным условиям любящего. Условная любовь существует только до тех пор, пока её объект соответствует этим условиям. Условия зависят от того, кто любит. Здесь мы имеем дело с некоторым образом у любящего, которому необходимо соответствовать для того, чтобы получать эту любовь.

Важным моментом здесь является то, что описываемые формы любви, – необходимые и последовательные этапы в развитии человека: любовь безусловная в процессе развития сменяется условной любовью.

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Зачем нужна безусловная любовь?

Безусловная любовь является основанием для формирования витальной идентичности ребенка. Ребенок видит в глазах своей матери любовь-восхищение, любовь-принятие, считывает это через ее невербальные сигналы, телесно-эмоциональные проявления и напитывается этим. Результатом этого процесса взаимодействия является формирование здоровой витальной идентичности ребенка, которая переживается им как «принятие себя таким, какой я есть». Витальная идентичность является фундаментом дальнейшего развития ребенка. Ребенок, хорошо «напитавшийся безусловной любовью», вырастает с устойчивым образом себя, с хорошим самопринятием. В своей дальнейшей жизни он может опираться на себя.

Зачем нужна условная любовь?

Условная любовь является не менее важной, но несколько позже – на следующем этапе развития ребенка. В тот период, когда он встречается в своей жизни с задачами социализации, вхождением его в мир людей, он неизбежно сталкивается с рядом необходимых условий – правил, по которым живет конкретное общество и по которым придется жить ему, чтобы быть принятым (любимым) этим обществом. Позволю себе следующую метафору: безусловная и условная любовь как аккумулятор и генератор в машине. Безусловная любовь – аккумулятор, условная – генератор.Хороший аккумулятор необходим для запуска машины. Когда же машина запущена, для ее движения уже нужен генератор, который ко всему прочему подзаряжает аккумулятор.

Материнская и отцовская любовь

Материнская любовь, как правило, любовь безусловная. Мать любит своего ребенка просто потому, что это ее ребенок. Не потому что он какой-то особенный, талантливый, красивый, умный, послушный… Это ее ребенок и поэтому он для нее особенный, талантливый, красивый, умный… Здесь мы видим ситуацию максимального принятия другого: «Ты такой, какой ты есть, и это здорово!», которая впоследствии становится внутренней установкой ребенка: «Я такой, какой есть и это здорово!»

Отцовская любовь другая. Она условна. Это если-любовь. Любовь, которую необходимо заслужить. Я тебя буду любить, если ты будешь стараться быть таким-то таким-то…

Нужно отметить условность использования терминов – отцовская- материнская. Речь здесь идет скорее не о полоролевой принадлежности, а о функциональной. Не каждая женщина-мать способна на безусловную любовь. В то же время, ряд отцов способны безусловно любить своих детей. Просто чаще в жизни это бывает так: мать любит безусловно, отец – условно.

Не каждая женщина способна на безусловную любовь

Быть матерью вовсе не означает автоматически быть способной к безусловной любви. Далеко не каждая женщина-мать на это способна. И дело, как мне кажется, здесь не только в материнском инстинкте, который якобы является условием этой самой безусловной любви. Материнский инстинкт есть у каждой женщины в потенциальном виде. Будет ли он «запущен», на мой взгляд, зависит от того, получила ли эта женщина в свое время в «наследство» подарок от своей матери в виде безусловной любви. Если это так – женщину саму в детстве безусловно любили – она сама оказывается способной на такого рода любовь в отношении своих детей.

Меня в свое время очень впечатлил один факт. Оказывается, инкубаторские курицы не способны высиживать цыплят и ухаживать за ними. То есть делать то, что может делать обычная курица, появившаяся на свет естественным образом.

Это такие курицы, которые появились благодаря нагревательным лампам – их не высиживала курица. В процесс их рождения-развития были учтены все технические условия: нужная температура, влажность и пр.

Единственно, что они не получили – это контакта с курицей-матерью. Известно, что курица-наседка в процессе высиживания цыплят и в дальнейшем их выхаживании демонстрирует много любви-жертвенности-заботы: практически не ест-не пьет в процессе насиживания яиц, а после их появления продолжает фанатично их опекать.

Так вот, те цыплята, которые появились на свет благодаря инкубатору, были лишены этой любви-опеки своей материи-курицы и сами, став взрослыми курицами, оказались не способны к материнству. Извините за такое сравнение, но как здесь не вспомнить женщину-мать, которая в процессе вынашивания ребенка и в первые месяцы его жизни также отказывается от многого привычного для себя, жертвуя этим ради своего ребенка.

Жертвенность женщины в норме заканчивается…

Да, действительно, хорошая мать во многом ограничивает себя ради ребенка. Это касается как ее социальных, так и биологических потребностей. Максимально воплощаясь в своей материнской идентичности, она, по сути, отказывается на время от целого ряда других своих идентичностей: профессиональной, супружеской, женской. Вся ее жизненная энергия посвящена ребенку. Таким образом, проявляя свою безусловную любовь ребенку, она передает ему подарок – способность к безусловной любви.

И он, в свою очередь, сможет передать этот дар дальше – своим детям.

В том же случае, если ребенок не получит такой подарок от своих родителей, он оказывается сам неспособным передать его другим, дарить просто оказывается нечего. Моя богатая психотерапевтическая практика переполнена такими историями – историями людей, не получивших родительское наследие в виде безусловной любви и продолжающих в дальнейшей своей уже взрослой жизни требовать ее от них. Не получая ее, что естественно, они не теряют надежду, продолжая упрекать-обвинять их, снова и снова «терзая иссохшую материнскую грудь, в которой уже лет так сорок нет молока». Да и не было, собственно, никогда.

Описываемые ранее формы любви (безусловная и условная) – необходимые и последовательные этапы в развитии человека: любовь безусловная в процессе развития сменяется условной любовью. Важным моментом здесь является своевременность каждой выделенной формы в определенный период жизни ребенка. Переход от безусловной к условной любви – необходимый скачок в развитии, условие его перехода на другой уровень – уровень взрослой жизни.

Попробую описать разные варианты нарушения удовлетворения потребности в любви по определенной схеме.

ЛЮБОВЬ БЕЗУСЛОВНАЯ (дефицит)

Любовь безусловная позволяет ребенку пережить ценность и уникальность собственного Я и является условием для само-принятия и само-любви.

Ситуация: Ребенок не получает безусловную любовь либо получает ее в недостаточном объеме

Почему так происходит?

1. Родители в принципе неспособны безусловно любить.

2. Родители в определенный период не способны любить (фиксированы на себе, решают свои проблемы).

3. Родители по различным причинам не могут любить (серьезные соматические и психические заболевания).

В итоге ребенок не получает необходимый опыт любви и принятия. У него оказывается несформированной витальная идентичность, способность к само-принятию и само-любви и в дальнейшем он не может опираться на себя. Безусловная любовь является для него важнейшей ценностью, а его жизнь становится ее поиском.

Последствия этого:

неспособность к самопринятию;

навязчивый поиск безусловной любви в других объектах;

неспособность опираться на себя;

нечувствительность к себе; сверхтерпимость, доходящая до уровня мазохизма;

социальная робость, неспособность заявить о своем мнении;

невозможность заботиться о себе, часто замещаемая заботой о другом

низкая самооценка;

Особенности внутреннего мира

Образ Я: Я незначительный, неуместный, зависимый от других.

Образ Другого: Другой необходим для моего выживания в этом мире.

Образ Мира: Мир опасный, недружелюбный, либо безразличный

Жизненные установки: Для того,чтобы выжить, нужно не высовываться, терпеть.

Дети познают мир через то, как окружающие их люди (родители, братья, сестры) реагируют на них.

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Интересная информация:

Человек отличается от других млекопитающих. Только 15% мозга человека имеет нейронные связи при рождении (в сравнении с шимпанзе, ближайшим по сходству приматом, у которого на момент рождения существует 45% нейронных связей). Это говорит о незрелости нервной системы, и о том, что в следующие 3 года мозг ребенка будет занят выстраиванием этих связей, и именно его опыт в первые 3 года, его отношения с родителями, и в особенности отношения с матерью, и формируют "структуру" его личности.

Как только родился ребенок, гормональные системы контроля и мозговые синапсы начинают обретать постоянные структуры в соответствии с теми обращением, которое переживает ребенок. Ненужные рецепторы мозга и нейронные связи исчезают, а новые, подходящие тому миру, который окружает ребенка, усиливаются.

ЛЮБОВЬ БЕЗУСЛОВНАЯ (фиксация)

Ситуация: Ребенок подрастает, а к нему продолжают относиться так, как будто он еще маленький.

Почему так происходит?

Из-за неспособности родительских фигур «отпустить» ребенка. Родители используют ребенка для поддержания собственной идентичности, затыкают им дыру в своей идентичности. Ребенок в этом случае становится для них крайне необходимым, он является смыслом их жизни. Любовь здесь не что иное, как родительский страх. С помощью любви родители удерживают ребенка от возможности встречи с миром и в итоге от взросления. Все его потребности удовлетворяются, и у него нет необходимости испытывать нужду. Он остается в симбиотической связи с родителями. В том же случае, когда ребенок все же пытается совершать попытки к автономии, родители используют манипулятивные способы удержания ребенка – вина (мы для тебя столько сделали, ты же не сможешь быть таким неблагодарным?), запугивания (мир опасен).

Последствия:

Инфантильность;

Эго-центризм;

Склонность к идеализации;

Нечувствительность к границам своим и границам других людей.

Особенности внутреннего мира

Образ Я: Я маленький, нуждающийся;

Образ Другого: Другой большой, дающий;

Образ мира: Мир прекрасный, когда меня любят и ужасный, когда не любят.

Жизненные установки: В этом мире главное – любовь!

ЛЮБОВЬ УСЛОВНАЯ (избыток)

Любовь условная в норме позволяет ребенку пережить ценность и уникальность Другого и является условием его вхождения в мир людей.

Условная любовь связана с появлением Другого в психическом пространстве Я. Появление Другого– условие для преодоления эго-центрической позиции. Другой с условной любовью представляет мир, его плотность, упругость, с которым нужно считаться, учитывать его свойства, подстраиваться под них.

Условная любовь – взрослая форма любви. И социальная. Это условие социализации, вхождения ребенка во взрослый мир.

Появление условной любви в жизни ребенка не предполагает ее замещение любви безусловной. Наряду с условной любовью должна оставаться любовь безусловная. Она выполняет функцию базового принятия, которая переживается ребенком следующим образом: «Родителям не нравится какой-то мой конкретный поступок, но меня при этом не перестают любить вообще».

Хорошо, если оба родителя способны на такое отношение к ребенку. Когда та или иная форма любви оказывается привязана к определенному родителю, это создает условие для внутриличностного конфликта, но оставляет ребенку возможность расти. Более сложной является такая ситуация, когда любовь обоих родителей оказывается либо условной, либо безусловной.

Ситуация: Родительская любовь содержит много различных условий.

Почему так происходит?

У родителей есть проблема с самопринятием и они используют ребенка как часть себя, свое продолжение, нарциссическое расширение. Ребенок рассматривается ими как часть их Я-образа и на него проецируются собственные ожидания. В ребенка много инвестируют (внимания, заботы, материальных средств), но и многого требуют. Ребенок в такой семье живет с чувством, что он должен соответствовать родительским ожиданиям и оправдывать родительские вложения. Результатом такой семейной ситуации является формирование у ребенка условной или «если-идентичности»: «Меня будут любить, если…»

Последствия:

гиперответственность

перфекционизм

ориентация на оценку

постоянный поиск одобрения от других

Особенности внутреннего мира

Образ Я: Я грандиозный, либо ничтожный, в зависимости от признания- не признания со стороны других;

Образ Другого: Другой – средство для моих целей, функция для удовлетворения моих потребностей:

Образ Мира: Мир – оценивающий.

Жизненные установки: Необходимо заслужить признание любой ценой.

Проблемой для таких людей становится неспособность к близким отношениям, неспособность радоваться, любить, постоянный поиск одобрения, признания. Клиенты приходят, как правило, в двух случаях. С запросом еще больших достижений в жизни. Во втором случае с запросом потери смысла жизни, неспособность радоваться, любить, быть в близких отношениях.

О родительской мудрости и близорукости

Зависимый родитель использует любовь как способ привязать ребенка к себе, делая его социальным инвалидом, культивируя в его сознании страх перед миром и зависимость от Другого.

Нарциссический родитель использует любовь с целью управления ребенком, обрекая его на поиск одобрения и соответствия Другого, игнорируя потребности своего Я.

И тот, и другой используют ребенка для решения проблем своей идентичности.

Психологически зрелый родитель способен одновременно любить ребенка безусловно и условно. У него достаточно любви для безусловного принятия ребенка и достаточно мудрости для понимания того факта, что ребенку жить в мире других людей, в котором много требований и условий. Он постепенно отпускает своего ребенка в мир, готовит его к требованиям этого мира, транслируя при этом ему свою любовь, заботу и поддержку. В этом случае у ребенка интереса перед познанием мира больше, чем страха перед ним, и он способен делать выборы, учитывающие наличие реальности своего Я, реальности Другого и реальности Мира. опубликовано econet

Автор: Геннадий Малейчук

Фото: Карас Йонут

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