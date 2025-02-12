Суп с нутом и шафраном: вкусно и полезно!

Приготовьте суп из нута хотя бы раз, и вы сразу поймете, насколько это вкусно. И полезно.

Необычный суп со среднеазиатскими нотками

Приготовьте суп из нута хотя бы раз, и вы сразу поймете, насколько это вкусно. И полезно.

Бобовая культура на 20% состоит из растительных белков — они усваиваются организмом лучше, чем животного происхождения. Много сложных углеводов, клетчатки, которые хорошо насыщают и надолго купируют чувство голода. А еще это — источник витаминов А, С, Е, РР, практически всей группы В.

Ингредиенты:

2 ст.л. оливкового масла

1/2 луковицы, мелко нарезать

400 гр нута отварного

1 л овощного бульона

2 зубчика чеснока, мелко нарезать

1 щепотка шафрана

3 яичных желтка (сырых)

240 мл натурального йогурта

1/2 ч.л. молотой паприки

свежая зелень

соль

Приготовление:

Разогреть оливковое масло и обжарить лук до прозрачности.

Посолить, добавить нут, бульон и чеснок. Довести до кипения и снять с огня.

Шафран растереть с яичными желтками, затем добавить йогурт и смешать до однородности. Медленно влить в полученную смесь 200 мл горячего бульона (из кастрюли с супом), постоянно помешивая. Аккуратно ввести яичную смесь в суп, непрерывно помешивая.

Вернуть суп на средний огонь и варить, постоянно помешивая 5 минут, не давая бульону кипеть, пока суп не загустеет.

Подавать с паприкой и зеленью.

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