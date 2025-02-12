Суп с нутом и шафраном: вкусно и полезно!

Приготовьте суп из нута хотя бы раз, и вы сразу поймете, насколько это вкусно. И полезно.
Приготовьте суп из нута хотя бы раз, и вы сразу поймете, насколько это вкусно. И полезно.
Бобовая культура на 20% состоит из растительных белков — они усваиваются организмом лучше, чем животного происхождения. Много сложных углеводов, клетчатки, которые хорошо насыщают и надолго купируют чувство голода. А еще это — источник витаминов А, С, Е, РР, практически всей группы В.
Ингредиенты:
Приготовление:
Разогреть оливковое масло и обжарить лук до прозрачности.
Посолить, добавить нут, бульон и чеснок. Довести до кипения и снять с огня.
Шафран растереть с яичными желтками, затем добавить йогурт и смешать до однородности. Медленно влить в полученную смесь 200 мл горячего бульона (из кастрюли с супом), постоянно помешивая. Аккуратно ввести яичную смесь в суп, непрерывно помешивая.
Вернуть суп на средний огонь и варить, постоянно помешивая 5 минут, не давая бульону кипеть, пока суп не загустеет.
Подавать с паприкой и зеленью.
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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