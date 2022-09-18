Токсичные люди

Они любят вести «счет» в отношениях. Сколько дали другие, и сколько им нужно вернуть. Главное не дать слишком много «хорошего», а «плохого» можно отдать с запасом.

Очень часто люди жалуются, что они не могут найти себе друзей или партнера. Все вроде хорошо, и люди они хорошие, но вот не любят их. На самом деле, даже самые хорошие люди могут иметь стереотип поведения, который характеризует их, как «токсичных людей». По этой причине их стараются избегать.

Люди, которых избегают

Вот их характеристики:



1. Они постоянно завидуют всем, кто имеет, с их точки зрения, что-то лучше, чем они. Об этом очень любят говорить с другими, сплетничать, давать негативные и язвительные характеристики. Постоянно сравнивают себя с другими, как в хорошую, так и в плохую сторону. Жизнь других их очень волнует, и они иногда полностью погружаются в то, что происходит у коллег, друзей, соседей, звезд и т.п.

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2. Все в жизни воспринимают слишком лично. Все беды случаются только с ними. Все, кто говорит что-то или смеется на чем-то, обязательно делает им на зло и имеют их ввиду. Из-за этого обижаются и это вынуждает окружающих чувствовать себя виноватыми, извиняться или оправдываться, что ничего плохого и персонального сказано не было.

Вообще, они любят драматизировать все, что вокруг и с ними происходят. Из любого не очень приятного события могут создать драму. Одни плачут, другие пытаются вызвать чувство вины у оппонента, третьи готовы мстить до смерти за бытовую мелочь. Любят вести «счет» в отношениях. Сколько дали другие, и сколько им нужно вернуть. Главное не дать слишком много «хорошего», а «плохого» можно отдать с запасом.

3. Копят боль, обиды и потери. Концентрируют их в себе и постоянно говорят об этом. В целом обладают негативным мышлением, и переворачивают даже положительные стороны в плохое.

4. Отсутствие эмоционального контроля и категорический отказ, что-то с этим делать. «Я человек нервный могу истерику закатить или в глаз дать. Это моя индивидуальность и себя я менять не буду».

5. Обладают довольно низкой эмпатией. Часть из них слишком погружена в свои страдания или негатив. Други считают, что переживания окружающих мало значат. По этой причине очень часто нарушают моральные нормы. Делают это без особой причины, просто потому что это могут делать.

6. Требуют от других, чтобы их постоянно поддерживали и уверяли в их исключительности. Если окружающие отказываются это делать или делают это в недостаточной степени, то обижаются, гневаются.



7. Любят держать «заложников» в отношениях. Если ты мне не будешь делать хорошо, то я заболею и умру. И все будет на твоей совести. Или ты мне сделал плохо, теперь до конца жизни расплачиваться

Конечно, у каждого человека может быть тяжелый период, когда им нужна поддержка и защита. Но когда кризис заканчивается, они опять ведут себя так, как раньше.

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«Токсичные люди» ведут себя так всегда. Дело в том, что многие из них считают такое поведение нормой. Так было в их семье, а значит это обычные отношения между друзьями, родными, и вообще со всеми, кто встречается на жизненном пути. Для очень многих полезно даже знать, что это поведение окружающих может раздражать и надо вести себя по-другому, а свои потребности возможно выражать иными способами.

И еще раз подчеркну, что «токсичные люди» не злодеи. Они просто не умеют справлятьсяя со своими проблемами иным способом, и не могут с окружающими взаимодействовать другими способами. Однако научиться этому вполне можно. опубликовано econet.ru

Автор Наталья Стилсон

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