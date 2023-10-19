Хочу обнимать тебя, не лишая воздуха. Хочу видеть нас, а не иллюзии о нас. Хочу, чтобы ты стал важной частью моей жизни, но не стал ее смыслом.

Хочу видеть нас, а не иллюзии о нас

Хочу научиться слушать тебя и не судить.

Хочу, чтобы ты стал важной частью моей жизни, но не стал ее смыслом.

Хочу обнимать тебя, не лишая воздуха.



Я хочу, чтобы ты сам мне сказал, что лучше для тебя, а я помнила о том, что другого способа узнать этого нет.

Хочу научиться говорить о своих недостатках, не испытывая при этом липучий стыд и въедливый страх быть отверженной.

Хочу, чтобы я всегда чувствовала тонкую грань между искренностью и эмоциональной обнаженностью. Трепетно относиться к твоим чувствам и помнить, что иногда лучше быть счастливой, чем правой. Не обрушивать ураган эмоций друг на друга, а ощущать вибрации твоей души и слышать то, что не способен уловить даже самый лучший слух.

Хочу видеть нас, а не иллюзии о нас. Спокойно относится к периодам отдаления и сближения, к встречам и расставаниям. Терпеливо строить новое там, где разрушилось старое.

Хочу, чтобы в борьбе разума и сердца всегда побеждало сердце, потому что там, где командует разум, сердце всегда страдает.

Хочу доверять тебе, ничего не требуя взамен.

Хочу, чтобы мы знали друг о друге то, что причиняет нам ужасную боль, но никогда не воспользовались этим знанием.



Хочу помогать тебе, не пытаясь решать все за тебя. Научиться быть ближе к тебе, оставляя личное пространство.

Хочу отказаться от предрассудков и социальных клише, заменяя это на подлинный интерес. Я знаю, что не все то, что увлекает тебя будет так же увлекательным для меня. Этого и не нужно. То, что это важно для тебя уже достаточно для того, чтобы относится к этому с должным вниманием с моей стороны. То, что у нас есть собственные интересы за пределами нашей пары не говорит о том, что мы думаем друг о друге меньше.



Я хочу, чтобы мы не искали друг в друге родительской поддержки и безусловного принятия. Это было бы слишком много для такого чистого и трепетного чувства как любовь.

Я хочу совершенствоваться и развиваться рядом с тобой.

Хочу узнать нашу личную формулу счастья и тут же забыть ее, чтобы никогда не пропадала радость встреч и спонтанность в отношениях.

Я хочу, чтобы мы видели темные стороны друг друга, но не заполняли ими пространство наших отношений.



Хочу, чтобы мы находили ресурсы для преодолений в наших компетенциях и достоинствах, а не в промахах. Каждый раз помнить о том, что восхищает меня в тебе, если бы я отбросила ярлык «мужа».

Хочу научиться спорить с тобой, но не ссориться. Я за здоровое проявление злости вместо порочной связки вины и обиды друг на друга. Она всегда появляется тогда, когда мы выбираем остановить собственную инициативу и не говорить открыто на острые и неудобные темы.

Хочу, чтобы ты научил меня помогать тебе так, чтобы ты оставался сильным.

Хочу, чтобы целой жизни было мало для того, чтобы узнавать друг друга.

Я знаю, что временами я буду плакать от бессилия и будет казаться, что больше никогда не будет яркого солнца над головой и мрак опустил на нас свой покров. НЕ ХОЧУ из-за заплаканных глаз перестать видеть яркие звезды, которые помогут пережить даже самую страшную и темную ночь нашей любви.

Я счастлива, что сегодня мы вместе. Я не хочу, чтобы ты любил меня всю жизнь, я просто хочу, чтобы ты любил меня каждый день. опубликовано econet

Автор Татьяна Сарапина

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