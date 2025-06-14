тот рецепт основан на старинном испанском блюде Ajo blanco, которое переводится как «белый чеснок»
О пользе миндаля люди знали с древних времен и наделяли волшебными свойствами. И на самом деле в миндале очень много витаминов Е и А.
Испанцы со времен Средневековья ели питательный и вкусный чесночно-миндальный суп в пост — ведь миндаль к тому же символ чистоты.
Миндально-чесночный гаспачо особенно эффектно выглядит в составе холодного трио: при подаче в небольших стаканчиках вместе с вишнево-свекольным и мятно-гороховым супом.
Ингредиенты:
Для декорирования:
Приготовление:
1. Положить хлеб в миску, залить холодной водой, чтобы покрыть, и оставить на 5 минут.
2. Слить с хлеба воду, отжать лишнюю жидкость, а затем переложить размоченный хлеб в блендер. Добавить миндаль, чеснок , соль и 1 стакан минеральной воды – пюрировать на максимальной скорости до получения однородной пасты. Не выключая блендер, по капле, как в майонез, добавлять оливковое масло через дырочку в крышке, пока миндальная масса не эмульгируется.
3. Переложить миндальную смесь в большую миску. Добавить уксус и оставшуюся (½ стакана) минеральную воду. Должна получиться консистенция жидкого майонеза.
4. Добавить по вкусу соль, сахар и перец, чтобы сбалансировать вкус. Закрыть миску пищевой пленкой и поставить гаспачо в холодильник не менее, чем на 2 часа.
5. Перед подачей положить в сервировочные стаканы немного нарезанных (или порванных) салатных листьев. Залить белой миндальной эмульсией (можно отсадить через сифон), сбрызнуть оливковым маслом. Декорировать лепестками цветов, 1 фиговой четвертинкой и несколькими сухариками.
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Автор: Елена Чекалова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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