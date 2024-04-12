Хотя эмоциональные хищники разрушают наши иллюзии и подрывают нашу веру в себя, мы сами знаем, как далеко вперед мы готовы двигаться и где на самом деле пролегают наши границы.

Типы эмоциональных хищников

Хотя эмоциональные хищники разрушают наши иллюзии и подрывают нашу веру в себя, мы сами знаем, как далеко вперед мы готовы двигаться и где на самом деле пролегают наши границы.

Хищники играют очень важную роль в экосистеме планеты: они помогают поддерживать баланс.

Если мы забудем о дикой среде и сосредоточимся на обычной жизни, мы увидим перед собой более опасную разновидность хищников.

Они не способствуют поддержанию естественного баланса, а наоборот — лишь угрожают ему.

К примеру, мы говорим о людях, которые нарушают гармонию дома, на работе и вообще вмешиваются в каждый аспект нашей жизни.

Существует множество типов хищников. В этой статье мы расскажем об этом подробнее.

1. Хищники, которые ставят под угрозу наше эмоциональное равновесие

Одно из самых главных наших жизненных стремлений — это развитие эмоциональной компетентности.

Мы учимся принимать решения и нести ответственность за последствия этих решений — самостоятельных решений, принятых без давления со стороны других людей.

Чувство собственного достоинства, уверенность в себе и гибкость помогают нам принять правильное решение без оглядки на чужое мнение.

Однако довольно часто вокруг нас собираются эмоциональные хищники, которые ограничивают наши стремления.

Это люди, которые любят властвовать над нами.

У них огромный опыт манипуляции чужими эмоциями, они постоянно плетут паутину лжи, презирают всех вокруг и грубо иронизируют над окружающими.

К сожалению, очень часто у нас сильная эмоциональная связь с этим типом хищников.

2. Хищники, которые врываются в твою зону комфорта

Мы все знаем, где находится наша зона комфорта. Ничто не ускользает от нашего контроля, мы ничем не рискуем и не испытываем страх. Нам все известно, ведь мы зрелые.

Ничего нового не может произойти там, где мы не можем быть свободными, не можем творить, развиваться и взрослеть.

Веришь ты в это или нет, но один из самых прожорливых хищников в нашем сознании — это страх.

Это он мешает нашему счастью, постоянно загоняет нас в угол и нашептывает нам, что «все неожиданное будет опасным или плохим».

3. Хищники, которые уверяют тебя в том, что «ты ничего не знаешь» или «ты этого не заслуживаешь»

С тобой это уже случалось? Когда ты говорила себе, что тебе нужно прекратить о чем-то мечтать, потому что ты с этим не справишься или тебе нельзя смотреть на этого человека, потому что он для тебя слишком хорош.

Помни, что никто не может предвидеть будущее, включая тебя саму.

Тот, кто любят ограничивать твои возможности и стремления, хочет контролировать тебя и не позволить тебе стать более храбрым и достойным человеком, который способен воплотить в жизнь все свои мечты.

Лишь ты сама искусственно ограничиваешь свою жизнь, оставляешь в стороне свои возможности и разрушаешь свои мечты, замирая перед каждым препятствиям и полагаясь на каждую удачу и неудачу.

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4. Хищник, который заставляет нас совершать одни и те же ошибки снова и снова

Почему мы влюбляемся в самых неподходящих людей? Зачем мы предаем себя? Почему мы снова и снова терпим неудачи?

Если ты тесно взаимодействуешь с хищником, вероятно он заставляет тебя совершать одни и те же ошибки снова и снова.

С чем это связано?

Дело в том, что мы не только не учимся на своих ошибках, но даже и не задумываемся о них.

Нужно остановиться, выдохнуть и понять, что нужно делать, чтобы не совершать одни и те же ошибки.

По мере продвижения по нашему жизненному пути разочарования и неудачи становятся все более распространенными.

Прежде чем наступать на те же грабли, мы должны научиться распознавать свои пробелы, знать, что нам мешает, что нам помогает и чего нам следует избегать.

5. Волки в овечьих шкурах

Волки в овечьих шкурах утверждают, что они уважают, любят и ценят друг друга.

Они стараются сделать максимум для того, чтобы сохранить эгоистичные отношения или дружбу с интересующих их лицом.

Мы все встречали подобных людей. Они выглядят очень милыми и соблазнительными, умеют общаться, но лгут о своих чувствах.

Мы должны научиться распознавать их. Даже если мы случайно застряли в их сетях, нам нужно уметь нажать на тревожную кнопку, чтобы предупредить и защитить себя и избежать ненужных страданий.опубликовано econet

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