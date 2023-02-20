Разговор с Душой

Понимаешь, ну вот проживу я с ним еще 20, 30 лет. Но я ж несчастна! Можно, конечно, уговорить себя, что все не так уж плохо, что может все еще наладится. Хотя, если за столько лет не наладилось, то уже и не наладится. И так пройдет моя жизнь, а радости от нее не будет. Ну и какой прок от такой жизни. Вроде была жизнь, а вроде и не было.
- И что, тебе совсем не страшно?
- Страшновато, - душа пожала плечами.
- И?
- Что «и»?
- Почему же ты уходишь?
- Потому что потратить свою жизнь на эти отношения страшнее.
- ???
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- Понимаешь, ну вот проживу я с ним еще 20, 30 лет. Но я ж несчастна! Можно, конечно, уговорить себя, что все не так уж плохо, что может все еще наладится. Хотя, если за столько лет не наладилось, то уже и не наладится. И так пройдет моя жизнь, а радости от нее не будет. Ну и какой прок от такой жизни. Вроде была жизнь, а вроде и не было.
А если уйду, у меня есть шанс с кем то другим. Шанс быть счастливой. Ну не сразу, конечно…
- Вот, вот! Будет ведь больно! – Она встрепенулась.
- Да, будет. Но больно не навсегда. Потом боль уйдет, а я то останусь.
- Дети, как же дети, - Она не унималась.
- Да, дети…. – Душа тяжело вздохнула, помолчала немного и добавила: - Зато у них будет самоуважение. И они научатся быть честными с собой. А это дорогого стоит! Они научатся отпускать то, что уже умерло и не будут хвататься за пустые надежды. Может даже они обретут смелость жить и чувствовать. Ох, какая на это нужна большая смелость!
- Но ты же будешь одинока! Разве тебе будет хорошо?
- Одиночество… Совсем одинокой не буду – есть дети, есть друзья, есть родные. Одиночество без мужчины – это да… Сначала буду тонуть в нем, потом привыкну, а потом и полюблю свое одиночество, куда денусь. – Душа иронично улыбнулась.
Она задумалась: а ведь и правда, когда-то мы все боялись темноты, когда были детьми. Теперь в темноте много удовольствия, предвкушения, загадки и романтики. Может и расставание не такое уж страшное событие.
Так и сидели, задумавшись, Она и ее Душа.
Рассвело…
Автор Оксана Бутрим, специально для econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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