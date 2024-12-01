Нарядная закуска из баклажана с гранатом и тахини​​​​​​

Рецепты полезной еды: Интересный рецепт из баклажана, который можно приготовить вместе с детьми к праздничному столу. Такая закуска выглядит очень нарядно, готовить просто, а есть сплошное удовольствие!

Интересный рецепт из баклажана, который можно приготовить вместе с детьми к праздничному столу. Такая закуска выглядит очень нарядно, готовить просто, а есть сплошное удовольствие! В 100 гр. сырого баклажана всего 24 калории, что делает его незаменимым в диетическом питании.

Жареный баклажан с гранатом и тахини

От 4 до 5 бэби баклажанов (или 1- 2 обычного размера)

2 столовые ложки оливкового масла

1 гранат

Свежий укроп для гарнира

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Соус Тахини:

3 столовые ложки тахини

сок 1 лайма

2 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки воды

Соль и перец

Бэби баклажаны наиболее подходят для этого рецепта, но вы можете использовать и более крупные. Отрежьте стебли и порежьте кольцами.

Возьмите сотейник, разогрейте небольшое количество оливкового масла. Обжарьте ломтики баклажанов, пока они не станут коричневыми, перевернув один раз. Разложите на противень с пергаментной бумагой, и обжарьте при 180 С еще 10 минут или до тех пор, пока ломтики баклажанов не станут мягкими.

​​​Подготовьте гранат.

Чтобы приготовить соус, смешайте все ингредиенты, энергично помешивая. Добавьте достаточно воды для достижения желаемой консистенции. Начните с небольшого количества воды и постепенно добавляйте.

Нанесите немного соуса тахини на каждый кусочек баклажана. Посыпьте гранатом и свежим укропом. Наше блюдо готово!

​​​​​​​Готовьте с любовью! econet

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