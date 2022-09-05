УЗНАЙТЕ: 6 главных обстоятельств, которые делают мужчин счастливыми

Большинству мужчин нужно одинаковые вещи. Вот шесть главных обстоятельств, которые делают мужчин счастливыми...

6 необходимых условий для счастья мужчины

Счастье – это непонятно. Иногда – вроде бы все есть: семья, работа, дом – полная чаша, а счастья нет. Бывает и наоборот: жизнь течет по заданному кругу, быт заедает, а вдруг остановишься на секунду, нечаянно взглядом зацепишься – просто солнце через ажурные листья бликом – и вдруг нахлынет, как в детстве, – я живу. Солнце – горячее. У меня все хорошо. Я дышу, чувствую. Как это объяснить – не знаю.

Счастье – это женская материя.

Мужчинам это не то чтобы не интересно, но вроде бы как-то им, воинам и победителям, задумываться о радости жизни – не к лицу.

А вот любящим женщинам часто интересно: «Счастлив ли он со мной? Хорошо ли ему? Все ли я делаю правильно»?

Большинству мужчин нужно одинаковые вещи. Вот 6 главных обстоятельств, которые делают мужчин счастливыми

1. Семейный тыл

Считается, что это больше нужно женщине. Все верно, семья – женская стихия. Мужчина реализуется во внешнем мире. Но для кого? Где будут признаваться его достижения? Мужчина может быть очень успешен в бизнесе. Будет гордиться машиной и бицепсами – и будет несчастлив, если одинок.

Семья – это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. Семья – это самые прочные узы всей вашей жизни.

Джонни Депп

Мужчине не так много нужно лично для себя. Обычно мужчине не очень важно, во что он одет. Не принципиально, где отдыхать. А для любимой – он свернет горы. Главные ценители всех его побед – жена и дети.

Даже завзятые холостяки подсознательно хотят иметь семью. А обычный, среднестатистический мужчина, точно считает это условием счастья.

2. Свобода

Бывает, что женщина, выйдя замуж, начинает своего мужчину как бы «прилизывать». Из друзей оставляет нескольких «приличных», остальные отлучаются от дома. Увлечения – только безопасные и подобающие отцу семейства.

У нас была такая знакомая пара: когда мы познакомились на горнолыжном курорте, они были великолепны – молодые, веселые, бесшабашные. Знаете, как бывает: в отпуске сдружились, и вроде из одного города, но дома почему-то уже не общаешься. Мы с ними случайно столкнулись только через пару лет и они вдруг пригласили нас в гости.

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Они были уже женаты и у них был малыш. Она все время его шпыняла: руки помой, прежде чем ребенка брать, сделай то, сделай се, почему так плохо сделал? Когда она укладывала маленького, Виктор рассказал, что сноубордингом он уже не занимается, мотоцикл продал – жена настояла, что это слишком опасно. И то, что можно было делать одинокому парню, отцу семейства никак ни к лицу. Говорилось спокойно, только было видно, что мужик несчастлив.

Они и нас то, как оказалось, в гости пригласили, потому что Маша убрала из жизни почти всю тусовку, где ее муж вращался равным среди равных. Как подобающих позвали – семейная пара с детьми. Правда, мы инициативу не поддержали и общение увяло. Поэтому мы больше не виделись, и я так и не знаю, удалось ей окончательно Виктора одомашнить или нет. Так и сидит, наверное, бедный, на кухне в уголке, боится ребенка на руки взять.

Так и хочется сказать: девушки, дорогие, хватит мужей своих тиранить! Что вы с ними делать-то потом будете, с такими домашними?

Мужчинам нужно быть свободными. Хотя бы частично, в какой-то области жизни. У мужчины должна быть неприкосновенная зона. Где он может делать все, что хочет, не опасаясь критики и пристального женского взгляда, даже благожелательно настроенного.

3. Мужчине нужно стать мужчиной

Возраст в паспорте может очень сильно отличаться от психологического возраста. Иногда женщины узнают это на собственном опыте, с горечью говоря «Выходила замуж за мужчину, а получается – усыновила ребенка. Решать не способен, мама – авторитет, ответственность брать не умеет».

Замуж нужно выходить за мужчину, не за мальчика. Или, по крайней мере, за мальчика, который имеет все шансы вырасти в мужчину.

Мужчина не готов к браку, если он не знает про себя три вещи:

кто он,

чем занимается,

сколько зарабатывает.

Пока он не узнает про себя эти вещи, семья будет на втором плане. Если он не знает, кто он – он будет пробовать реализовать себя в разных областях. Метаться между спортом и офисом. Менять профессии. Пробовать разные сферы деятельности, пока не найдет ту нишу, в которой он будет хорош. Реализован. Пока не займет в жизни свое место.

Если мужчина не стремится реализовать свои мечты, если не делает все для того, чтобы выяснить, «кто он», «чем занимается» и «сколько зарабатывает», он обречён. Мёртв. Но как только он справляется с этой задачей и чувствует, что его мечты сбываются, он словно обретает новую жизнь – и это наполняет его энергией, вдохновляет и оживляет.

Стив Харви

Хороший вопрос, чтобы выяснить это, звучит так: «Что будет с тобой через 5 лет?»

Если мужчина начнет говорить о супер-крутой машине, доме на Багамах и роскошном офисе, не зная, как этого добиться – перед вами мальчик . Мечтатель.

Мужчины обычно имеют план. И даже если перед вами юноша 18 лет, но он четко видит перспективу: поработаю здесь 2 года, добьюсь повышения, возьму кредит на квартиру, и дальше, и дальше, тогда перед вами – мужчина.

4. Ученик

Иногда молодые отцы не понимают, как им общаться с детьми, пока они маленькие. Мечтают: вот подрастет – научу его в футбол играть. «Научу» здесь – ключевое слово. Мужчине нужен ученик. Мужчине нужно передать свой опыт и знания.

Мужчине важно быть мужчиной – см. пункт 3. И дети – самая благодарная аудитория. Искренне верящая, что папа – самый лучший. Самый сильный и самый умный.

Но есть и варианты. Мужчина может передавать багаж знаний преемнику на работе. Быть тренером. Кстати, лучшие учителя в школе – всегда мужчины. Сколько вы помните учителей-мужчин? Их в каждой школе по пальцам пересчитать, потому-то их слово и весомей. Запоминается лучше.

5. Признание среди равных

Мужчине важно выиграть соревнование. Важно быть лучшим в чем-то. Быть первым в какой-то области. Нельзя быть главным всегда и везде, это и не требуется. Но важно отличиться хотя бы в какой-то сфере жизни.

В волчьей стае может быть только один вожак, один лидер. Но есть лучший загонщик, лучший бегун, лучший следопыт. Важно добиться успеха и быть признанным среди других мужчин за свои достоинства.

Мужчине нужно право похвастаться, право сказать: «Вот здесь я – лучший». Это заложено очень глубоко, на уровне инстинктов. Это одна из базовых мужских потребностей.

Последнее в списке, но по важности – я просто не знаю, куда это поставить. Не главный приоритет в жизни, конечно. Но и не последний, это точно.

6. Мужчине нужна женщина, которая его хочет

Не просто секс, а секс с женщиной, которая искренне желает секса и искренне желает именно его, как партнера.

В этом, на мой взгляд, кроется причина мужских измен. Не усталость и жажда нового, а отсутствие желания у жены. Потому что женщина за бытовыми делами семейной жизни отставляет секс, как приоритет в отношениях, куда подальше, а мужчина – нет, не отставляет.

Расскажу историю клиентки. Она узнала об измене своего мужа и после бури эмоций приняла решение: мужа она любит и будет пытаться сохранить семью. Поскольку в принципе все женщины знают, что мужчинам необходим секс, она не перестала заниматься с ним любовью. Решила: пусть это в их семье будет – меньше шансов у соперницы. И шла в постель, я так понимаю, как на тяжелую нелюбимую работу – не хочется, но надо. Ко мне она пришла через полгода, когда муж от нее все-таки ушел. Ушел не к женщине, просто ушел. И то, что сказал, уходя: «Секс с тобой ужасный. Какой-то… пресный».

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«Пресный». Просто в нем нет любви и искреннего желания. Желание – главное условие хорошего секса.

Кстати, замалчивать боль, обиду и скрипя зубами ложиться в постель – не самая выигрышная стратегия, если вы действительно хотите сохранить семью после измены. Тут действует закон энергообмена. Мужчина знает, что причинил вам боль. Это как будто вам дали под дых на ринге – в отместку, или случайно, – неважно. Он передал вам сгусток негативной энергии. Если вы не реагируете, вы превращаете этот сгусток в камень и кладете в семейный сейф – и это разрушит ваши отношения. Этот камень уже есть, это случилось. Если измена есть – от нее не отвернешься, не сделаешь вид, что ничего не было. Всё – отношения изменились.

Есть путь убрать этот камень из вашей семьи. Стратегия длинная, я попробую написать о ней позже. Но первый шаг – не делать вид, что этого камня нет. И не идти в постель с булыжником за пазухой.

Атмосфера в семье зависит от женщины. Хорошая жена – это гарантия счастливой семейной жизни. Это искусство, которое требует от женщины постоянного совершенствования и настоящей любви. Желаю вам преуспеть в этой науке, возможно, для женщины – это главное, чему она должна научиться.опубликовано econet.ru

Автор Софья Пименова

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