5 причин молчания

Почему люди молчат? Пять причин для молчания, которые дадут ответ на этот сложный вопрос.

Почему люди молчат

Почему люди молчат? Пять причин для молчания, которые дадут ответ на этот сложный вопрос.

Как же трудно попадать и выходить из ситуаций неловкого молчания. Например, приехав на отдых — сидеть в снятой квартире посуточно в Одессе и пытаться найти, что сказать понравившейся девушке твоих общих друзей. Что означает молчание для каждого из нас? Как оно влияет на наш внутренний мир и наши отношения с людьми?

Пять причин для молчания:

1. Человек не знает, что ответить. Он, как бы немеет в этой неопределенности. Человек молчит, когда не понимает вопрос или не знает, как правильно отреагировать

2. Человек молчит потому, что не знает, как исправить сложившуюся ситуацию. Порой мы сталкиваемся с людьми и понимаем: говори или не говори человеку – это не поможет.

3. Его игнорируют. Что, если человек таким поведением показывает, что вы ему не симпатизируете? Над этим стоит задуматься. Может быть, человек не хочет помочь вам и не знает, как отказать корректно. В таких ситуациях стоит разобраться в отношениях с ним и прямо сказать о вашей догадке. Вдруг, все решиться, и вы станете лучшими друзьями?

4. Человек просто устал. Это еще одна причина, по которой люди молчат. Особенно после сложного и насыщенного трудового дня люди уже эмоционально истощены и не хотят больше общения.

5. Иногда не нужны слова. Если уж говорить о молчании, то стоит учесть и тот факт, что нам самим порой следует промолчать. Молчание с другом – это разговор совершенно иного плана. Для поддержки любимого человека иногда не нужны слова. Об этом тоже следует помнить.



Мы все – разные люди. Некоторые из-за слабости, чрезмерной скромности, а может быть, даже замкнутости не в состоянии высказать свое мнение. К таким людям следует найти правильный подход и не приставать с различными вопросами и упреками.



Помните, что высказывание собственных мыслей – основа психологического здоровья. Никто не может читать мысли, поэтому старайтесь быть более общительными. Тогда среди нас наступит взаимопонимание. опубликовано econet

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