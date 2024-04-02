2 техники для исследования отношений с родителями

Техники предназначены для исследования отношений с матерью/отцом, неосознаваемых аспектов взаимодействия в отношениях, мужских и женских аспектов личности, конфликтных зон в отношениях с родителями.

Техники «Рука Матери/Отца» и «Рука Матери и Отца»

Техники предназначены для исследования отношений с матерью/отцом, неосознаваемых аспектов взаимодействия в отношениях, мужских и женских аспектов личности, конфликтных зон в отношениях с родителями. В целом, диагностические возможности техники достаточно широкие.

«Рука Матери/Отца»

Инструкция: Примите максимально удобное положение тела. Закройте глаза. Расслабьтесь. Последите в течение какого-то времени за своим дыханием… За каждым вдохом и выдохом… Побудьте в таком состоянии… А теперь представьте на своем теле руку вашей матери (отца)…

На какой части тела находится рука матери (отца)?

Что делает рука? Обратите внимание на то, насколько Вы чувствуете давление руки. Это легкое едва уловимое ощущение касания или напротив давление от руки достаточно сильное.

Как ведет себя рука? Застыла неподвижно или совершает какие-то движения? Что это за движения? Обратите внимание на температуру руки… Она теплая, холодная… Возможно слегка влажная? Наблюдайте… Попробуйте войти во взаимодействие с рукой.

Что Вы хотите сделать?

Как станете взаимодействовать? Проследите за всеми деталями Вашего взаимодействия. Когда Вам захочется его остановить? Как Вы прекращаете взаимодействовать? Или Вы не знаете, как остановить этот процесс? Наблюдайте за всем, что происходит. Когда почувствуете, что процесс остановился и больше не разворачивается, можете открывать глаза и возвращаться. Но не спешите, побудьте в этом состоянии столько, сколько понадобится.

«Рука Матери и Отца»

Инструкция: Примите максимально удобное положение тела. Закройте глаза. Расслабьтесь. Последите в течение какого-то времени за своим дыханием… За каждым вдохом и выдохом… Побудьте в таком состоянии… А теперь представьте на своем теле руку вашей матери…

На какой части тела находится рука матери? Что делает рука? Обратите внимание на то, насколько Вы чувствуете давление руки. Это легкое едва уловимое ощущение касания или напротив давление от руки достаточно сильное.

Как ведет себя рука? Застыла неподвижно или совершает какие-то движения? Что это за движения? Обратите внимание на температуру руки…Она теплая, холодная…Возможно слегка влажная? Наблюдайте…

Попробуйте войти во взаимодействие с рукой. Что Вы хотите сделать? Как станете взаимодействовать? Проследите за всеми деталями Вашего взаимодействия.

Не прекращая взаимодействия с рукой матери, представьте на своем теле руку Вашего отца. Что происходит сейчас? Как появление руки отца повлияло на Ваше взаимодействие с рукой матери? Остановило его или, напротив, усилило.

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Как ведет себя рука отца? На какой части тела Вы ее ощущаете. Каковы ее особенности? Она теплая, холодная, мягкая, твердая? Наблюдайте, как ведет себя рука матери, когда на Ваше тело легла рука отца? Что происходит? Отмечайте все детали. Возможно, рука матери хочет повзаимодействовать с рукой отца? Возможно, рука отца приближается к руке матери? В какой части Вашего тела это происходит. Наблюдайте, как станет разворачиваться процесс. Когда процесс завершится, можете открывать глаза и возвращаться.

К этой технике можно подобрать множество «раскрывающих» вопросов, которые рождаются из самого рассказа клиента о своем воображаемом контакте с рукой матери (отца). опубликовано econet

Автор Амалия Макаренко

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