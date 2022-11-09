Не испытывай женщина страха, она не перебарщивала бы со своей заботливостью

Женщине, которая, унижаясь, надеется, что муж за это станет ее любить, следовало бы знать, что самоуничижение притягивает к себе унижение, и эту женщину станут унижать и впредь

©Annie Leibovitz

Публикуем отрывок из книги Луулы Виилмы “Исток жизни” – это одна из ее многих книг, которая объясняет связь духовного с физическим, болезней тела с болезнями души, воспитания и травм детей с их судьбой.

Думаем, каждому родителю стоит прочесть эту книгу, чтобы понять - счастье наших детей зависит от того, насколько мы находимся в гармонии с собой и с супругом, а отнюдь не от количества денег, кружков или наград.

Если мы говорим о родителях и детях, то нужно говорить именно с точки зрения женщины и мужчины.

Душа женщины есть источник любви, в душе мужчины такого источника нет. Мужчина – источник силы.

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Женщина – начало дающее. Для нее необходимо, чтобы она могла отдавать, хотя бы даже самое себя, пусть это называется самоотдачей, самопожертвованием, пустой тратой сил или как-нибудь иначе. В любом случае, если женщина не в состоянии отдавать, то ее энергия концентрируется в угрожающую грозовую тучу.

Сумей женщина понять сущность своего внутреннего беспокойства и освободить свой страх "меня не любят" (ожесточение от того, что ее не замечают или, по ее мнению, не понимают, не берегут, не любят, не уважают, не ценят ее преданности, самоотверженности и т. д. – все это от страха "меня не любят"), то она не кидалась бы с головой в самоунижение.

Женщине, которая, унижаясь, надеется, что муж за это станет ее любить, следовало бы знать, что самоуничижение притягивает к себе унижение, и эту женщину станут унижать и впредь.

Женщине не следовало бы строить из себя безответную простушку, даже если она достаточно умна, чтобы знать, что мужчинам нравятся слабые женщины. Но если она это делает, то пусть будет готова к последствиям подобного обмана.

Женщина, любящая смело, не пытается относиться по-мужски свысока к насущным проблемам – она всего лишь женщина, перед женственностью которой почтительно склоняется и отступает любая житейская неурядица.

Не испытывай женщина страха, она не перебарщивала бы со своей заботливостью, не дергала бы мужа и детей по пустякам, не растрачивала бы себя попусту. Вычищенный до блеска дом муж оставит без внимания, если на пороге живым укором возникает изможденная, заплаканная жена. Стерильная чистота и образцовый порядок, как и любая чрезмерность, вносят в жизнь напряженность.

Если бы у женщины не было страха "меня не любят", то ее все любили бы, и жизнь тоже любила бы ее, потому что иной возможности просто не было бы! У нее пропала бы потребность в страхе "меня не любят", она перестала бы испытывать страх, ее больше не нужно было бы обучать через страдания – ведь она простила страху и тем самым стала умнее.

Мужчина по своей природе берущая сторона. Если человечество правильно бы это поняло, то перестало бы предъявлять бездумные и бесплодные требования. Если требовать от мужчины чувств, то это – господствование, а любое проявление власти являет собой негативность, которая вызывает, как минимум, протест.

Там, где нет, нечего и взять. По своей сути, любовь мужчины есть сила, которая и предлагается возлюбленной. Мужчина отдает свою силу, но замыкается в себе, если к нему предъявлять требования. Не следует винить его в этом – это происходит неосознанно. Поэтому и необходимо, чтобы все люди – как женщины, так и мужчины – по возможности глубоко познали бы и себя, и противоположный пол.

Если бы мужчина простил своему страху "меня не любят", то его подсознание или рассудительность открылись, он понял бы жену, требующую, по его мнению, чего-то бессмысленного или невозможного, он не чувствовал бы себя виноватым и не озлоблялся бы. Тогда мужчины перестали бы спасаться бегством от жен, выбирая путь самоуничтожения.

Ясность мужского ума дала бы возможность именно мужчине идти вперед первым, как и предопределено природой. Таким образом мужчина восстановил бы свою божественность, свою всепобеждающую первобытную силу. Ту самую, которую ищут и о которой мечтают как женщины, так и мужчины. Все человечество мечется в ее поисках, не понимая, что это не утопическая фантазия и не давно утраченное прошлое, – просто сила эта находится в плену. Плененная энергия всегда негативна, поскольку она не движется.

Женщина – субъект дающий. Мужчина – берущий.

Все наши проблемы начинаются от непонимания, от которого зависит наше отношение. Отношение – это проблема, энергетика пятой горловой чакры. От того, как мы относимся, зависит, как мы общаемся. Но чем умнее человек, тем лучше он может хорошо, просто великолепно общаться.

©Annie Leibovitz

И между собой могут родители общаться с помощью красивых слов, но, к сожалению, ребенок больной. Это говорит о том, что общаться они умеют, а относиться хорошо друг к другу не умеют. В душе – злоба, а на лице – деланная улыбка. Общением демонстрируют свою доброту, свое преимущество, а жизнь, в том числе и здоровье, показывает нам истину. И если, скажем, весь мир утверждает, что моя жизнь с мужем – пример для подражания, а мой ребенок болеет, то это свидетельствует об ошибочности людского мнения. Единственное, что не ошибается, это здоровье моего ребенка. Мой ребенок тоже может называть меня и отца хорошими и верить в это, но это не истина. И если дети болеют, то нужно признавать свои ошибки и разбираться с ними все глубже и глубже.

Дорогие родители! Вы можете внешне быть какими угодно, в глазах света вы можете быть богатыми, можете сиять в ореоле славы, поскольку человечеству нужны и идолы, но перед своими детьми вы всегда не прикрыты, словно перед ликом Божьим.

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Если вы искренне желаете стать хорошими, то смотрите на своих детей и живите так, чтобы они были здоровыми. Здоровье – зеркальное отражение жизни, если ребенок болен, то родители живут неправильно.

Современный человек занимается самообманом и обманывает других. Свое внутреннее «я» он запрятывает за внешней добротой да так, что сам начинает в это верить.

У каждого духа своя дорога, ведущая к солнцу. По этой дороге идут мужчина, женщина и ребенок. Отец, будучи духом, выбирает эту дорогу. Если моя дорога светла, то это благодаря моему отцу. Если дорога темная, то также благодаря отцу. Но и это жизненный урок, который я сам возжелал. Ребенку хорошо видны тени, отбрасываемые идущими впереди.

Чем ярче солнце, тем интенсивнее тени. Тень есть негативность родителей. Ребенок является, чтобы любить эту негативность, чтобы стать мудрым. Сделать это он может через прощение. Через прощение он сможет начать понимать своих родителей. Плохое отца или матери становится, наоборот, хорошим – это и есть жизненный урок ребенка.

Тени исчезают, и те двое – женщина и мужчина – начинают идти по жизненной дороге рядом. Так им надежно и спокойно идти. Между ними может встать ребенок и взять их за руки, чтобы идти дальше до тех пор, пока малыш не вырастет и дорога не станет узкой. Тогда он уходит вперед, оставляя родителей позади.

Следующее поколение всегда должно уходить вперед. В таком состоянии каждый дух жаждет усвоить свои жизненные уроки. Это было бы возможно, если человек научился бы правильно думать. Так ребенок синтезирует из своих родителей свое собственное я.

Идет эта троица по жизненной дороге человека. Каждый из них – независимое целое, которое должно бы само обеспечить себе свободу. Но обычно они этого не делают, а наоборот, мешают друг другу.

Человек не умеет быть свободным, он даже не знает, что такое свобода. Физическая свобода не делает свободной душу, однако физическое закрепощение не ограничивает свободу души.

Символически тело могло бы обойти препятствия слева (держась стороны отца), и справа (держась стороны матери), даже снизу, прорывая тоннель или переступая сверху, – если бы только умело.

Тот, кто идет снизу, унижает себя и пусть простит самоунижению, ибо тогда можно будет простить родителям за то, что они унизили ребенка.

Кто огибает препятствия, делая большой крюк, тому обычно приходится выбирать в жизни нечестные пути и прибегать к обману. Такой человек должен во имя собственного благополучия отвернуться от нежелательной ситуации, которую очень хотелось бы устранить, поскольку ребенок не может учить родителей. Хотя это было бы естественно, что учит тот, кто умнее, даже если последний – ребенок. Тот, кто не воспринимает напрямую наставления ребенка, вынужден учиться косвенным путем – через болезни.опубликовано econet.ru

Из книги Лууле Виилма “Исток жизни”

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