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Легкий вегетарианский суп с куркумой

Источник: Econet 30 ноября 2024 5482
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Этот здоровый суп готовят из овощей, рисовой лапши с добавлением специй — чеснока, имбиря и куркумы. Суп получается легким и очень ароматным. Совершенство в миске!

Легкий вегетарианский суп с куркумой

Легкий суп с куркумой

Этот здоровый суп готовят из овощей, рисовой лапши с добавлением специй — чеснока, имбиря и куркумы. Суп получается легким и очень ароматным. Совершенство в миске!

Время приготовления 30 минут / 2 персоны

Ингредиенты

  • 1 желтый перец, разрезать на тонкие полоски
  • 1 морковь, разрезать на тонкие полоски
  • 1 початок кукурузы
  • 50 г зеленого горошка
  • 1 луковица, мелко нарезать
  • 2 зубчика чеснока, фарш
  • 1 столовая ложка тертого имбиря
  • 1 столовая ложка свежей натертой куркумы или 1 чайную ложку куркумы в порошке
  • 1 л овощного бульона
  • 100 г рисовой лапши
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 2 столовые ложки соевого соуса
  • 1/2 чайной ложки кайенского перца
  • соль
  • 2 вареных органических яйца,
  • свежая кинза

Легкий вегетарианский суп с куркумой

Как готовить

Разогреть масло в сотейнике на среднем огне, обжарить лук и чеснок. Добавьте куркуму и имбирь и тушите в течение 5 минут, периодически помешивая. Добавьте болгарский перец, морковь и горох, перемешайте и вылейте в бульон. Используйте острый нож, чтобы срезать зерна кукурузы с початков и добавить в бульон. Добавьте остальные специи. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите в течение 15 минут. Добавьте лапшу и варите еще 3 минуты.

Подавайте немедленно с яйцом и свежей кинзой. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ru/

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