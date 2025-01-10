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Однажды ты поставишь его на землю

Источник: ponaroshku.ru 10 января 2025 6698
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Кристин Шоу в своей статье рассказывает о той ноше, которая выпадает на долю каждой матери. Да, она порой тяжела, но это определенно стоит того.

Однажды ты поставишь его на землю

Приятная тяжесть материнства

Кристин Шоу, популярный блогер, писатель и просто мама, в своей статье рассказывает о той ноше, которая выпадает на долю каждой матери. Да, она порой тяжела, но это определенно стоит того.

3 килограмма — это вес, который я потеряла в первом триместре беременности. Я не могла есть ничего, кроме каши, вафель, тортов и разной другой выпечки. Я даже и представить не могла, что во время беременности может тошнить недели напролет. Мне казалось, этому не будет конца. Меня будто переехал каток, скрючившись, я лежала на кровати, надеясь, что с ребенком все хорошо и он будет здоров.

4 килограмма весил мой сын, по оценке врачей. Они сказали, что для меня он крупноват. На последнем месяце беременности я ходила на осмотр каждую неделю. Это меня полностью устраивало: я могла убедиться, что с ребенком все в порядке, и меньше переживала.

3 килограмма 600 граммов — вес моего сына при рождении. Я бережно придерживала его голову, когде его наконец отдали мне в руки, он был почти невесомым. Я неуклюже меняла ему подгузники, пеленала и укачивала. Иногда я укачивала его часами так, что руки затекали. К концу дня для неопытной мамы даже вес новорожденного ребенка становится неподъемной ношей. Но неделя за неделей мои руки становились все сильнее и увереннее.

На 5 килограммов я похудела после родов, когда из-за кучи навалившихся дел у меня не было времени даже толком поесть. Эти 5 килограммов состояли из всех моих страхов и беспокойства и отразились на моем теле. В то же время вес моего сына тоже достиг отметки в 5 килограммов.

20 килограммов сейчас весит мой пятилетний сын. 20 килограммов, полных любви, нежности, ума и любопытства в маленьком комочке энергии.

Этим утром он потянулся ко мне, попросившись на руки. Он показался мне таким большим, будто я смотрю на него через увеличительное стекло. Я подняла его, хотя это требует все больше усилий.

Я могла сказать: «Нет, ты уже большой мальчик».

«Нет, иди ножками».

«Нет, у меня заняты руки».

Но я так не говорю. Я жонглирую сумками и, изловчившись, беру сына на руки. Вдыхаю этот невероятный детский запах и крепко держу его. Я знаю, что наслаждаться такими моментами мне осталось совсем недолго. Мне нравится видеть, как он растет, но я не готова к тому, что его детство сменяется более зрелым периодом. Но по мере того, как растет он, расту и я — через опыт и время я учусь быть лучшей матерью.

Сын часто просит покатать его на спине. И я катаю. Всегда катаю. До тех пор, пока я могу его поднять, я буду делать это. Он становится тяжелее, несмотря на то что я натренировалась, ежедневно поднимая его в течение 5 лет. Мышцы на моих руках вовсе не результат редких походов в спортзал.

Однажды ты поставишь его на землю

Я стараюсь запомнить лицо моего сына, которое постоянно меняется, ведь это чудесное время пролетает так быстро. Я трогаю его нежную детскую кожу и стараюсь запечатлеть ощущения в своей памяти, ведь скоро он уже не захочет, чтобы я так делала. Я всегда пользуюсь возможностью подержать сына за руку и беру его на руки, когда он этого просит.

Я разрешаю ему хвататься за меня и ерошить мои волосы. Я не жалуюсь, когда он тесно прижимается ко мне в жаркий день, смотря мультфильмы. Я не возражаю, когда он опирается на меня или держит за руку за обедом. Ведь совсем скоро он перестанет так делать.

В моей голове постоянно крутится мысль: «Однажды ты поставишь его на землю и больше никогда уже не поднимешь». Потому что он перерастет это. И я тоже.

Поэтому я наклоняюсь и поднимаю его. И я хочу держать его как можно дольше. опубликовано econet

Автор: Кристин Шоу

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Источник: https://econet.ru/

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