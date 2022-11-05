Вы пострадаете! Почему не стоит встречаться с нарциссом

Нельзя провести с нарциссом много времени и не получить травму - он проедется по всему, до чего дотянется - внешность, работа, друзья, родители, семья, квартира. И это будет особенно болезненно после ощущения полета, которое он дает на первых стадиях знакомства.

Осторожно: нарциссизм!

Плюсы-то очевидны - он красивый, интересный, знает много забавных вещей, красиво ухаживает. Если нарцисс состоявшийся - у него даже может быть неплохо с деньгами. Если нет - то он знает "дно жизни" со всеми обитателями, и это тоже может быть увлекательной экскурсией.

Минусы - простые:

1. Нарцисса в отношениях нет. Там есть только вы. Не важно, сколько времени вы провели вместе - ночь, неделю или 20 лет, как только он выходит за порог, вы перестаете существовать. Чтобы он вас запомнил - нужно воткнуть ему отравленную стрелу в голову. И то не факт.

2. Все его обещания не стоят ни гроша. Но звучат роскошно, потому что пока он это говорит, он в это верит. Нарциссы из-за этого часто работу теряют - у них много идей, они потрясающие, но выполнять свои договоренности они далеко не всегда могут. То есть что бы он ни пообещал вам, скорее всего, не выполнит.

3. Он делает только то, что считает нужным сам. То есть, если нарцисс - отец ребенка, и ребенку нужен новый рюкзак в школу, то вы получите обалденный электромобиль для дачи. Или ничего вместе с потрясающей историей, почему рюкзаки морально устарели.

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4. Фальшиво все, что он говорит и делает. В первую очередь - он сам. Все, что он говорит о себе, о своих чувствах и травмах - скорее всего, тоже полуправда, неправда или вовсе осознанно придуманная красивая история, все истории могут затем оказаться пустышкой.

Помните Джокера с двумя потрясающими историями, откуда у него шрамы? Обе вранье и работа на публику. Тут Нолан показал нарциссического психопата во всем великолепии.

5. Вы пострадаете. Нельзя провести с нарциссом много времени и не получить травму - он проедется по всему, до чего дотянется - внешность, работа, друзья, родители, семья, квартира. И это будет особенно болезненно после ощущения полета, которое он дает на первых стадиях знакомства.

Не говоря уже о том, что каждый раз, когда он теряет к вам интерес, переключаясь на что-то другое с той же страстью, это неприятно.

6. Иногда нарциссы являются потрясающими профессионалами и действительно делают удивительные вещи. Но - в силу особенностей - восхищаться этими работами будете только вы, а он их будет делать за счет вас и ваших ребер.

Он же будет страдать от собственной бездарности, и после каждого успеха погружаться в бездны и глубины отчаянья, из которых нарциссы выбираются обычно с помощью наркотиков, алкоголя и перебора сексуальных партнеров.

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Так что все эти шарики - поддельные. На самом деле радость быть с нарциссом - это ваша радость быть собой и наслаждаться вашей жизнью, вырванная из долгих лет и вылитая в один стакан, который вы выпьете залпом, опьянеете, а потом будете годами мучиться похмельем.

Потому что у самого нарцисса ничего нет.

И постскриптум - часто спрашивают, а что будет, если ваш текст прочитает нарцисс - это же больно.

По счастью, нарциссы такие тексты даже если и читают, не принимают это на свой счет, потому что они уверены, что они не нарциссы. А тот, кому страшно быть таким человеком - скорее всего, нарциссом не является. Ну или уже прошел 10 лет терапии.опубликовано econet.ru

Автор Адриана Имж

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