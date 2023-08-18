Самый целительный процесс в отношениях

Разочаровавшись в том, чем предмет вашего очарования не является, вы, наконец, можете увидеть чем он на самом деле является.

Разочарование или обесценивание?

Есть разница между процессами разочарования и обесценивания, хотя многие сливают их воедино, в то время как один может быть целительным, а другой уничтожающим все живое.

РАЗОЧАРОВАНИЕ – это процесс снятия розовых очков. Отпускание очарования, которое было не качеством объекта очарования, а чем-то твоим, надуманным. Встреча с реальностью, как она есть. Разочаровавшись в том, чем предмет вашего очарования не является, вы, наконец, можете увидеть чем он на самом деле является. И уже начать с ним взаимодействовать без фантазий. Например, человек напротив вовсе не гуру, а просто хороший специалист своего дела. И это часто гораздо ценнее, чем гуру. Ибо реальный и близкий.

Не все могут пережить разочарование, сохранив отношения. Однако те, кому удаётся, переходят на другой уровень отношений. Когда клиенты разочаровываются в терапевте как в спасителе, они, наконец, могут говорить, как обычные люди. Ибо в мире нет никого, кроме обычных людей.

ОБЕСЦЕНИВАНИЕ – совсем другой процесс. Это изъятие ценности из предметов или отношений, тем самым делая их менее значимыми и не могущими на тебя повлиять.

Не могущими тебя расстроить, причинить боль, поменять или хотя бы как-то затронуть. Это один из способов психологической защиты. Его применяет легендарная лиса в басне Эзопа, говоря, что "виноград зелен", а потому не стоит ее попыток. А все дело в том, что она просто не в силах достать этот виноград и старается смягчить свою боль, обесценив его.

Обесценивание часто убивает отношения, не позволяя пережить в них ту трансформацию, для которой они предназначены.

Например, если кто-то не разделил вашу любовь, можно легко посчитать его идиотом и успокоиться вместо того, чтобы впустить в себя возможность, что вы можете кому-то не нравиться, не смотря на все ваши и его достоинства. Пережить, отстрадать, не обесцениться самому и выйти на другой уровень отношений. Более глубокий, более реальный.

Или если подруга плачет по утраченному возлюбленному, кто из нас не утешал ее, называя его козлом? То есть, обесценивая.

Иногда бывает, что собираешься провести много времени с человеком. Может быть, даже всю жизнь. А потом резко что-то происходит и ты вычёркиваешь его из жизни навсегда. Удаляешь из друзей, банишь в соцсетях. Бывало у вас такое? Между тем, где логика? Либо "любовь до гроба", либо "видеть тебя не хочу"? Если человек ценен, значит можно разочароваться, не обесценивая и найти новую форму взаимодействия. Если человек не ценен, то откуда берётся столько надежд и планов?

Обесценивание обезболивает, но убивает духовный рост и любые изменения.

Самый целительный процесс в отношениях - это разочарование без обесценивания. То есть лишение иллюзий с сохранением ценности и поиском чего-то настоящего. Того, что реально может быть интересно. Того, что соединяет и может быть прочнее, чем очарование, влюблённость или наивная вера в чудо. Это сохраняет связь, а, значит, может сделать ее глубже. Потому что время и совместный опыт раскрывает, углубляет, трансформирует.

Тот, в ком вы уже разочаровались, становится гораздо более ценным, ибо уже по-настоящему виден. Как старый друг, который лучше новых двух.

А там уже и до близости не далеко, если вам туда, конечно. опубликовано econet

Автор: Аглая Датешидзе

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