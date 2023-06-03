У искренности есть два врага: стыд и гордыня

Если искать не объектные отношения, а именно близость, то самый конкурентный способ находить такие отношения - это вступление в отношения через собственную уязвимость.

Самый верный путь в близкие отношения - это искренность

Вспоминаю свои опыты знакомств - на сайтах знакомств, на тусовках и где бы то ни было. И вот чего думаю: есть много пикаперских приемов - как познакомиться, как соблазнить и т. п.

Все они большей частью основаны на манипуляциях и работают в основном, на реактивности (когда реакция человека сильнее и быстрее, чем его осознанный выбор). А значит, и экологии в этом способе маловато.

Такое, объектное отношение во всем этом деле расцветает буйным цветом.

Объектное - значит другой рассматривается не как личность, к которой есть уважение и с которой соотносятся. А по принципу "мне нравится эта игрушка. Хочу, что бы она была моей/делала то, что хочу я" и пр.

Но я так же знаю, что большинство людей, интересующихся пикапом, хотят отношений и любви.

То есть, межличностного взаимодействия, где есть живой контакт, наполненный чувствами.

Есть, наверно, и те, кто исключительно самоутвердиться за чужой счет пытается, но это люди которые, на мой вкус, застряли где-то в возрасте 2-3х лет, где другие ребенком переживаются как объекты, навык соотноситься с ними еще не сформирован.



Помимо пикапа, есть еще куча социальных установок. Например, "мужчина - должен быть сильным, хорошо зарабатывать, не плакать, не ныть, а быть активным и уметь справляться с трудностями", "женщина - хранительница очага, должна быть нежной, хозяйственной" и пр.



То есть социальные установки - это совершенно иное, нежели пикап, но так же предполагают набор функций, которыми типа должен обладать их носитель. Что, само по-себе тоже про объектность.



И вот, значит, есть всякие рамки, установки, манипуляции, а есть вполне себе живые люди, которые живут за всеми этими формальностями.

Живые - значит, испытывающие разные чувства и желания, не зависимо от того, в каких социальных или ролевых рамках они находятся.



И вот знаете, чем мне кажется это важным?

Тем, что если искать не объектные отношения (когда два человека выполняют какую-либо социально-ролевую игру, и могут прожить десятки лет, так и не встретившись друг с другом настоящими), а именно близость (и здесь даже не важно - речь идет о близости друзей или мужско-женской), то самый конкурентный способ находить такие отношения - это вступление в отношения через собственную уязвимость.

Более того, это так редко, что становится очень мощным конкурентным преимуществом.





Что я имею под уязвимостью?



Способность быть честным с самим собой в контексте признания, выражения и принятия собственных чувств. Ну, то есть, можно, конечно, гнаться три дня и три ночи за кем-то, что бы сказать, что тот, за кем вы гнались вам совершенно безразличен.

Это одна из социальных штук, которым нас учат чуть ли с рождения "будь умнее, будь хитрее, не показывай свою обиду, не будь тряпкой, не будь как раскрытая книга". Но эти социальные установки нацелены на два типа отношений - функциональные отношения (когда ведется игра. Например: я буду огого-мужчиной смелым, инициативным, сильным, что бы ты была огого-женщиной нежной, ласковой, дружелюбной, благосклонной ко мне) и безопасные отношения (не зная человека и его намерений вываливать ему места, которыми он может воспользоваться действительно небезопасно).



Но если речь идет об отношениях, связанных с близостью, то искренность - это наименее энергозатратный путь в субъектные отношения (когда оба партнера замечают друг друга и соотносятся друг с другом, не пытаясь манипулировать и использовать).



И, в то же время, у уязвимости (искренности, открытости) есть два врага: стыд (а стыд всегда связан с рациональными оценками. Например, если я испытываю растерянность и расцениваю это чувство как "тряпка", "немужественность/неженственность" или еще какое рациональной клеймо ставлю на это чувство) и гордыня (когда я считаю, что много чего в моей власти. И уж если мое величество раскрыло свои чувства, но вдруг я получила отвержение, значит моя корона встает под сомнение и я снова переживаю стыд свою как бы бракованность, плохость).



И если эти два врага уязвимости растворяются, разбиваясь об разрушение навязанных кем-то оценок или ожиданий (ведь мы же не рождаемся с интерпретацией, что растерянность - это плохо, это кто-то из значимых людей раньше так расценивал или расценивает сейчас. Но в отличии от приобретенных интерпретаций, растерянность как и все остальные чувства - это естественное чувство, с которым мы рождаемся.

То есть, это то, что свойственно всем людям, независимо от рассы и пола.

Ибо чувства - это реакция психики, позволяющая ориентироваться в пространстве в пространстве своих потребностей в первую очередь.



И как же выглядит уязвимость, если от нее убрать стыд и гордыню?



Она выражается в спонтанности, в свободном переживании и предъявлении чувств. При этом не происходит фиксации, залипания на чем-то. То есть если вы испытываете симпатию и открыто проявляете ее, это вам не дает гарантий на то, что вас не отвергнут. Вполне себе могут отвергнуть. И чувства, в ответ на отвержение, переживаются так же спонтанно. То есть это может быть печаль о том, что ваше чувство не встретило взаимности. Это очень естественно - печалиться, когда происходит потеря чего-то или кого-то важного.

Даже если это не человек, а надежда.

Отгоревав смерть смерть надежды/отношений/несбывшихся желаний, появляется пространство для новых интересов и возбуждений.

Свободно проживаемые чувства - они как дыхание - если дышать свободно, то равновесие не теряется, здоровью и психике ни что не угрожает.



Совсем другое дело, если чувство останавливается стыдом. Происходит, своего рода запор простите за такую метафору.

И начинается замкнутый круг: сначала приходится много сил тратить на удержание своего богатого внутреннего мира в себе.

И это удержание требует каких-то усилий.

Затем, к этому напряжению прибавляется еще и отравление стыдом (оценивание себя в том, что так с вами не должно быть/это не правильно/ну как же так/я вот-вот обосрусь, а такие люди неприятны, таких отвергают, поэтому нужно еще сильнее все удерживать в себе и делать вид, что я не какаю вообще хотя по сути дела самое страшное отвержение - отвержение себя самого и своих потребностей уже произошло.



То есть, сама по себе уязвимость, парадоксальным образом, делает человека очень устойчивым. Ибо самое страшное, что может случиться с человеком, который рискует быть открытым и искренним - открытое и искреннее переживание печали.

Но если ее не останавливать стыдом и гордыней, то это процесс конечный и даже целебный, с точки зрения познания себя, своих ценностей и формирования опыта, который становится мощной внутренней опорой.



Другой вопрос, что гордыня и стыд - это не то, что мы сознательно выбираем. А значит, это не то, что можно вот так вот взять, и выкинуть из себя после прочтения статьи.

Но я надеюсь, что, возможно, такое мое видение ситуации сыграет в пользу доверия к себе и своим чувствам, к признанию их естественным и очень важным процессом.

Что само по себе снижает токсичность стыда и интроект "я должен со всем справиться", называемый мной здесь "гордыней".опубликовано econet

Автор Ксения Аляева

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