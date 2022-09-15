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След нашей души

Источник: pticavpolete.com 15 сентября 2022 6336
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Может быть, любовь на самом деле никогда не перестает. Она не проходит. Она остается с каждым из тех, кого мы любили. После боли, предательств, разочарований… Она остается.

След нашей души

Любовь никогда не перестает

Может быть, любовь на самом деле никогда не перестает. Она не проходит. Она остается с каждым из тех, кого мы любили. После боли, предательств, разочарований… Она остается.

И мы только думаем, что перестаем чувствовать. Убеждаем себя в том, что все прошло. Смотрим на человека и понимаем, что ничего нет. Пусто и холодно. Но… Если прикоснуться к своей душе… к его душе… Начинает звучать. Будто ничего не изменилось. Предельная высота встречи двух душ. Их соприкосновение. Их близость.

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След нашей души

Люди, личности… Между ними – нет, ничего невозможно. Память не стереть. Опыт не зачеркнуть. Многое не простить. Но души…

Мы оставляем друг на друге след. След нашей любви. След нашей души. опубликовано econet.ru

Автор: Лилия Ахремчик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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жизнь люди любовь душа лилия ахремчик

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