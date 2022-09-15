Может быть, любовь на самом деле никогда не перестает. Она не проходит. Она остается с каждым из тех, кого мы любили. После боли, предательств, разочарований… Она остается.

Любовь никогда не перестает

Может быть, любовь на самом деле никогда не перестает. Она не проходит. Она остается с каждым из тех, кого мы любили. После боли, предательств, разочарований… Она остается.

И мы только думаем, что перестаем чувствовать. Убеждаем себя в том, что все прошло. Смотрим на человека и понимаем, что ничего нет. Пусто и холодно. Но… Если прикоснуться к своей душе… к его душе… Начинает звучать. Будто ничего не изменилось. Предельная высота встречи двух душ. Их соприкосновение. Их близость.

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Люди, личности… Между ними – нет, ничего невозможно. Память не стереть. Опыт не зачеркнуть. Многое не простить. Но души…

Мы оставляем друг на друге след. След нашей любви. След нашей души. опубликовано econet.ru

Автор: Лилия Ахремчик

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