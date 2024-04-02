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Пока вы ждете, ваш потенциал спит

Источник: vk.com 02 апреля 2024 6626
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Осознанная жизнь начинается в тот момент, когда вы перестаете ждать от мира и окружающих людей, что он/они создадут условия, в которых вы лучше всего себя проявите. Многие ждут компенсации за несчастливое детство, неудачную любовь, и многое другое, и в этих ожиданиях проходит жизнь.

Пока вы ждете, ваш потенциал спит

Осознанная жизнь начинается в тот момент, когда вы перестаете ждать от мира и окружающих людей, что он/они создадут условия, в которых вы лучше всего себя проявите.

Многие ждут компенсации за несчастливое детство, неудачную любовь, и многое другое, и в этих ожиданиях проходит жизнь.

Чем раньше вы остановитесь в автоматической колее нереалистичных планов и ожиданиях условий, тем большее количество лет сохраните для творчества самого себя. Пока вы ждете, ваш потенциал спит.

Свобода действий — это не то, что кто-то может дать, это то, что можно только взять.

Быть свободным — это быть глубоко ответственным и этичным.

Истинная свобода подразумевает глубочайшую любовь, бережность и уважение ко всему, что вас окружает.

Свобода подразумевает, что с этого момента не другие люди похвалами или порицаниями побуждают вас корректировать себя, а вы сами отвечаете за то, как вы поступаете с собой и миром.

Пока вы ждете, ваш потенциал спит

Свободу часто путают с эгоцентричной распущенностью.

Распущенный человек ставит себя в центр мира и ожидает, что мир должен с этим согласиться. Но мир просто намного больше, и рано или поздно он подминает под себя каждого, кто не считается с его законами.

Свобода начинается с признания самого себя и мира таковыми, каковы вы и мир есть. опубликовано econet

Автор: Нина Рубштейн

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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