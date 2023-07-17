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Психология сопротивления

Источник: atomilova.ru 17 июля 2023 5446
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Лень, отсутствие мотивации, несобранность, капризность - это сопротивление. С сопротивлением лучше дружить и важно его учится понимать. Т.к. оно охраняет очень важные, жизненно важные вещи.

Психология сопротивления

Сопротивление напоминает, что мы живые

Вам знакомо состояние, когда нужно сделать что-то такое хорошее и полезное, а вы все время это откладываете, или начинаете и бросаете. Или забываете? Или задумываясь об этом вы хотите пойти перекусить, перекурить или просто — тонете в ленте социальных сетей. 

Все это называется внутренним сопротивлением.

Его иногда называют ленью, отсутствием мотивации, несобранностью, капризностью, но это сопротивление. Это признак того, что ваше намерение, его внедрение в жизнь изменит что-то в вашей актуальной жизни.

Решили начать бегать по утрам — значит надо раньше вставать, раньше вставать — раньше ложиться, а если вечер  - это единственное время, когда вы можете побыть одной?

Или наоборот единственное время, которое вы можете провести с любимым человеком? Если ради пробежки придется отнять у себя что-то дорогое? Здравствуй, сопротивление.

Наша психика умнее нас, она видит всю систему нашей жизни целиком и ценит гомеостаз удовольствий и важных дел. Ценит расслабление и отдых. Ценит психологичеcкие защиты, которые помогают справляться с каким- то стрессом внутренним или внешним.

И вот если вы решили снизить вес, строго и резко ограничив питание, то скорее всего возникнет внутреннее сопротивление. Возможно не сразу, возможно не сильное. Но если оно есть, то не нужно пытаться делать вид, что его нет. Нужно подумать — откуда оно возникает? Где, кроме тарелки возникает дефицит, когда я урезаю себе все сладкое?

Какая часть моей жизни, моей личности страдает, когда я ввожу или пытаюсь ввести новые правила. По опыту скажу, что самое сложное — это регуляция эмоций, отдых, расслабление и чувство безопасности. Эти темы больше других оберегают переедание, т.к. оно помогает в решении именно этих вопросов.

Сопротивление нельзя продавить, оно просто изменит форму и снова возникнет. Частая форма — болезнь.

Когда тело начинает блокировать, когда психика не справилась. С сопротивлением лучше дружить и важно его учится понимать. Т.к. оно охраняет очень важные, жизненно важные вещи.

Психология сопротивления

Мы сами порой готовы сделать из себя роботов, а сопротивление напоминает, что мы живые. Это не хорошо и не плохо, это факт реальности. А подружившись с сопротивлением мы можем найти способ давать себе что-то важное без участия еды. Это не самая простая задача, но ее можно решить.

И тогда ваши планы о полезном и прекрасном будут вполне выполнимы, а сопротивление будет восприниматься уже не как досадная неприятность, а как сигнал, что что-то вы про себя забыли. И возможно даже с благодарностью отнесетесь к своей лени, которая оберегает и помогает искать лучшие формы. опубликовано econet

Автор: Анастасия Томилова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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