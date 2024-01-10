Как мы разрушаем свою жизнь и даже не замечаем этого...

Жизнь – это не прямая ровная линия. И это не набор графиков и расписаний. Проставляя галочки в каком-то "контрольном списке" нашей жизни - мы разрушаем свою жизнь.
И это не набор графиков и расписаний. Это нормально, если к какому-то возрасту вы не успели окончить университет, жениться, найти стабильную работу, обзавестись семьей, сколотить состояние и так далее.
Также здорово понимать, что если вы не женились к 25 годам, или не стали вице-президентом к 30, или даже просто не стали счастливыми, то мир не собирается осуждать вас.
Вам можно найти то, что вас вдохновляет. Вы также имеете право на время. Почему-то многие об этом забывают.
Прямо со школьной скамьи мы начинаем составлять программу своей жизни и с ней собственно поступаем в университет. В альма-матер мы выбираем работу, которой будем заниматься. Даже если программа нам не нравится – просто, потому что мы уже вложили в нее время. Каждое утро мы ходим на эту работу, потому что нам необходимо поддерживать выбор, который мы когда-то сделали. И мы делаем следующий шаг, а потом следующий и еще раз следующий, думая, что мы проставляем галочки в каком-то контрольном списке нашей жизни. В один прекрасный день мы проснемся в депрессии. В очень сильной депрессии. Мы почувствуем однажды, что что-то огромное довлеет над нами, но причину этого знать не будем. Вот так мы разрушаем свою жизнь.
Что это за потребность в ускоренных отношениях? Почему мы так очарованы идеей в первую очередь быть с кем-то, а не самим становиться кем-то? Поверьте, любовь, которую взращивают из удобства, любовь, что расцветает вместе с необходимостью спать рядом с кем-то, и любовь, которая обслуживает наши потребности во внимании, а не страсти, – такая любовь не вдохновит вас проснуться в 6 утра и обнять человека, спящего рядом.
Стремитесь обнаружить фундаментальную любовь – отношения, которые заставят вас стать лучшим мужчиной или женщиной. “Но я не хочу быть одна!” – мы часто восклицаем.
Побудьте одни. Ешьте в одиночку, спите в одиночку. Через какое-то время вы многое откроете в себе. Вы будете расти, вы найдете то, что вдохновляет вас, вы будете управлять своими мечтами и убеждениями. И, когда вы встретите человека, который заставит каждую вашу клетку танцевать, вы будете уверены в нем. Потому что будете уверены в себе. Подождите. Пожалуйста, я призываю вас дождаться его, бороться за него, прилагать усилия для него, потому что это самое прекрасное, что ваше сердце когда-либо испытает.
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В жизни много что случается и случится – таково уж ее свойство. Разочарование, смятение, дни, когда вы чувствовали себя ненужным. Такие моменты и слова, кажется, остаются с нами. Но мы не должны позволять им влиять на нас – они были всего лишь словами. Если вы позволите каждому, не очень приятному событию в жизни определять то, как вы воспринимаете себя, то и весь мир вы будете видеть в негативном ключе. Вы упустите драгоценную возможность, потому что не получили продвижение пять лет назад, убеждая себя в том, что вы глупы.
Вы упустите свою любовь, потому что будете считать, что бывший партнер оставил вас, потому что вы были недостаточно хороши, а теперь вы и вовсе не верите мужчинам или женщинам. Это какой-то замкнутый круг. Если вы не позволите себе оставить в прошлом то, что произошло, было сказано и испытано, вы продолжите смотреть на мир через призму отжившего свое и не очень удачного восприятия.
Количество ваших подписчиков в инстаграме не уменьшит и не увеличит вашу ценность. Количество нулей на вашем банковском счете не повлияет на ваше сострадание, интеллект или ваше счастье. Человек, у которого в два раза больше собственности, чем у вас, не испытывает какое-то удвоенное блаженство. Мы увязли в постоянной слежке за тем, чьи фотографии лайкают наши друзья, на кого еще подписаны наши последователи в твиттере, и, конечно, сегодня до конца дня мы не умрем от этого, но в глобальном смысле это разрушает нашу жизнь.
Это создает в нас потребность чувствовать себя важными, и часто мы подавляем других, чтобы добиться этого.
Мы все боимся говорить слишком много, чувствовать слишком глубоко, чтобы люди ненароком не узнали, как много они значат для нас. Интерес – это не синоним слова “сумасшествие”. Да, выражая свое особое отношение к кому-то, вы становитесь уязвимым. Но в этом нет ничего зазорного. Наоборот, есть какая-то магия в том, как вы обнажаете душу и честны с теми, кто для вас важен. Пусть девушка знает, что она вдохновляет вас. Признайтесь маме в любви перед своими друзьями. Откройте себя, не становитесь каменным, будьте смелыми в том, кого и как вы любите.
Это требует мужества.
Когда вы соглашаетесь на меньшее, чем вы изначально желали, вы сами разрушаете возможности, которые живут внутри вас, и в этом случае обманутыми остаются оба – вы и ваш потенциал. Возможно, следующий Микеланджело сейчас сидит перед компьютером, соединяя скрепками документы, потому что вынужден платить по счетам или потому что так удобно. Не позволяйте этому произойти с вами. Не разрушайте свою жизнь таким образом. Жизнь и работа, жизнь и любовь – они неразрывно связаны между собой. Мы должны стремиться к незаурядной работе и такой же необыкновенной любви. Только тогда мы познаем все многообразие и блаженство этой жизни. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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