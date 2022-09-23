Поговорим о любви. О романтической любви, и о той любви, о которой говорил святой Августин ("Люби и делай что хочешь."). Тема вечная и никогда не заезженная, всякий раз открывается по-новому.



Поговорим о любви. О романтической любви, и о той любви, о которой говорил святой Августин ("Люби и делай что хочешь."). Тема вечная и никогда не заезженная, всякий раз открывается по-новому. Тем более что есть от чего оттолкнуться – письмо читательницы, искреннее и личное письмо. В нём поднимается вопрос, который мы обсуждаем постоянно и наверное будем продолжать это делать. Что такое «принятие», как это сделать? Приведу письмо почти без сокращений.

Что такое «принятие», как это сделать

Мне 36 лет. Живу с мужем и ребенком 5-ти лет. Замуж вышла в 27 лет. Периодически читаю ваши статьи, так вот, как-то осознала, что меня догнала отрицательная обратная связь. Только вот непонятно, как нужно ее принять, прожить и удовлетвориться.

Дело в том, что замуж вышла, как я сейчас понимаю, не столько по любви, сколько по расчету - адекватный, ответственный мальчик, который не будет пить, гулять, а будет заботиться о семье; и причиной также было - избегание одиночества и маленький заработок. И, если раньше, видя его недостатки - старалась переводить их в плюсы, то сейчас раздражает все его поведение и он сам.

Какое-то время было все хорошо, но после рождения ребенка (который родился опять же не в гармонии и любви, а потому что - рожать пора) у меня отрезало желание близости с мужем. "План ведь выполнила". После родов произошло так, что не могу к себе подпустить мужа, да и не хочу уже. И прям бесит. Ребенок хочет братика, и мне ее жаль очень, потому что я тоже хочу. Правда непонятно - в какой семье. Но ничего не могу с собой поделать.

И получается, чтобы двигаться дальше, нужно эту реальность принять, удовлетвориться и прожить ее. НЕ ПОНИМАЮ!!! КАК???

При всех плюсах мужа он меня все равно раздражает, а про близость даже думать не хочется. Т.е. я должна себя заставить думать, что люблю его? И принимаю таким, какой он есть??? Не получается... А проживать это как? Закрыть глаза и исполнять супружеский долг? Непонятно...

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Такая вот очень живая история. Живая история. Но история. А у всех историй есть одно общее свойство – они выдуманы. Они – неправда. Как бывший историк могу вам сказать, что историю пишут «победители». А поскольку они постоянно меняются, то историю всегда переписывали и будут переписывать.

Не существует правдивой истории человечества, и не существует правдивой истории страны или семьи. Говоря по правде, прошлого вообще не существует. Любая история – это работа ментальной машины, ума, который объясняет то, что происходит в настоящем.

Ум даёт оценки, выдвигает суждения, делает прогнозы, анализирует, и самое интересное – требует изменений и улучшений. Ум комментирует текущую «реальность». Ум практически всё время недоволен, даже когда доволен. Это очевидно, если он получит то, что «хочет», то будет недоволен тем, что не может это удержать.

Поэтому можно было бы разбирать эту историю по пунктам, указывая на конкретные заблуждения, но для экономии можно просто сказать, что вся эта история – неправда, просто по определению.

Приятие находится за пределом пространства историй. Вот смотрите. В нашем переживательном опыте есть некие мысли, образы, воспоминания, есть чувства и ощущения.

Если понаблюдать, то можно увидеть мысли «я», которые некоторые сюжеты как-бы объединяют под своим шефством и так появляются субличности. У нас много личностей – ролей и масок, которые включаются умом в разных контекстах. Я мать, я жена, меня бесит мой муж, я должна принять это. Всё это в уме.

Вот туда загрузили новые данные – «принятие». Это стало ещё одной концепцией, может стать ещё одной субличностью в уме. Вы будете пытаться принять, появится часть вас, которая будет играть роль «я принимающая».

Но повторю ещё раз: истинное приятие находится за пределом работы ментальной машины. Суть ума – оценивание, сравнение и т.п., он просто не создан природой для приятия.

Говоря языком физиологии ум и речь – это инструмент коммуникации, 2-я сигнальная система. 1-я сигнальная система – это чувства и ощущения, так сказать «энергетическое» восприятие. Если сигналы 1-й сигнальной системы, сенсорного канала восприятия, перехватываются умом и оцениваются им как «негативные», то появляется то, что мы называем «страдание».

Страдание – это сенсорные переживания + негативная оценка ума, то есть по сути сопротивление. Приятие – прекращение сопротивление, проживание сенсорных переживаний напрямую в канале ощущений и чувств.

Для приятия не надо ничего делать. Наоборот, надо прекратить делать. Неприятие – это делание (думание, «принятие решений», волевые усилия и т.п), приятие – это неделание. Есть в восточной философии такая концепция – «неделание», то есть активность, лишённая оценочного сопровождения ментальной машиной.

Итак, у нас есть 1-я и 2-я сигнальная системы или сенсорный канал и ментальный канал, и в каком –то смысле они антагонисты. Чем больше внимания в одном, тем меньше в другом и соответственно активности. Поэтому можно с уверенностью сказать, что часто не мы пользуемся своим умом, а он нами, так как у большинства современных городских жителей гипертрофирован метальный канал, а сенсорный «недоразвит».

То есть мы живём в пространстве своих историй, говоря по-другому – лжи. Поэтому-то так тоскуем мы по истинному приятию – миру в душе, безоценочному восприятию. Ведь это и есть любовь – то есть восприятие мира цельным, восприятие мира как чистого зеркала. Поэтому-то так ценим тот же секс - время, когда ум может (хоть иногда, хоть ненадолго) замолчать.

Проблема усугубляется тем, что в обоих каналах есть свои желания, и они часто противоречат. Например, откуда вы знаете, что ваш муж «ответственный мальчик», у которого есть «недостатки» и т.п.? Всё это рассказывает ум, который делает свои расчеты, и есть у него расчет и относительно секса, какого партнёра он «хочет», чтобы хотеть его.

Понимаете? Вы не видите своего реального мужа, вы видите свою историю о нём! И сравниваете эту историю с историями своих подружек или историями из телевизора, соцсетей или с киноэкрана (Голливуд реально испортил личную жизнь очень многим).

В ваш ум постоянно загружают новые данные (образы), в том числе относительно секса и в уме появляются желания, конфликтующие с реальными желаниями – потребностями. Энергии для них просто не остаётся, так как она вся в уме. Причём когда наш ум получает свои конфетки, мы получаем положительное подкрепление, что так и надо, и далее всю жизнь бегаем за хотелками ума, наивно полагая, что это и есть то, что мы на самом деле хотим. А это всего лишь программы, вложенные социумом.

Реальное же удовлетворение, реальный «кайф» мы получаем именно когда реализуем свои реальные сенсорные потребности. Есть расхожее выражение, описывающее это – жить «здесь-и-сейчас», то есть в приятии, в пространстве ощущений, а не историй. В "реальности" ни у кого не может быть никаких "недостатков", каждый человек - совершенное дитя божье.

Что же нам делать с нашей недолюбовью? Стратегически можно отметить два шага.

Во-первых, развивать сенсорный канал. Направлять внимание внутрь себя (в тело), исследовать и трансформировать свои ощущения. Учиться проживать дискомфорт, скидывать с него ментальные ярлыки и проживать сырые чистые переживания. Здесь много различных школ и практик, как правило так или иначе связанных с телом.

Вторая стратегия – развитие искренности. Искренность – это противоядие для ментала, это использование ментальной энергии по назначению. В отличие от оценок и претензий искренность предполагает рассказ о своих чувствах и состояниях без претензий и ожиданий положительной обратной связи. Искренность – это способ подчинить машину ума самой жизни. Говорят, что искренность – это главное оружие женщин. Но, увы, мало кто им пользуется, так как с точки зрения оценочного ума быть искренним – это быть уязвимым, отказаться от своих выдуманных ролей.

То есть по сути, опять таки из пространства историй войти в живое пространство переживаний – «реальность». Попробуйте переписать историю читательницы языком искренности. Мы получим совсем другое послевкусье. И уж конечно можно с большой долей вероятности предположить, что наша героиня не пользуется своим главным оружием в коммуникации с мужем. Причём же тут секс? До него ещё дело и не доходило. Как не дошло оно и до реального знакомства. Увы, но многие проживают всю жизнь вместе так и не познакомившись по-настоящему.

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Люби – и делай то, что хочешь. Только в приятии мы ощущаем свои реальные желания и поэтому на самом деле можем делать то, что хотим. Переживай и проживай свои ощущения, транслируй в мир свои реальные переживания и делай что хочешь.

Романтика – это не приз юности. В юности нам показывают лишь приманку. Истинная романтика становится нам доступна по мере взросления, по мере того как мы расчехлим свои маски и станем сами собой. Если посмотреть хорошую историю в кино, то можно увидеть, что в каждом хорошем фильме герой или героиня обретает романтику как приз после того как становится собой настоящим, когда отказывается жить веря в свои истории.опубликовано econet.ru

Автор Игорь Чатуров

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