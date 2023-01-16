Честное-женское...

Сначала бежишь, шумишь, доказываешь. Врываешься в обстоятельства, размахивая шашкой, фонтанируя эмоциями, веселясь безудержно. Безжалостно кладешь себя на плаху бессонных ночей… ради разгульной вечеринки, ради страстного секса, ради маленьких детей. Ради чего-то, но не себя.

Женское...



Сначала бежишь, шумишь, доказываешь. Врываешься в обстоятельства, размахивая шашкой, фонтанируя эмоциями, веселясь безудержно. Безжалостно кладешь себя на плаху бессонных ночей… ради разгульной вечеринки, ради страстного секса, ради маленьких детей. Ради чего-то, но не себя. Чуть алкоголя, никотина, сладенького (можно побольше, не задумываясь).

Однажды звучит вопрос: "Как тебя хватает?" Ты хорохоришься и парируешь: "Фигня! Чуть больше макияжа — и никакой утренней помятости." А сама всматриваешься в зеркало и замечаешь, как весёлая молодость оставляет на лице прощальный след.

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Вот она, точка "А"…

Мозг переходит в новый режим — "доказать". Доказать друзьям, знакомым, миру, в конце концов! Но опять не себе… Доказать, что ты можешь. Можешь добиваться, можешь настаивать, можешь развиваться. Жить, как в красивом заграничном сериале. Выглядеть, как в глянцевом журнале. Отдыхать, как в рекламном буклете. Работать, как супер-профи-леди-босс. Немного манипулируешь (совсем чуть), слегка пилишь (буквально до первых опилок, не больше), по капелькам капаешь на мозги (конечно, чужие).

Однажды слышишь: "Достала". Ты хорохоришься и парируешь: "Твои проблемы!" А сама каким-то двадцатым чувством ощущаешь, что есть правда в тех словах. Когда в один момент ругаешься с начальником, родственниками, мужем, друзьями, детьми. Хлопаешь дверью и напиваешься до звёздочек в глазах. Спустя сутки, находишь силы оторвать голову от подушки. Смотришь в зеркало на устало свисшие с кровати ноги, помятое лицо и говоришь себе "Достало!"





Вот она, точка "Б"…

Начинаешь жить и чувствовать ради… себя! Не растрачиваешь себя на доказательства, скандалы, эмоции. Не пробиваешь стены лбом. Умеешь молчать и слышать. Позволяешь другим жить, как им хочется. Лишнее и лишних убираешь. Сама выбираешь близкое и своё - бережёшь. Седые волоски уже не вырываешь… Их лелеешь, украшаешь, красишь в разные цвета. Нежно стучишь по морщинкам кремом. Кормишь себя разумно и любя.

И уже не важно, кто что однажды скажет. Кому не нравится — проходит мимо. Просто живёшь, любишь, творишь. Творишь себя и вокруг себя. Наслаждаешься. опубликовано econet

Автор Ольга Крылова

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