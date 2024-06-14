10 минут для сына

Что нужно ребенку, чтобы вырасти уверенным? Наверное, любовь и забота со стороны родителей? Поддержка его увлечений? В реальности все это дать родному чаду бывает очень нелегко

Всего лишь 10 минут в день

Что нужно ребенку, чтобы вырасти уверенным?

Наверное, любовь и забота со стороны родителей? Поддержка его увлечений? Одобрение инициатив? Одинаково добродушное принятие, как успехов, так и неудач маленького человека?

Наверное, да. Однако, несмотря на то, что предыдущий абзац звучит довольно просто, в реальности все это дать родному чаду бывает очень нелегко. В особенности, если тот по какой-то причине уже закрылся и не верит в искреннее участие родителей (или родителя).

А без этого участия сохранить веру в себя под натиском все новых жизненных испытаний бывает крайне сложно.

Что же тогда делать?

Один мой друг недавно придумал ритуал, который, как мне кажется, решает эту проблему. Восстанавливает доверие ребенка. Способствует сближению. И открывает сердце юного создания для помощи от старших.

Он договорился с сыном созваниваться каждый день и делиться 2-мя новостями из собственной жизни.

Первая новость – о том, чем он из случившегося в этот день гордится.

А вторая – о том, что у него ПОКА (на данный момент) не получилось.

И все.

Чтобы данное общение не превратилось в допрос, мой друг взял на себя инициативу. И стал первым рассказывать о том, чего просил от сына.

И знаете, это сработало!

Сначала ребенок высказал сомнение в необходимости подобного обмена новостями. И согласился на него лишь потому, что папа попросил. Но затем его так втянуло, что он начал звонить первым.

Что, на мой взгляд, подтверждает значимость ритуала и его огромный потенциал.

Вот мои соображения по этому поводу:

Рассказывая о своих неудачах и успехах отец становится ближе к сыну. Он проявляется перед ним, как реальный человек. И это, как мне кажется, способствует возникновению ответного доверия. Вносит в общение безопасность и искренность.

С другой стороны, рассказывая статусному мужчине (а отец – это обычно самый статусный человек в жизни ребенка) о своей жизни и получая от него ПОНИМАНИЕ (что этот конкретный успех стоит того, чтобы им гордиться, а эта конкретная сложность является достойной сложностью), ребенок начинает верить в себя.

И согласитесь, учитывая, что произошло такое благодаря всего лишь 10-ти минутам в день - отличный результат! опубликовано econet

Автор: Дмитрий Трефилов

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