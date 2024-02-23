ЧТО я понял о ЖИЗНИ

Это мой любимый вопрос — «Что вы поняли о жизни?» Ответьте и вы, интересно же!

Жизнь невероятно красива

1. Социальные сети нивелировали значение богатства. Бедный может легко быть интересней окружающим и значительней, чем миллионер.

2. В Москве машина не нужна.

3. Слава проходит за год.

4. Женщины в целом лучше понимают жизнь, чем мужчины.

5. «Никогда не сдаваться» — это работает.

6. Люди, пишущие слова большими буквами, психически больны.

7. Советы унижают.

8. Честность подкупает.

9. Между счастьем и здоровьем надо выбирать здоровье.

10. Как бы плохо ни шли дела, они могут пойти еще хуже.

11. Быть не феминисткой — это такой прошлый век. Выбирая гендерную роль, женщина сводит себя до положения животного. Мужчина тоже.

12. Дуракам не надо доказывать — им надо повторять.

13. Смерть превращает жизнь человека в трагедию.

14. Нечего гордиться перфекционизмом - это заболевание.

15. Яблоки высоко поднимают сахар в крови.

16. Имейте дело только с теми, чьи действия продлевают вашу жизнь.

17. В обществе принято быть дураком: говорить о неважных вещах, поступать, как принято, разменивать свою жизнь на понятные соседу цели.

18. Чаще всего люди на вопрос «Что вы поняли о жизни?» отвечают, что ничего не поняли. Потому что ленятся думать.

19. Традиции — зря потраченное время. Легко всю жизнь просидеть на собраниях, которые так ни к чему и не привели.

20. Несчастные люди никому не нужны.

21. Секрет успеха на то и секрет, чтобы его нельзя было прочитать или узнать на семинаре личностного роста.

22. Самый простой путь на вершину социального олимпа — ограбить людей, которые вам доверяют. Поэтому там такое сборище негодяев.

23. Все пророки посрамлены — события развиваются непредсказуемым образом.

24. Мне больше всего в жизни помогли новые знания. Если что-то не так, надо идти учиться.

25. Медленный бег 150 минут в неделю продлевает жизнь на 16 лет.

26. Разница между неправильным и правильным питанием — 30 лет жизни. За эти 30 лет изобретут генную терапию долголетия и продлят жизнь еще на 300 лет. Надо организовать свою жизнь так, чтобы всё-таки попасть в будущее.

27. В собственных воспоминаниях можно утонуть и уже не вернуться к жизни.

28. То, что социальные сети — пустая трата времени, глупость. В Фейсбуке можно сделать всё. Не ленитесь. Постоянно публикуйтесь. Теперь такое время.

29. Жизнь невероятно красива.

30. Не имейте дело с негодяями: как бы не казалось выгодно вначале, всё равно всё кончится плохо.

31. Правил нет, действуем по обстоятельствам.

32. Миллионером становится тот, кто не перестает пытаться стать им. Банальность? Да — банальности работают.

33. Дела пойдут лучше, если раньше вставать. Методичность побеждает талант.

34. На пьянке ни о чем не договоришься. Все всё забудут, и всем будем неловко за тот вечер.

35. Никогда не пейте со случайными людьми. А лучше вообще не пейте.

36. Богатым и бедным становишься очень быстро.

37. Ученые могли бы победить бедность, но у них нет власти.

38. Невозможно переоценить значение планирования.Человек может всё. Главное — найти единомышленников.

39. Когда много знаешь, то как будто живешь несколько жизней за раз.

40. Бескомпромиссность — стратегически более сильная позиция, но можно сдохнуть.

41. Жизнь поразительно отличается от сказки: добро побеждает очень редко.

42. Ученые зачастую — очень глупые люди. Дело в том, что они сосредоточены на ограниченной группе фактов и не понимают, что происходит вокруг.

43. Для соблазнения женщины быстрее нужно напиться самому, чем напоить её.

44. Женщины утверждают, что самое сексуальное в мужчине — чувство юмора, но деньги работают лучше.

45. Человек может всё. Главное — найти единомышленников.

46. Хороших людей подводит великодушие, а ведь могли бы как следует отравить жизнь плохим.

47. Человек — это прежде всего этическая позиция, то есть набор его представлений о добре и зле.

48. Никто не любит критику.

49. «Я же говорил» — позиция пораженца.

50. «Мы сделали всё, что могли» — синоним «мы ничего не хотим делать».

51. «Не в деньгах счастье» придумано для бедных, чтобы те не повесились. Деньги и есть счастье.

52. Мир уже принадлежит программистам. Наращивайте ваши вычислительные мощности.

53. Интересным человеком стать очень просто: надо много читать и рассказывать о прочитанном.

54. В мире живет очень много гениев, но с ними что-то не так, раз они не смогли объединиться против смерти. Потому что каждый считает себя умнее других, хотя очевидно, что самый умный — это я.

55. Время высокой моды, голливудских звезд и ночных клубов ушло. Это был целый мир. На их место должно прийти что-то другое. Может быть, это создание новых государств или квазигосударств?

56. Децентрализованные проекты победят во всём, когда придут сильные евангелисты.

57. Я склонен к морализаторству, прогнозам и составлению длинных списков. Никто меня не осудит за это.

58. Мудрости прошлого больше не существует. С каждым годом мы понимаем жизнь, человека, вселенную, культуру всё лучше и лучше.

59. Скоро человек перестанет быть доминирующей формой разума на Земле. Победит слияние c ИИ.

60. Скромность никого не довела до добра.

61. Сахар и мучные продукты сокращают жизнь.

62. Проживешь намного дольше, если разберешься в собственных маркерах старения.

63. Людей, похожих на Де Ниро, очень много.

64. Религия убивает.

65. Умные женщины ненавидят красивых, а красивые завидуют умным. Красивые мужчины — слабаки. Титаны духа в основном некрасивы, больны или инвалиды.

66. Менторство имеет смысл.

67. Лошадей любят странные люди.

68. «Быть самим собой» — это очень непонятно, особенно, когда мы состоим чуть ли не полностью из мнения о нас окружающих.

69. Быть писателем прекрасно. Это интригует.

70. Дыня — это самое вкусное, но у неё, к сожалению, высокий гликемический индекс.

71. Нас подводит желание найти простое решение.

72. Благие пожелания — пропасть, через которую большинство не может перепрыгнуть. Люди выдвигают версию того, что должно произойти, но не понимают, как это должно быть осуществлено на практике.

73. Все знают, что не надо нервничать, грустить и переживать. Мало кому понятно, что для этого надо сделать.

74. Девушка тем быстрее пойдет в гости, чем более экзотичный досуг ей предложить. Например, кормить аквариумных рыбок. Почему они не хотят слышать правды?

75. Люди не знают, как жить, потому что этому не учат в школе. Люди живут как попало, а потом находят себе оправдание. Старики плачут о том, что многое пошло не так.

76. Хорошее мероприятие нужно планировать за то количество дней, сколько человек вы хотите позвать. Правило верно до 500 человек.

77. Уточнение, что есть исключения, бессмысленно. Это всегда подразумевается.

Это мой любимый вопрос — «Что вы поняли о жизни?» Ответьте и вы, интересно же. опубликовано econet

Автор Михаил Батин

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