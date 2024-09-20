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Картофельные безглютеновые панкейки с яйцом пашот

Источник: mondaydelights.ru 20 сентября 2024 6744
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Без глютена и дрожжей! Мы все знаем, как готовить блинчики, верно? А эти даже проще, чем классические. Вы просто измельчаете все в кухонном комбайне, печете их, складываете пару панкейков друг на друга и дополняете их яйцом пашот.

Картофельные безглютеновые панкейки с яйцом пашот

Картофельные панкейки 

Мы все знаем, как готовить блинчики, верно? А эти даже проще, чем классические. Вы просто измельчаете все в кухонном комбайне, печете их, складываете пару панкейков друг на друга и дополняете их яйцом пашот.

Ингредиенты (3 порции):

  • 2 средние картофелины
  • 1 средний лук-порей (белая часть) или 2–3 веточки зеленого лука
  • 1 яйцо
  • горсть свежего шпината или ⅓ чашки замороженного
  • щепотка соли и перца
  • 2 ст. л. гречневой муки (подойдет и любая другая мука)
  • растительное масло
  • 2–3 яйца
  • 1 ч. л. столового уксуса
  • греческий йогурт и нарезанный зеленый лук для подачи

Картофельные безглютеновые панкейки с яйцом пашот

Как приготовить: 

1. Картофель очистите от кожуры, нарежьте на небольшие кусочки и сложите их в чашу фуд-процессора. Добавьте лук, шпинат, соль, перец, яйцо и всё измельчите.

Введите муку и перемешайте все лопаткой.

2. Разогрейте большую антипригарную сковородку на среднем огне и слегка сбрызните ее маслом или смажьте при помощи силиконовой кисточки.

Чтобы блинчики были одинакового размера, я использую ложку для мороженого. Выкладывайте шарики теста на разогретую сковороду, сформируйте их в маленькие лепешки и выпекайте 1,5–2 минуты. Переверните и пеките в течение еще одной минуты или до слегка золотистого цвета.

3. Тем временем приготовьте яйца.

Наполните небольшой сотейник на треть холодной водой и доведите до кипения. Добавьте в воду чайную ложку столового уксуса и убавьте огонь до минимума, чтобы вода очень медленно кипела и не бурлила.

Разбейте яйца по одному в маленькую чашку и аккуратно поочередно вливайте в кипящую воду. Опускание яйца в небольшую воронку размешанной воды даст более привлекательную форму, но так получится готовить только по одному яйцу в кастрюле и приготовление каждого займет около 3 минут.

Варите около 3–4 минут в зависимости от желаемой готовности желтка. Достаньте яйца шумовкой и подсушите на бумажных полотенцах.

4. Подавайте панкейки горячими с ложкой йогурта или сметаны. Сверху выложите пашот и присыпьте зеленым луком.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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