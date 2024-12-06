Как приготовить полезные маринованные овощи БЕЗ уксуса и сахара

Овощи, маринованные с участием японской сливы умебоши, – одно из самых простых и быстрых в приготовлении блюд. А по вкусовым и оздоровительным качествам — это супер-блюдо на все 200 процентов! Тем более, для здоровья такое блюдо даже полезнее, чем свежий салат, как это ни парадоксально звучит. Как такое может быть?

Овощи, маринованные с участием японской сливы умебоши, – одно из самых простых и быстрых в приготовлении блюд. А по вкусовым и оздоровительным качествам — это супер-блюдо на все 200 процентов! Тем более, для здоровья такое блюдо даже полезнее, чем свежий салат, как это ни парадоксально звучит. Как такое может быть?

Очень удобно, когда у тебя в холодильнике стоит баночка с репкой, морковью, дайконом и прочими овощами, замаринованными при помощи умебоши. Всегда можно достать и по-быстрому вкусно перекусить, особенно, если нет времени на готовку свежего салата.

Благодаря удивительным свойствам японской сливы, качество тех же репы или моркови заметно улучшается, жесткость уходит, а вкус приобретает утонченный аристократический оттенок.

К тому же, блюда с умебоши легче перевариваются, а это особенно важно для людей, имеющих проблемы с усвоением сырых овощей.

Но как же так? — спросите вы. Почему маринованные овощи вдруг становятся полезнее свежих? Ведь обычно для их приготовления применяют уксус, соль, сахар, кипячение. А это как раз и убивает все живое и полезное в овощах.

Ответ прост: я не пользуюсь уксусом, солью и сахаром. Не кипячу, не пастеризую овощи. Поэтому после маринования корнеплоды остаются живыми, приобретая в то же время вкус маринованных. Их полезные свойства ещё и усиливаются за счет обогащения ферментами и ацидофильными бактериями, которые как раз содержит умебоши.

Всего 6 – 8 слив, помещенных в овощную нарезку, за короткое время придадут отечественным овощам нежный солоновато-пряный вкус, напитают их полезными для кишечника веществами.

Противопоказаний почти нет. Разве что, с умебоши должны быть осторожны те, у кого — повышенная кислотность желудочного сока.

Конечно, такие маринованные овощи быстрого приготовления не предназначены для длительного хранения. Зато они позволяют разнообразить домашнее меню, сэкономить время хозяйке, улучшить самочувствие и настроение.

Как приготовить маринованные овощи со сливой умебоши

1. Берём на выбор репу, морковь, кольраби, дайкон, редьку, редиску, капусту, корень петрушки, топинамбур, огурцы, — одним словом, все то, что хозяйке приглянется.

2. Моем, чистим, нарезаем овощи кусочками таких размеров, которые вам удобно и приятно есть.

Помните: чем тоньше ломтики, тем быстрее пройдет засолка и ферментация.

3. Удаляем из умебоши косточки и мелко нарезаем.

4. Добавляем кусочки слив и отделенные от них косточки к овощной нарезке и хорошенько всё перемешиваем — так, чтобы они равномерно распределились среди овощей.

5. Перекладываем смесь в эмалированную кастрюлю (металлическая и пластиковая посуда для этих целей не подойдет). Необходимо накрыть овощи тарелкой меньшего, чем кастрюля диаметра и придавить грузом. В моем случае это обычно стеклянная банка, в которой я храню гималайскую соль (ну чем не груз!).

6. Держим овощи под прессом в тепле до утра. Кусочки корнеплодов быстро дадут сок, и, благодаря японской сливе умебоши, начнется процесс их ферментации.

7. Утром разложите содержимое по баночкам (сливовые косточки можно выбросить), и поставьте в холодильник, где овощи будут продолжать мариноваться, но уже не столь активно.

8. Готовый продукт можно есть уже через 6 – 8 часов после начала засолки.

9. Хранить маринованные овощи необходимо в стеклянной или керамической посуде в холодильнике. Пластиковые и металлические ёмкости для этих целей не годятся.

10. Соленья с умебоши можно подавать на стол в качестве самостоятельного салата, либо добавлять к мясным и рыбным блюдам, или просто смешивать с сырыми и вареными овощами. К примеру, очень вкусно получается «совместный» винегрет.

Быстро съели (а я не сомневаюсь, что первые порции разлетятся на ура!) – делайте новую партию маринованных овощей и продолжайте радоваться полезному и вкусному блюду, в котором так удачно и органично соединились отечественные овощи и японская гостья — слива умебоши.

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© Елена Акулич

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