Как приготовить полезные маринованные овощи БЕЗ уксуса и сахара

Овощи, маринованные с участием японской сливы умебоши, – одно из самых простых и быстрых в приготовлении блюд. А по вкусовым и оздоровительным качествам — это супер-блюдо на все 200 процентов! Тем более, для здоровья такое блюдо даже полезнее, чем свежий салат, как это ни парадоксально звучит. Как такое может быть?
Овощи, маринованные с участием японской сливы умебоши, – одно из самых простых и быстрых в приготовлении блюд. А по вкусовым и оздоровительным качествам — это супер-блюдо на все 200 процентов! Тем более, для здоровья такое блюдо даже полезнее, чем свежий салат, как это ни парадоксально звучит. Как такое может быть?
Очень удобно, когда у тебя в холодильнике стоит баночка с репкой, морковью, дайконом и прочими овощами, замаринованными при помощи умебоши. Всегда можно достать и по-быстрому вкусно перекусить, особенно, если нет времени на готовку свежего салата.
Благодаря удивительным свойствам японской сливы, качество тех же репы или моркови заметно улучшается, жесткость уходит, а вкус приобретает утонченный аристократический оттенок.
К тому же, блюда с умебоши легче перевариваются, а это особенно важно для людей, имеющих проблемы с усвоением сырых овощей.
Но как же так? — спросите вы. Почему маринованные овощи вдруг становятся полезнее свежих? Ведь обычно для их приготовления применяют уксус, соль, сахар, кипячение. А это как раз и убивает все живое и полезное в овощах.
Ответ прост: я не пользуюсь уксусом, солью и сахаром. Не кипячу, не пастеризую овощи. Поэтому после маринования корнеплоды остаются живыми, приобретая в то же время вкус маринованных. Их полезные свойства ещё и усиливаются за счет обогащения ферментами и ацидофильными бактериями, которые как раз содержит умебоши.
Всего 6 – 8 слив, помещенных в овощную нарезку, за короткое время придадут отечественным овощам нежный солоновато-пряный вкус, напитают их полезными для кишечника веществами.
Противопоказаний почти нет. Разве что, с умебоши должны быть осторожны те, у кого — повышенная кислотность желудочного сока.
Конечно, такие маринованные овощи быстрого приготовления не предназначены для длительного хранения. Зато они позволяют разнообразить домашнее меню, сэкономить время хозяйке, улучшить самочувствие и настроение.
1. Берём на выбор репу, морковь, кольраби, дайкон, редьку, редиску, капусту, корень петрушки, топинамбур, огурцы, — одним словом, все то, что хозяйке приглянется.
2. Моем, чистим, нарезаем овощи кусочками таких размеров, которые вам удобно и приятно есть.
Помните: чем тоньше ломтики, тем быстрее пройдет засолка и ферментация.
3. Удаляем из умебоши косточки и мелко нарезаем.
4. Добавляем кусочки слив и отделенные от них косточки к овощной нарезке и хорошенько всё перемешиваем — так, чтобы они равномерно распределились среди овощей.
5. Перекладываем смесь в эмалированную кастрюлю (металлическая и пластиковая посуда для этих целей не подойдет). Необходимо накрыть овощи тарелкой меньшего, чем кастрюля диаметра и придавить грузом. В моем случае это обычно стеклянная банка, в которой я храню гималайскую соль (ну чем не груз!).
6. Держим овощи под прессом в тепле до утра. Кусочки корнеплодов быстро дадут сок, и, благодаря японской сливе умебоши, начнется процесс их ферментации.
7. Утром разложите содержимое по баночкам (сливовые косточки можно выбросить), и поставьте в холодильник, где овощи будут продолжать мариноваться, но уже не столь активно.
8. Готовый продукт можно есть уже через 6 – 8 часов после начала засолки.
9. Хранить маринованные овощи необходимо в стеклянной или керамической посуде в холодильнике. Пластиковые и металлические ёмкости для этих целей не годятся.
10. Соленья с умебоши можно подавать на стол в качестве самостоятельного салата, либо добавлять к мясным и рыбным блюдам, или просто смешивать с сырыми и вареными овощами. К примеру, очень вкусно получается «совместный» винегрет.
Быстро съели (а я не сомневаюсь, что первые порции разлетятся на ура!) – делайте новую партию маринованных овощей и продолжайте радоваться полезному и вкусному блюду, в котором так удачно и органично соединились отечественные овощи и японская гостья — слива умебоши.
Готовьте с любовью! econet
© Елена Акулич
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Источник: https://econet.ru/
Осталось понять где найти эту сливу умебоши...Ответить
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