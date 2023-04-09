Каждый день – первый в жизни. Живи этот день так, как будто бы ты сегодня заново родился. У тебя есть твоё собственное задание. Сегодняшний день представляет собой своё собственное задание. Если ты откроешь глаза на это мгновение – здесь и сейчас и всегда в движении, – то увидишь, что в нём всего достаточно. Сегодняшний день полностью сегодняшний день. Совершенен и закончен сам по себе.

Каждый день – первый в жизни. Живи этот день так, как будто бы ты сегодня заново родился. У тебя есть твоё собственное задание. Сегодняшний день представляет собой своё собственное задание. Если ты откроешь глаза на это мгновение – здесь и сейчас и всегда в движении, – то увидишь, что в нём всего достаточно. Сегодняшний день полностью сегодняшний день. Совершенен и закончен сам по себе.

Живи этот день так, как будто бы ты сегодня заново родился

Каждое мгновение – первое в твоей жизни, каждое мгновение – последнее в твоей жизни. Истина меняется каждый момент и в тоже время она – вечная жизнь.

Непостоянство означает только это мгновение: в этом неповторимом мгновении речь идёт о «всё или ничего». У тебя есть только этот глоток воздуха – потом всему придёт конец. Во время выдоха для тебя должен быть важен только один этот выдох, во время вдоха этот вдох должен быть последним в твоей жизни.

Обычно мы ошибаемся, когда думаем, что там должно быть что–то ещё: мы думаем, что должны играть роль «отца» для наших детей и «деда» для внуков. Но при этом всё существует только для себя самого, в это мгновение – внук как внук, дед как дед, сын как сын. Так же как выдох – это совершенный выдох и вдох – это только этот один вдох.

Расцепитесь! Только если что–то существует полностью для себя самого, отделённое и прозрачное, то это одновременно и одно целое со всей вселенной.

Учиться означает искать путь – и в итоге это означает искать самого себя. Существует ли путь независимо от твоей жизни? Двигаться на пути означает ни что иное, как выяснять вопрос, о чём вообще действительно идёт речь в этой самой жизни.

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Мы всегда недовольны: мы недовольны даже самим собой и поэтому постоянно пытаемся стать другими. Но это и есть тот пункт, где начинается иллюзия. Ты не другой чем тот, кто в это мгновение недовольный собой живёт свою жизнь. Никто бы не смог быть на твоём месте. И всё что ты в этот момент думаешь, хочешь и делаешь – это ты сам, незаменим такой, какой есть – это означает, что нет никакого «истинного Я» кроме этого «недовольного Я» здесь и сейчас.

Ты удивляешься, почему человек напротив делает такое злое лицо? Может быть это потому, что ты сам злишься на него — а он просто смотрит с такими же злыми глазами назад. Что ты чувствуешь по отношению к другим, отражается в их отношении к тебе.

«Птица поёт, цветок смеётся — сами по себе, совершенно естественно». К ним при этом не приходят мысли типа: «Я сейчас произведу на Саваки впечатление своей песней». Или «Ты что, слепой? Разве ты не видишь как красиво я здесь цвету?». Птица просто поёт, цветок просто цветёт — таким образом они осуществляют самих себя как самих себя посредством самих себя.

В жизни нет ни счастья, ни несчастья. Всё зависит от твоей личной точки зрения: есть люди, которые даже посреди самого большого счастья, ещё извиваются в своём страдании.

Жизнь — это сон, который ты создаёшь своими понятиями. Если ты говоришь, что тебе нравится жизнь, то жизнь тебе нравится. Если же ты говоришь, что она тебе надоела, то она тебе и надоедает.

Что бы с тобой ни произошло: если ты измеришь это линейкой бесконечности, то увидишь, что в этом нет ничего особенного. Так же и если тебе кто–то что–нибудь подарит: ты от радости прыгаешь до потолка, но на самом деле в этом нет абсолютно ничего особенного.

Многие вещи в этой жизни являются просто продуктами ума: понятиями, на которые мы нацепили одежду. Мы должны вернуться к нам самим, проснуться к нам самим, и видеть мир таким, какой он есть, абсолютно голым, без наших фантазий. Всё то, чему мы научились, что мы где–то подцепили, всё это мы должны забыть. Мы просто даём вести себя за нос всему этому накопленному знанию, которое приобрели в школе и увидели по телевизору.

Только умственные карлики увлекаются тем, что написано в книгах. Ты должен научиться отличать действительность от твоих фантазий. Когда ты читаешь, читай самого себя, создавай самого себя. Ты только тогда ты сам, когда оставишь позади все теории.

Важно, чтобы ты понимал людей вокруг тебя. И если ты хочешь что–нибудь кому–нибудь объяснить, то тебе нужна очень хорошая интуиция: только если ты поймёшь точку зрения, с которой твой собеседник смотрит на вещи, то сможешь объяснить ему это так, чтобы он понял тебя.

Если ты ругаешь кого–нибудь, то не должен быть злым в своём сердце. У тебя всегда должно быть достаточно свободного пространства, чтобы снова засмеяться в следующий момент. Всегда, когда я на кого–нибудь кричу, то смеюсь при этом в моём сердце.

Если светит солнце, дай солнцу светить; если идёт снег, дай снегу идти. Ты должен наблюдать за всем пространством целиком, а не только за твоим личным вырезом из него. Но люди предпочитают создавать что–нибудь, вместо того чтобы принимать природу, какая она есть.

Твоё тело, какое оно есть, излучает свет истины. Единственное, что стоит на пути этого света, это твой ум, старательно строящий козни. Если ты просто забудешь все свои скрытые намерения и планы и осмотришься вокруг с открытыми глазами и ушами, не пытаясь ничего схватить, то увидишь, что всё хорошо такое, какое оно есть.

Будь полностью ты сам. В каждом месте, в любое время, ты должен твёрдо стоять ногами на земле. Не растрачивай бессмысленно ни одно мгновение твоей жизни.

Ты должен каждый день заново создавать свою жизнь. Твой сегодняшний день должен растягиваться в бесконечность. Не делай его копией твоих вчерашних мыслей. Твои сегодняшние мысли должны быть абсолютно свободными. Быть свободным от мыслей означает принять в себя бесконечное.опубликовано econet

©Кодо Саваки Роси

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