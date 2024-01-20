Правило 5 секунд: как справиться с трудным и нежеланным делом

Это простая идея, такая простая, что кажется глупой, но она действительно работает.

Cамая трудная часть любой задачи — это начало

"Нет, это не то правило, которое говорит, что можно съесть упавшую на пол пищу, если успеть поднять ее в течение 5 секунд.

Я просто прочитал книгу Мела Роббина «Правило 5 секунд», и мне она понравилось. Он учит невероятно простому, но странно эффективному правилу, согласно которому вы должны посчитать от 5 до 1, когда нужно начать делать то, что делать не хочется.

Классический пример: когда звонит будильник, вместо того, чтобы отложить сигнал, как мы все привыкли делать, вы считаете про себя 5-4-3-2-1, а затем просто встаете.

Это забавно

Моя жена посмеялась надо мной, когда я предложил ей это. Должен признаться, сначала мне тоже было смешно.

Когда я рассказываю об этом другим людям, возникает вопрос: как этому может быть посвящена целая книга?

Эта книга описывает сотни вариантов, когда люди используют правило 5 секунд, чтобы улучшить свою жизнь, и все они действительно мотивируют. Это простая идея, такая простая, что кажется глупой, но она действительно работает.

Почему это работает?

По двум причинам. Во-первых, когда вы считаете от 5 до 1, вам нужно завершение. Вам хочется сказать «Пуск!»или «Вперед!» или «Оп!»в конце, и это полезно для начала. Вы уже связываете обратный отсчет с действием.

Вторая причина заключается в том, что вы берете на себя обязательство не лгать себе или другим. Когда вы говорите кому-то «Я рано встаю», вы склонны действовать в соответствии с этим утверждением, чтобы вас не считали лжецом, даже если человек, которому вы это сказали, никогда не узнает правду. Вы, как правило, не хотите действовать в прямом противоречии с тем, что вы говорите.

То же самое происходит, когда вы говорите, что будете действовать по окончании счета 5-4-3-2-1. Если вы скажете себе, что сделаете это, когда отсчет закончится, вы почувствуете стимул, чтобы начать. Этого стимула бывает достаточно, чтобы предпринять усилие и начать что-то делать.

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Иногда эти усилия могут быть привязаны к чему-то финансово, например, если вы купили подписку на услугу по снижению веса. Возможно, советы, которые вы получаете, вам давно известны, но поскольку вы за них заплатили, у вас гораздо больше шансов добиться успеха, поскольку вы хотите быть верными своим первоначальным намерениям.

Как еще вы его используете?

Я использую его постоянно. Меня беспокоило, что я злился и кричал на своих детей, поэтому, когда я чувствую желание кричать, я считаю 5-4-3-2-1, и после этого реагирую спокойно.

Я не хочу начинать писать статью, которую нужно написать, поэтому 5-4-3-2-1 — и я открываю документ.

Я не хочу делать непростой телефонный звонок кому-то, с кем непросто разговаривать — 5-4-3-2-1, и я набираю номер.

Я также делаю это, чтобы не есть в кафе или ресторане на работе. Когда такое желание накатывает, 5-4-3-2-1, и я решаю, что придерживаюсь своего первоначального намерения съесть то, что принес сегодня, вместо любого из десятков вариантов поблизости.

Это не должно быть чем-то сложным; выберите целью какой-то маленький шаг. Ненавидите зубную нить? Просто 5-4-3-2-1 и почистите один зуб. Только один. И остановитесь. Звучит странно, но самая трудная часть любой задачи — это начало. Вы просто выстраиваете режим выполнения задачи и формируете личность того человека, которому эта задача будет по плечу. опубликовано econet

@ Дэйв Вентворс

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