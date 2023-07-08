Как перестать быть вешалкой

Человеческие отношения непросты, запутаны и далеко не всегда бескорыстны. Желание "проехаться" на другом за его счет – довольно распространенное явление.

Еще один ракурс на зависимые отношения…

Кукол дергают за нитки,

На лице у них улыбки…

Андрей Макаревич

Там, где есть страх и стыд, теряются спонтанность и естественность.

Там появляется вынужденность и склонность к насилию и манипуляции.

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Человеческие отношения непросты, запутаны и далеко не всегда бескорыстны. Желание "проехаться" на другом за его счет – довольно распространенное явление.

Я не буду здесь критиковать тех, у кого такие желания возникают.

Во-первых, потому, что они сами в основном делают это неосознанно.

Во-вторых – чтобы не снимать ответственность с тех, на ком "ездят".

В конечном счете и те, и другие попадают в психологические ловушки, ибо «не ведают, что творят». И даже «обиженная» сторона в такого рода отношениях имеет свои психологические бонусы, как правило ими неосознаваемые, но от этого не становящиеся менее ценными.

В игровых видах спорта есть на этот счет хорошее выражение – играешь так, как позволяет соперник.

Можно, конечно, подобно Коту Леопольду – персонажу известного советского мультфильма - с надеждой пребывать в установке: "Ребята, давайте жить дружно!" Но думаю, вряд ли стоит ждать, что другие перестанут вас использовать… Даже в мультфильме этот призыв не сработал, пока Кот наконец сам не прекратил это безобразие со стороны мышей.

Что заставляет нас делать то, чего мы не хотим? Почему нам бывает так сложно отказать другому? И самое главное, как перестать попадаться в искусно расставленные другими «ловушки манипуляции» и перестать «быть вешалкой» для других?

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Если посмотреть на такого рода отношения как на психологический феномен, то суть их – манипуляция.

По определению Е.Л. Доценко «Манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями».

Важным здесь является то, что другой человек не догадывается о том, что его используют, и даже делает это «по собственному желанию».

Манипуляции могут быть осознанными. В этом случае человек – манипулятор - сознательно совершает манипулятивные действия по отношению к своей жертве, зная ее слабые уязвимые места (кнопки).

Такими уязвимыми «кнопками» могут:

склонность к получению одобрения и признания окружающих;

страх перед отрицательными эмоциями;

нехватка самостоятельности и способности сказать «нет»;

неясное самосознание (с расплывчатыми личными границами);

низкая уверенность в в себе;

внешний локус контроля;

эмоциональная зависимость ;

др.

Но гораздо чаще манипуляции являются бессознательными способами (паттернами) отношений. В этом случае такие отношения являются комплементарными по сути и зависимыми по форме. Они не осознаются обоими участника этого процесса, воспроизводятся ими автоматически и воспринимаются ими как привычные отношения.

Основу для манипуляций составляют личные дефициты человека, связанные с непринятием им каких-либо его качеств, и в силу этого делающие его уязвимым в отношениях с другими.

К примеру, для одного участника сложным в отношениях является возможность попросить и поблагодарить. В его представлении попросить и поблагодарить кого-то значит унизиться. Для другого – сложно отказать. Для него отказ связан со страхом отвержения, либо страхом/стыдом перестать быть хорошим.

В этом случае предполагаемый диалог между супругами мог бы выглядеть так:

- Не хочешь ли ты помыть посуду? (предполагается наличие у "жертвы" горячего собственного желания мыть посуду)

- Да. Конечно, дорогая!

Или, к примеру, кто-то считает, что другой «должен», а другому сложно отказать из-за высокого уровня долженствования. В этом случае манипулятивный диалог может быть следующим:

- Надо вынести мусор… (послание вроде как без адреса, на самом же деле оно направлено на супруга, обремененного чувством долга)

- Сейчас, дорогая…

Прямые обращения в такого рода отношениях оказываются невозможными. Если напрямую о чем-то попросить, то:

есть опасность отказа;

придется потом благодарить.

А так вроде как и не просил, другой сам «вызвался» это сделать, значит это «ему нужно», за что ж тут благодарить?

Не поддаться на такого рода манипуляции сложно, так как у человека, которым манипулируют, есть своеобразная личностная готовность, даже потребность в этом. И в этом случае у человека нет шансов не повестись на манипуляцию. Примером того, как можно противостоять манипуляции, может служить занятный диалог профессора Преображенского – героя романа М. Булгакова «Собачье сердце» - с людьми, пытающимися втянуть его в манипуляцию:

- Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука…

- Нет, не возьму.

- Но почему вы отказываетесь?

- Не хочу.

- Вы не сочувствуете детям Германии?

- Сочувствую.

- А, полтинника жалко?

- Нет.

- Так почему же не купите?

- Не хочу…

Здесь мы видим сразу две попытки «зацепить» профессора:

за жалость «Вы не сочувствуете детям Германии?»

за жадность «А, полтинника жалко?».

Ответ профессора, не ведущегося на манипуляции, восхищает: в обоих случаях он отвечает коротко и ясно «Не хочу». Думаю, для большинства людей такой ответ нереален. Так мог ответить только человек самодостаточный, уверенный в себе, с высоким уровнем сапопринятия, которому не нужно ничего объяснять, оправдываться, врать, а достаточно лишь сказать «Не хочу».

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?

Откуда появляются "вешалки", "крючки", за которые другие нас цепляют?

Основу для этого составляют страх/стыд, что тебя бросят, отвергнут, не примут… Такие переживания являются, как правило, результатом травматических отношений с близкими людьми. Какая-то часть Я в процессе такого опыта оказывается не поддержанной либо обесцененной значимыми другими, в итоге она признается ненужной для Я и отвергается.

Как это происходит? Отвергаемая часть «переназывается» самим человеком в негативно звучащую: здоровая агрессивность – в злость, экономность – в жадность, чувствительность – в слабость… Другое, полярное качество Я возникает как компенсация, чтобы уравновесить, спрятать непринимаемую часть Я: «Чтобы другие не догадались, что я агрессивный, жадный, чувствительный…» Человек оказывается вынужден скрывать, прятать эту часть от других. Это можно сделать, всячески демонстрируя полярную, компенсаторную часть: «Я – неагресивный, я нежадный, я нечувствительный…»

В итоге у человека формируется искаженный, дисгармоничный образ своего Я и возникают проблемы в принятии себя. Помните, «Я не такая, я жду трамвая…».

"Я не такая…"- это "крючок", на который можно что-то повесить, уязвимое место для манипуляции.

Результатом работы такого механизма является то, что какие-то изначально свои качества становятся «условно» чужими. Условно, потому что они перестают человеком восприниматься как части Я, но при этом никуда не исчезают из Я.

Так в системе Я появляется «Чужая территория», на которую Я не может опираться. Более того, он должен ее всячески скрывать, чтобы другие не дай Бог не догадались, что это тоже Я. Это требует дополнительных усилий и энергии.

Личные границы в этом месте оказываются уязвимыми. Раз это «чужая территория», то и границы здесь проницаемы, незащищены. В этом месте человек оказывается уязвимым для манипуляции со стороны других.

Здесь он теряет свободу в выборе способов реагирования. Не может отказать другому, остановить его. Не способен сказать ему «Нет». Там, где есть страх и стыд, теряется спонтанность и естественность. Там появляется вынужденность и склонность к насилию и манипуляции.

Тут то и появляется Другой, который интуитивно чувствует такие слабые места человека – его «белые пятна» в образе Я. Другой, как правило, так же в чем-то уязвим, но в чем-то другом, чем его партнер. Как правило, партнеры подбираются для таких отношений неслучайно: они компенсируют, дополняют друг друга. То, чего во мне недостает, с избытком есть у моего партнера, и наоборот. В такого рода отношениях оказываются люди с одинаковым уровнем организации личности, но разные – дополняющие друг друга по форме личностной структуры.

Такие два человека встречаются и подходят друг к другу как пазлы, образуя комплементарные отношения. Они быстро соединяются в довольно устойчивые связи, так как другой поддерживает его картину мира и способы взаимодействия с ним.

Неудивительно, что комплементарные союзы часто оказываются очень устойчивыми. Каждый из партнеров такого союза хоть и страдает и всячески жалуется на своего партнера, на психологическом уровне безусловно получает для себя что-то важное. Вспомните хотя бы сказку Пушкина о Золотой рыбке.

КАК НЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ НА МАНИПУЛЯЦИИ И ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ «ВЕШАЛКОЙ»?

Основной целью, на мой взгляд, при такого рода проблемах является возвращение себе «своих территорий», что ведет к восстановлению целостности и интеграции Я. И здесь неприемлемой является «хирургическая установка», предполагающая наличие в нашем Я чего-то чуждого, подлежащего удалению. На ее смену приходит установка холистическая.

Я бы в такой работе выделил следующие этапы:

Возвращение чувствительности

Речь идет о возвращении себе тех чувств, которые поддерживают идентичность и автономию своего Я. Есть, по меньшей мере, два чувства, которые стоят на страже наших границ –злость и отвращение. Злость – это эшелон защиты первого уровня. Злость более эффективна в охране Я-идентичности, она позволяет не впускать чужого на свою территорию, защищать ее от агрессивных посягательств других. Отвращение может сработать тогда, когда границы уже оказались «проломлены», и в нас «всунули что-то», что нам неприятно. Недаром это уже и физиологическая реакция, а не только психологическая.

Присвоение себе своей непринимаемой части Я-территории, которая является уязвимой для манипулятивных посланий.

Для этого можно использовать следующую технику:

Для начала отыщите эту непринимаемую часть. Подумайте, что вам в вас не нравится, можно написать на листочке 2-3 качества, которые противоречат вашему Я-образу. Если это сделать сложно, то можно подумать о тех качествах, которые вас раздражают в других. По сути – это одно и тоже. Попробуйте для начала назвать эти качества (качество) по-другому, превратив трусость в осторожность, скупость в бережливость, жадность в экономность и т.д.Постарайтесь поискать и найти в этих непринимаемых качествах позитив, ресурс. Представьте себе такие ситуации, в которых эти качества могли бы быть полезными, ресурсными для вас.

Прежде чем «выбрасывать» их, подумайте, может они вам еще зачем-то пригодятся?

Для этой работы также можно использовать проективные карты.

Хорошим итогом такой работы может стать возможность присвоить себе отвергаемое качество, признать его как часть своего Я. Индикатором такого принятия может быть способность человека сказать о себе то, чего раньше он не мог произнести: «Я такой-то!»

При внешне кажущейся простоте, вышеописанные этапы работы на практике оказываются достаточно непростыми. Реанимация отвергнутых частей требует серьезной реконструкции образа Я. Здесь, как правило, человек встречается с болезненными переживаниями, за которыми лежат глубокие пласты незавершенных проблемных, часто травматичных отношений со значимыми людьми, и у него возникает сильное сопротивление. Поэтому такую работу лучше проводить со специалистом. опубликовано econet

Автор: Геннадий Малейчук

Иллюстрации ©Daehyun Kim (aka Moonassi)

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