Почему он не женится

Экология сознания: Психология. Представляете себе мужчину, который с детства мечтал о свадебном пиджаке и с наслаждением залипал на церемонии, проходящие в парке? Свободолюбивая натура мужчин не так, чтобы любит быть ответственным за всех и вся, кто с ней рядом.

Когда она рядом, становится спокойно и хорошо

Сложно, конечно, представить себе мужчину, который с детства мечтал о свадебном пиджаке и с наслаждением залипал на церемонии, проходящие в парке.

Помимо тестостерона, который невозможно отнести к чувственным гормонам и который активен по последним исследованиям уже на 26-ой неделе формирования плода будущего мужчины, социум с самого детства запрещает мальчику активно проявлять свои чувства. “Ты же не девочка! Не ной! Не жалуйся! Ты - мужчина! Ты должен быть сильным!” Общество не готово принимать чувственного, мимимишного мужчину как норму. Единственные, кто ждет от него взрыва нежности, слезливых порывов, сопливых романтиков и дурацких смайликов, - это влюбленная женщина.

Женщины, в свою очередь, бывают разными, здоровыми и нет. Срочно, во что бы то ни стало нужно выйти замуж, - это конечно же не про здоровье, и большинство мужчин это чувствуют и знают, естественно, бояться и еще больше не хотят жениться, чем до испуга ее оголтелым желанием.

Нужно учесть также, что свободолюбивая натура мужчин не так, чтобы любит быть ответственным за всех и вся, кто с ней рядом.

Сегодня в наше время беспредельной готовности на все и доступности женщин, мужчине, имеющему все и без платьев и застолий, не так чтобы и нужно “переплачивать” за то, что он и так имеет. Получается, что и с детства и по факту, “замуж” нужно только ей.

Но есть же, когда мужчина сам делает предложение. Конечно. И я по опыту работы постараюсь сейчас объяснить, в каких случаях женщине не приходилось ждать и клянчить того самого предложения.

Эти прекрасные мысли, желание быть вместе, у мужчин возникают чаще не тогда, когда все чудесно и комфортно, а тогда, когда ему хотелось бы иметь такой комфорт всегда или не потерять. Приблизительно это выглядит так, когда ты нашла классное платье, и все тебе в нем подходит - и фасон, и цвет, и длина, и цена. И вот ты уже влюбилась в это платье, ты уже представила, как тебе будет в нем красиво, удобно и хорошо, а тебе вдруг говорят, что это платье отложила другая девушка. Отложила часов на несколько. Но ты же знаешь, что это платье ТВОЕ! Оно и подходит тебе больше и нужнее. Будешь ли ты надеяться, что другая девушка уступит тебе, попытаешься ли ты поднять цену, чтобы продавец отдал платье тебе? Ответь себе на вопрос: о каком платье ты будешь думать больше и с бОльшим желанием, об этом новом, которое может стать твоим, или о том, что красиво висит у тебя в шкафу?

Большинство мужчин, которые делились со мной своими тайнами, говорили о том, что они не представляют своей жизни без тех ощущений, которые дарят им их избранницы. Не смотря на философию “люби, принимай и развлекай”, которая муссируется в основном непрофессиональными психологами, живые мужчины никогда мне не рассказывали о том, как их развлекают их избранницы, мало того, что какой-то процент отношений, в которых мужчина мечтал о свадьбе, мало были похожи на сладкие романтические.

Итак, на чем мы можем остановиться в ситуациях, когда у мужчин появляется желание связать свою жизнь с ней:

невозможность реализовать сексуальное желание в любое время

желание контролировать женщину

страх, что женщина выберет другого партнера

без нее так плохо, что, когда она рядом, становится спокойно и хорошо

когда она смеется, весь мир останавливается

она умеет организовать жизнь так, как никто

такую женщину нельзя отдать никому

Нужно отметить, что мы не обсуждали человеческие качества женщины: порядочность или отзывчивость, аккуратность и образование, не потому ли, что в выборе они не важны? Важны, конечно, но не первостепенно. Основа - это жизнь женщины, которая не пугает своей тяжестью и не обесценена как бесплатная услуга, а в которую хочется стремиться, которая воодушевляет и хочется ею обладать как важной частью, которая дает силы на новые горизонты и победы.

Кому решать? И ей и ему, но нужно запомнить, что в практике не бывает таких сложных ситуаций, как в необдуманном браке, но это уже совсем другая история... опубликовано econet.ru

Автор Анна Иотко

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