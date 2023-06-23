Благодарность = Я достойна

Мы часто слышим о том, что нужно быть благодарной за то, что есть, потому что не получишь большего. Почему так?

Благодарность - это согласие с тем, что я этого достойна

Мы часто слышим о том, что нужно быть благодарной за то, что есть, потому что не получишь большего. Почему так?

Всё, что у меня есть, я этого достойна. В этом причина. Когда мы против того, что имеем, и это вызывает только негативные эмоции, это означает, что мы как будто считаем себя недостойными даже этого, не говоря о том, что так мы сообщаем мозгу, куда двигаться дальше. Он руководствуется нашими мыслями, тем, на чём мы сосредоточены. Раз мы думаем об этом, значит, он ведёт нас туда, это дорога, которую открываем мы сами.

Раз мы считаем себя недостойными даже того, что имеем, что не заслужили даже того, что есть, тогда каким образом к нам придёт то лучшее, чего мы хотим? Если наша планка итак сильно занижена. Благодарность - это согласие с тем, что я этого достойна. Если посмотреть на благодарность с этой стороны, то это помогает быть благодарной.

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Благодарить - не значит, остановка или отсутствие движения к желаемой жизни. Одновременно можно быть и благодарной и несогласной с тем, что есть, для своего будущего, т.к., конечно, есть вещи, которые хотелось бы исправить. Одно не обязательно исключает другое. Важен приоритет, то, на чём мы сосредоточены. Благодарность - это ощущение благословения жизни. Чем больше мы к нему обращаемся, тем больше у нас контакт с ним, тем больше в жизни благословений.опубликовано econet

© Инна Макаренко

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