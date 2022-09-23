Восхитительный картофельный гратен

Тонко нарезанный картофель, приправленный ароматным шалфеем, запеченный в сметане с хреном и хрустящей корочкой из пармезана. Это простая, теплая и еда для уютного вечера в семейном кругу. Хорошо и как основное блюдо, и в качестве гарнира к рыбе.
Тонко нарезанный картофель, приправленный ароматным шалфеем, запеченный в сметане с хреном и хрустящей корочкой из пармезана. Это простая, теплая еда для уютного вечера в семейном кругу. Гратен хорош и как основное блюдо, и как гарнир к рыбе.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
на 4 персоны | время приготовления 1 час 30 минут
Ингредиенты:
Как приготовить:
Очистите картофель и нарежьте очень тонкие ломтики. Нагрейте масло в широкой кастрюле, добавьте чеснок и картофель. Готовьте на среднем огне до тех пор, пока картофель не станет золотистым, около 15 минут. Приправьте солью и перцем.
В миске смешайте сметану с хреном, пармезаном и шалфеем, приправьте солью и перцем.
Положите слой картофеля на дно формы для запекания, выложите сверху 2-3 столовые ложки сметаны.
Выкладываем еще один слой картофеля, сверху соус, повторяем процесс с остальной частью картофеля. Верхний слой картофеля смазываем остатком сметанного соуса и посыпаем тертым пармезаном.
Накройте алюминиевой фольгой и запекайте в течение 40 минут при температуре 180 C. Удалите фольгу и запекайте еще 10 минут до золотистого цвета. Приятного аппетита!
Готовьте с любовью! econet.ru
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий