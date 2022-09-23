Восхитительный картофельный гратен

Тонко нарезанный картофель, приправленный ароматным шалфеем, запеченный в сметане с хреном и хрустящей корочкой из пармезана. Это простая, теплая и еда для уютного вечера в семейном кругу. Хорошо и как основное блюдо, и в качестве гарнира к рыбе.

Ароматная картофельная запеканка

Тонко нарезанный картофель, приправленный ароматным шалфеем, запеченный в сметане с хреном и хрустящей корочкой из пармезана. Это простая, теплая еда для уютного вечера в семейном кругу. Гратен хорош и как основное блюдо, и как гарнир к рыбе.

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на 4 персоны | время приготовления 1 час 30 минут

Ингредиенты:

картофель 8 шт. среднего размера

250 мл сметаны

2 ст.ложки натертого хрена

1 зубчик чеснока, мелко нарезанный

1 ст.ложка шафрана

100 г пармезана

3 ст ложки топленого масла черны перец соль

Как приготовить:

Очистите картофель и нарежьте очень тонкие ломтики. Нагрейте масло в широкой кастрюле, добавьте чеснок и картофель. Готовьте на среднем огне до тех пор, пока картофель не станет золотистым, около 15 минут. Приправьте солью и перцем.

В миске смешайте сметану с хреном, пармезаном и шалфеем, приправьте солью и перцем.

Положите слой картофеля на дно формы для запекания, выложите сверху 2-3 столовые ложки сметаны.

Выкладываем еще один слой картофеля, сверху соус, повторяем процесс с остальной частью картофеля. Верхний слой картофеля смазываем остатком сметанного соуса и посыпаем тертым пармезаном.

Накройте алюминиевой фольгой и запекайте в течение 40 минут при температуре 180 C. Удалите фольгу и запекайте еще 10 минут до золотистого цвета. Приятного аппетита!

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