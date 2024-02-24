Как часто надо хвалить ребенка? Вопрос-то, на первый взгляд, дурацкий. Хвалить, когда хороший, ругать, когда плохой; при этом хвалить почаще, а ругать пореже. Так? На дурацкий вопрос – и ответ дурацкий.

ПОЧЕМУ мы хвалим ребенка, ЗАЧЕМ это надо и КАК этим пользоваться?

Вопрос-то, на первый взгляд, дурацкий. Хвалить, когда хороший, ругать, когда плохой; при этом хвалить почаще, а ругать пореже. Так? На дурацкий вопрос – и ответ дурацкий.

Поставим вопрос иначе: ПОЧЕМУ мы хвалим, ЗАЧЕМ это надо и КАК этим пользоваться?

Один из компонентов стадного инстинкта, необходимый для существования стаи (общества) – общепринятое поведение, полезное стае. Стандарт. ТАК – для стаи хорошо, а ТАК – плохо. И члены стаи обмениваются выражениями одобрения или неодобрения, чтобы привести поведение каждого члена стаи в соответствие. И чтобы в результате стая была стаей, в ней было хорошо и удобно и не было плохо и неудобно.

Есть общие для любой стаи нормы, которые поддерживают связность и цельность стаи. Есть частные нормы, требующие обучения. Скажем, общая норма – «убивать своих нехорошо». И сразу возникает вопрос границы между своим и чужим. Между ближним, которого надо любить, и не ближним, которого любить не обязательно, а можно и нужно жечь на костре.

В природе этот вопрос решается довольно просто: свой – это такой, как ты. Чужой – похожий на тебя, но не такой, как ты (за подробностями отсылаю к замечательной книге Конрада Лоренца «Агрессия»). Критерии тоже просты: внешний вид, запах, готовность подчиниться общему лидеру.

В человеческом обществе все сразу усложняется. Расизм все еще жив, и это естественно; ксенофобия, основанная на отличии поведения – тоже, хотя мы со всем этим боремся (а как же); критерий гражданства тоже работает.

А в частностях начинаются трудности. Дядя хороший или плохой? Что можно делать по отношению к хорошему, а что – по отношению к плохому? Киска хорошая, ее надо погладить. А муха плохая, ее надо убить. Дядя в шляпе плохой, но его убивать не надо. А вот дядя в каске – тоже плохой, и его надо убить. Нет, в такой каске дядя уже хороший, и его тоже не надо. Вот этот дядя – свой, надо починить ему машину хорошо. А вот этот – не свой, хоть и похож, поэтому чиним только так, чтобы сломался не рядом. Шурин – свой, ему отрежем кусочек побольше и денег не возьмем. А этот дядя – чужой, мы с ним едва знакомы, поэтому наложим бяки и обсчитаем. Да, папа – свой, поэтому у него можно взять бутерброд. А этот дядя – чужой, у него бутерброд брать не надо.

В общем, все очень, очень сложно, особенно для ребенка. Особенно, когда есть великие идеалы и противоречащая им реальность. Да, надо защищать слабых. Нет, если чурки режут студентку – пройди мимо, и побыстрее, сделай вид, что не видишь. Да, надо быть честным. Нет, если никто не узнает – можно и украсть. Да, убивать нехорошо. Но за веру-то – святое дело!

Такие сложные, противоречивые правила поведения формируются иногда всю жизнь, но в основном – в детстве. Способов формирования норм много. В первую очередь, конечно, примером, но не всегда же можно пример показать. Поэтому у стайных животных, включая человека, поведение эффективно задается оценкой других членов стаи, в первую очередь, авторитетов референтной группы. В детстве это – родители. Затем — лидеры тусовки. Затем – начальство. Хорошо бы, если бы в этот перечень входили еще и педагоги, но в нашей стране оно как-то не сложилось.

Внешняя оценка намертво привязана к иерархической системе стаи. Хороший – значит, поднимаешься по иерархической лестнице. Плохой – опускаешься. Потребность быть на своем месте в иерархии (желательно повыше) императивна. Ради понтов (эндемичных, кстати, для социальной группы) люди идут на такие затраты и такие глупости, что становится смешно и даже иногда страшно.

Тот, кто поступает неправильно, имеет низкий статус. Поэтому тот, у кого статус высочайший – непогрешим по определению. Вождь всегда прав! Бог непогрешим не потому, что он нигде не напортачил, а потому что абсолютный статус не позволяет оценить любые его действия иначе, как идеальные.

В природе осуждение выражается в первую очередь примитивным образом – по морде. Заметьте, это не защита жизни, здоровья или территории, а именно неодобрение поведения в физической форме. И до сих пор у цивилизованных, интеллигентных людей, случается, возникает желание сформулировать оценку собеседника именно в таком виде. Хотя бы и чисто символической пощечиной. Но, во-первых, такие методы травмоопасны, а во-вторых, можно и сдачи получить в порядке дискуссии об объективности оценивающего, или же в порядке оценки взаимной.

Поэтому опасные животные, вооруженные зубами, когтями, рогами и копытами, которыми в драке могут повредить друг друга, активное противостояние в большой степени ритуализировали. Конфликт начинается с демонстрации – зубов, например. Оскалиться, показать: «Я могу тебя укусить». Значит, есть причина: задумайся, что ты делаешь. Нет, конечно, если клыки короткие, то не страшно. Поэтому у павианов иерархия довольно точно определяется длинной клыков. У кого длиннее – тот и задает правила подведения.

Обратите внимание, какое лицо делает человек, когда хочет поругаться или уже ругается? То самое: «Щас как дам!». Это уже само по себе выражение осуждения. А уж если рот откроет…

С поощрением – примерно та же история, за исключением того, что ассортимент победнее. Дело в том, что для выживания стаи гораздо важнее блокировать неправильное поведение, нежели стимулировать правильное. Но да, инструмент есть.

Кстати, на этом основано различие в методах дрессировки кошек и собак. Собака – животное стайное, даже, можно сказать, социальное, если говорить о домашних породах. Поэтому их поведение аномально сильно зависит от оценки хозяев. Не могу не вспомнить замечательный ролик «Самый виноватый пес в мире». Обратите внимание на позу подчинения провинившейся собаки: пес согласен со снижением иерархической позиции и выражает ее телесно.

А кошка – индивидуалист. Ей безразлично ваше недовольство, можете ругаться на нее, сколько угодно. Похвалы ей, впрочем, тоже до лампочки. Лучше погладить или дать вкусняшки. Можно научить кошку реагировать на ваше настроение, но только если вы предварительно связали его явную демонстрацию с очевидным для кошки поощрением или наказанием.

Кстати, наподобие вышеуказанного пса человек, которого отчитывают, тоже принимает подчиненную позу – горбится, смотрит в пол, говорит тихо, «закрывается» (защищает мягкие части тела), а тот, кого хвалят – наоборот: выпрямляется, расправляет плечи, освобождает голосовые связки – то есть ведет себя сообразно понижению или повышению статуса.

Влияние внешней оценки на поведение невозможно переоценить. Это, можно сказать, основа социума, и не только на бытовом уровне класса «Что соседи скажут?» или «Люди же смотрят!», но и в гораздо более серьезных, стратегических, карьерных или профессиональных амбициях. Даже то, что человек на себя надевает, выходя на улицу, в большой степени определяется тем, какие взгляды он ожидает на себе ловить.

Для того, чтобы эта система работала, надо, чтобы в пару к ней у людей была потребность давать оценку. И она есть, ой как есть…Вы не задумывались, почему так популярны всякие «голосовалки», иногда совершенно бессмысленные? Почему некоторые люди так неуемно любят сплетничать? Да и многие ли из вас испытывают неприязнь или приязнь таким образом, чтобы это не отразилось на лице? А желание «поставить на место»? Вы понимаете, на какое место? На место в иерархии! Обычно на более низкое, чем то, на которое претендует объект.

Отсюда происходят четыре любопытных и печальных эффекта.

Мы уже поняли, что, когда вы хвалите или ругаете ребенка, вы его учите, вы формируете нормы его поведения в обществе.

Но, во-первых, совершенно не факт, что ваши нормы хорошо, логично простроены и ребенку легко понять и перенять вашу систему.

Во-вторых, вы неосознанно смешиваете ваши личные симпатии и антипатии с тем, чему ребенку следует научиться. А ведь именно из-за необходимости учиться общественным нормам ребенок так восприимчив к похвале и порицанию.

В-третьих, если вы не обеспокоитесь сохранением вашего статуса к подростковому возрасту, когда ребенок начинает искать внешние авторитеты, то ваши оценки потеряют всякое влияние, потому что иерархия актуальна только в пределах референтной группы (группы людей, с которой индивидуум себя ассоциирует). Если вы выпали из этой группы – ваше мнение ничего не значит.

В-четвертых, именно вашим поведением вы формируете способы управления вашим ребенком. Если вы поставили дело так, что ребенок чутко реагирует на ваши похвалы и порицания, то он так и будет продолжать реагировать на поведение новых авторитетов, и вы даете этим авторитетам, вовсе не обремененным вашей теплой заботой о вашем дитятке, легкий способ манипуляции.

В принципе, в этом нет никакой беды для общества, потому что у полуграмотного рабочекрестьянина просто нет никакой более эффективной системы передачи опыта. Ребенку есть прямой смысл в определенном возрасте поискать более статусные, грамотные и полезные примеры для подражания, чем родители, качество которых как менторов определяется лишь лотереей. Для общества также очень удобно, когда человек сохраняет внешние рычаги управления им. Поэтому, кстати, из за разницы воспитания взрослые мужчины лучше мотивируются строгостью, а женщины – лаской. Об этом знает любой грамотный руководитель.

Другое дело, если мы задаемся вопросом личного успеха и личного счастья ребенка.

Сразу все становится не так и неправильно.

Провокационный вопрос: насколько вашему ребенку нужно, чтобы им было легко управлять? Нет, конечно, если ребенок случился среднего ума, то пусть лучше им кто-нибудь руководит, и дай бог, чтобы руководителем оказался доброжелательный директор, а не злобный главарь шайки.

К тому же страх оценки зачастую ведет к закрытости и пассивности, ибо любое действие может кому-то не понравиться. Но если человек в состоянии самостоятельно принимать разумные решения, то чужие мнения ему достаточно учитывать на сознательном уровне.

Такая самостоятельность – не особенно частый случай. Есть даже специальное слово, обозначающее это свойство личности:

Ассертивность — способность человека не зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него.

Основа ассертивности – именно деактуализация описанного компонента стадного инстинкта, то есть зависимости от чужих оценок. Как правило, вопрос ассертивного поведения встает уже в глубоко взрослом возрасте, когда детское чувствительное внимание к тому, насколько окружающее считают вас плохим или хорошим, уже не является предпочтительной стратегией. А переучиваться долго, трудно и страшно. Возможно, конечно, хотя и далеко не всегда своими силами.

Поэтому, вероятно, более надежной стратегией является воздержание от формирования чрезмерной потребности в одобрении в детстве.

Расстрою: для этого надо, чтобы и у родителя, и у ребенка был хороший интеллект.

Нет, я вовсе не говорю, что не следует вообще хвалить и ругать: обязательно есть случаи, когда это необходимо. Иногда и по попе надо.

Единственный случай, когда я отшлепал младшего, случился после того, как он поджег полотенца в ванной комнате. Хорошо, что именно там – относительно легко удалось потушить душем. Но закрепить запрет на такие поступки надо было жестко и немедленно, по Павлову и Дурову. Сын получил три раза по попе.

Также нет: я вовсе не считаю, что ребенка надо обделять лаской. Напротив, эмоциональный, телесный, ментальный и духовный контакт детям необходим. Но нельзя ставить его наличие в зависимость от того, насколько нам нравится, как дитя себя ведет. Напоминаю: если ребенок умный. Если глупый, то, конечно, средства должны быть сильными. В этом случае мы получим негативную побочку, но зато избавимся от более вредных явлений. Давайте надеяться, что ваш ребенок – умный.

Не могу не вспомнить: старшему несколько больше года, он еще не говорил (начал говорить немного поздно). Мы его отдали в ясли, потому что мама учится, а папа работает дома и не может уделить ребенку нужное время. В первый день меня попросили забрать его после обеда. На второй день я по аналогии после обеда пошел в ясли, дети как раз собирались поспать, сын меня увидел, обрадовался… А воспитательница и говорит: «Да сегодня-то уже можно было на целый день оставить, раз вчера все нормально было! Но он вас уже увидел…» Я подхожу к сыну:

- Я думал, что тебя надо забрать домой после обеда, но, оказывается, лучше вечером. Я могу увести тебя сейчас, но если подождешь, то вечером тебя заберет мама. Ты хочешь, чтобы за тобой пришла мама?

Кивает.

Треплю его по голове, ухожу. Прохожу под окнами группы, из окна высовывается воспитательница и восторженно шепчет: «Раздевается!»

Это я к тому, что с разумным ребенком можно договориться, и вовсе не обязательно им манипулировать, опираясь на свои и на его инстинкты.

И да: я считаю, что надо, обязательно надо формировать разумное, эффективное, социально одобренное поведение.

Еще один пример: в подростковом возрасте заговорили со старшим о мате.

- Слово – это последовательность букв или звуков. Оно обычно обозначает какой-то объект, хотя и не всегда. Поэтому само по себе слово не может быть плохим или хорошим, но оно может быть уместным или неуместным. Есть общества и компании, в которых некоторые выражения вызовут раздражение. А в другой компании будут неуместными совсем другие слова. Ну и не надо там говорить этих слов. Другое дело, что речь – это инструмент, поэтому полезно грамотно пользоваться ею в разных вариациях, смотря по аудитории, ситуации и цели говорения.

С тех пор сын пользуется обсценной лексикой крайне редко и безупречно уместно.

Да, я считаю, что неразумное поведение следует корректировать. Но разумному ребенку всегда можно объяснить, чем именно оно не годится.

Пусть, например, он испачкал кухню смесью замазки и краски (это уже не из моей жизни). Ну мало ли – творил.

- Цвета, конечно, интересные, но лучше этим заниматься в ванной, потому что нам с тобой сейчас придется отмывать кухню, а ванну отмывать было бы легче.

Разве что-то еще требуется?

Да, я считаю, что любовь к ребенку надо демонстрировать. Для этого есть известные способы: слова, ласка, вкусняшки, подарки, забота. Это не примеры, это перечень. Числом пять. Желательно использовать вразнобой все. Как я уже намекнул выше, ребенок должен твердо знать, что вы его любите всегда, даже если недовольны тем, что он натворил.

Теперь о собственно похвале

Разумеется, ваш ребенок – самый лучший, самый умный, красивый и талантливый. Если вы считаете иначе, надо что-то менять. Но хвалить его надо не потому, что он ваш сын, а потому, что он реально что-то хорошее сделал. Ну, когда сделал. Не стоит одновременно с похвалой демонстрировать любовь описанными чуть выше средствами: не связывайте любовь и оценку. Сообщите ребенку, что он молодец и вы его результатами гордитесь, независимо от вашего отношения к нему лично. А любите вы его, напоминаю, всегда.

Если вы не хвалите ребенка попусту, то он будет четко знать, что ваша высокая оценка – искренна и объективна. Это позволит ему учиться. Мои дети знают, что если я сказал: «Отлично!», то это означает, что я честно искал, к чему придраться, и не нашел, и это действительно отлично. Они знают, где у них и вправду получается хорошо, а где – не очень, и поэтому в состоянии строить адекватные планы. Ведь согласитесь, если человек недооценивает или переоценивает свои возможности, то планы его часто будут рушиться. И если убедить его, что он молодец в той области, в которой не совсем, то его будут ждать неудачи.

С девочками ситуация несколько иная. Дочерей у меня нет, поэтому сослаться на родительский опыт не могу, но случилось так, что из-за особенностей физиологии у меня в жизни было довольно много романов, и среди них довольно много с молодыми женщинами. Я с уверенностью могу сказать, что женщина гораздо более чувствительна к чужому мнению, гораздо более подвержена сомнениям по поводу самооценки, и выдавать ей поддержку необходимо постоянно. Другое дело, что женщина также менее внимательна к тексту и более – к интонациям, мимике, ласке, вообще невербалке.

Поэтому безразличное «Ах ты ж моя принцесса! Такая прямо красивенькая!» будет менее эффективно, чем восхищенный взгляд и простое: «Красиво! Никуда не уходи, сейчас сфотографирую!». Это, разумеется, не отменяет необходимость конструктивной критики, но не надо забывать о девичьей чувствительности. Если вы объясняете девочке, что у нее несколько лишних килограмм, и видите, что она начала следить за весом, то необходимо (подчеркиваю: необходимо) поощрять эти усилия, участвовать в процессе и непременно как обозначить целевой уровень, так и зафиксировать его достижение: «Вот хорошо! Еще три кило сбросишь, и будет идеально!.. Еще пару кило и подкачать ноги!.. Вот теперь отменно, на этом уровне и держи!»

Все, я думаю, читали страшные истории о психогенной анорексии и понимают, к чему это я.

Да, девочка (девушка, женщина) нуждается в постоянном подтверждении просто того, что у нее все в порядке. Не надо с этим жадничать. Но, как и с мальчиками, оценку надо отделить от выражений любви и приязни. Любовь и приязнь – всегда, а оценка – объективно, аккуратно и по необходимости.

Таким образом, в результате описанной стратегии мы получаем ассертивную личность. Нет, это вовсе не психопат: он по-прежнему любит, когда его хвалят, и не любит, когда ругают. Но манипулировать им этими инструментами уже не получится.

Безусловно, если статус, известность, слава, всеобщая любовь находятся в списке его ценностей, то он может (и ему следует) этой потребностью руководствоваться, иначе он не будет чувствовать себя реализованным. Но ему следует осознавать эту потребность, удовлетворять ее разумным, запланированным образом, и ни в коем случае не зависеть от отдельных людей, которые захотят использовать его и его амбиции в своих целях. Ассертивность ему не только не помешает, но и поможет добиться своего.

Ну и теперь чуть-чуть о том, как пользоваться выражением оценки в обществе.

Во-первых, если что-то постоянно орет, ругается, топает ногами, то через какое-то время на его истерики перестают обращать внимание. Стиль такой. Так же как, когда рассыпает комплименты, они тоже перестают работать. Конфетка имеет ценность, когда она одна («Даже Иван Петрович похвалил! Значит, точно хорошо! Сергей тоже хвалил, но он всегда всех хвалит, это ничего не значит.»).

Поэтому и то, и другое имеет смысл только тогда, когда НАДО. То есть, имеется цель, и для ее достижения лучше всего годится именно это средство. Только тогда инструмент будет эффективен. В «Словах Ванталы» этот принцип сформулирован так: «Не обнажай меча без нужды, как не достаешь лопату, когда не надо копать».

Во-вторых, полезно учитывать, что мы имеем дело с зависимостью людей от той формы оценки, к которой они привыкли в детстве. Поэтому, кодни люди более чувствительны к поощрению, другие – к наказанию. Но и то, и другое тоже может быть разным – все зависит от того, к чему их приучили родители. На одного надо наорать, на второго достаточно нахмуриться, а третьему – пригрозить лишением премии. Одной достаточно улыбнуться, вторую надо публично похвалить, а третьей – поставить цветочек на стол. Есть, увы, люди, которые понимают только мордобой. Не знаю, что с этим делать.

При некотором желании и внимательности предпочтительные методы выясняются довольно быстро.опубликовано econet

© Александр Лебедев

photo by Jessica Drossin

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