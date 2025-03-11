Оладьи из нутовой муки с авокадо

Оладьи без глютена! Обязательно попробуйте приготовить вкуснейшие оладьи из нутовой муки. Оладьи получаются с нежным вкусом. Подавать такие оладьи можно с авокадо, мягким сыром из кешью или хумусом. Оладьи могут быть не только вкусными, но и невероятно полезными. Да и готовить их одно удовольствие - быстро и легко!

БЕЗ ГЛЮТЕНА! Нежные оладьи из нутовой муки

Обязательно попробуйте приготовить вкуснейшие оладьи из нутовой муки. Такие оладьи получаются с нежным вкусом. Подавать такие оладьи можно с авокадо, мягким сыром из кешью или хумусом.

Оладьи могут быть невероятно полезными, а не только вкусными. Да и готовить их одно удовольствие - быстро и легко!

Ингредиенты:

нутовая мука - 1/2 стакана

красный перец - 1/4 стакана (нарезанный)

зелёный лук - 1 шт.

соль - 1/4 чайной ложки

чёрный перец - 1/8 чайной ложки

вода - 1/2 стакана + 2 столовые ложки

для подачи: авокадо, хумус, мягкий сыр из кешью

Как приготовить:

1) Смешайте: муку, соль и перец. Потом добавьте воду и взбивайте, пока масса станет однородной без комочков. После чего, в полученную массу, необходимо добавить овощи.

2) Разогреть сковороду. Выкладываем на нее тесто и жарим с каждой стороны 5-6 минут.

Оладьи готовы!

Готовьте с любовью!econet

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