Оладьи из нутовой муки с авокадо

Оладьи без глютена! Обязательно попробуйте приготовить вкуснейшие оладьи из нутовой муки. Оладьи получаются с нежным вкусом. Подавать такие оладьи можно с авокадо, мягким сыром из кешью или хумусом. Оладьи могут быть не только вкусными, но и невероятно полезными. Да и готовить их одно удовольствие - быстро и легко!
Обязательно попробуйте приготовить вкуснейшие оладьи из нутовой муки. Такие оладьи получаются с нежным вкусом. Подавать такие оладьи можно с авокадо, мягким сыром из кешью или хумусом.
Оладьи могут быть невероятно полезными, а не только вкусными. Да и готовить их одно удовольствие - быстро и легко!
Ингредиенты:
Как приготовить:
1) Смешайте: муку, соль и перец. Потом добавьте воду и взбивайте, пока масса станет однородной без комочков. После чего, в полученную массу, необходимо добавить овощи.
2) Разогреть сковороду. Выкладываем на нее тесто и жарим с каждой стороны 5-6 минут.
Оладьи готовы!
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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