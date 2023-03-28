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Высший пилотаж уверенности в себе

Источник: b17.ru 28 марта 2023 6402
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Часто людям кажется, что отстаивание своего мнения и самоутверждение влечет за собой неизбежный конфликт. Многие отказываются от честного и открытого, я бы сказала, бескровного и без жертвенного провозглашения своей позиции, подавляют все свое недовольство внутрь себя, и уходят обсуждать «несправедливую» и «жестокую» жизнь с подругой на кухне/по телефону/в переписке или просто срывают подавленную агрессию на том, кто под руку попадется

Высший пилотаж уверенности в себе

Про сущность уверенности в себе + практика

Загородил полнеба гений,
Не по тебе его ступени,
Но даже под его стопой
Ты должен стать самим собой...

Часто людям кажется, что отстаивание своего мнения и самоутверждение влечет за собой неизбежный конфликт. Многие отказываются от честного и открытого, я бы сказала, бескровного и без жертвенного провозглашения своей позиции, подавляют все свое недовольство внутрь себя, и уходят обсуждать «несправедливую» и «жестокую» жизнь с подругой на кухне/по телефону/в переписке или просто срывают подавленную агрессию на том, кто под руку попадется.

Высший пилотаж уверенности в себе, скажу я вам, в такой ситуации, и самоутвердиться, и овец «не пострадать», и волков не оголодать. Как, спросите вы, и что сделать, добавите второй вопрос через минуту.

Очень интересные вопросы, в свете данной полезной и эффективной статьи. Непосредственно сейчас займемся практикой.

Высший пилотаж уверенности в себе

В сущности, данная схема алгоритмически раскладывает сущность уверенности в себе. Первый блок схемы нам дает понимание, что уверенность в себе формируется на основании самооценки: говорим самооценка подразумеваем уверенность в себе, говорим уверенность в себе - подразумеваем самооценку.

Непосредственно самооценка формируется в том числе на основании способности к ассертивному самоутверждению. Ключевое слово здесь Ассертивному. Это не просто слово-ключ. Это слово-код, при помощи которого открываются практически любые двери, оставляются в здравии  многие овцы и насыщаются  кровожадные и чревоугодливые волки.

Ассертивность - это чудодейственная способность человека отстаивать свои права (и границы) без ущемления прав (границ) других людей. Чтобы развить в себе ассертивность, главным образом необходимо осознать, обозначить и уважить свои собственные границы.

Предлагаю определиться  с самоутверждением. Составьте табличку и пропишите в ней ваше представление о самоутверждении. Я вам помогу:

Высший пилотаж уверенности в себе

Проложите список, далее пронумеруйте по значимости для вас, что наиболее важно, где самое важное это №1, и так далее. Теперь у вас есть ваше собственное понимание того, что значит для вас самоутвердиться. К тому же, у вас есть приоритетное понимание, с чего начинать и к чему идти, а это ценно.

Помните, что ваше умение может вырасти только из осознания вашего неумения.

Второй блок схемы  приоткрывает завесу того, что может мешать вам утвердить свою уверенность в себе: это парализующие мысли. Откуда они берутся? Согласно нашей схеме, из собственных неудовлетворенных потребностей – стремлений, желаний, мечтаний. Если жизнь не приносит вам радости, это означает, что у вас есть неудовлетворенные потребности, часто и не полностью осознанные.

Составьте табличку, и впишите туда четыре суждения о какой-то часто повторяющейся у вас в жизни ситуации или развитии ситуаций. Например, вы не можете устроиться на работу или выйти замуж или познакомиться с парнем.

 Высший пилотаж уверенности в себе

Анализ своих парализующих мыслей способствует развитию вашей ассертивности. Как только вы осознаете страхи, которые живут только в ваших мыслях, вы сможете проработать эти страхи, разложив их на три элемента: ощущения, потребности, действия. Это подоткнёт вас к снятию блокировок – трансформации парализующих мыслей.

Вернемся к нашему примеру.

Я не могу подходить и знакомиться с парнями, у меня ничего не выйдет.

Ощущения: беспокойство, нерешительность.

Неудовлетворённые потребности: уверенность в способности найти подходящие слова, чтобы заинтересовать парня, вера в положительный исход.

Это бессмысленно, он не будет со мной разговаривать, или примет за легкомысленную, доступную

Ощущения: страх, сомнение в своей порядочности.

Неудовлетворённые потребности: признание женской привлекательности, внимание со стороны мужского пола, способность нравиться и быть интересной.

Воспользуется ситуацией и бросит.

Ощущения: раздражение, бессилие.

Неудовлетворённые потребности: вера в собственную способность управлять ситуацией.

В наше время не осталось нормальных, честных мужчин, одни алкоголики и бессовестные обманщики.

Ощущения: гнев и тяжесть.

Неудовлетворённые потребности: встретить и познакомиться с интересным, порядочным парнем и заинтересовать его собой.

Таким образом, вы сможете трансформировать парализующие, черные мысли в ощущения и потребности, тем самым меняя отношение к ситуации. Поставьте себя на место девушки в моем примере и произнесите: Я намерена встретить и познакомиться с интересным, порядочным парнем, заинтересовать его собой. Чувствуете разницу между «У меня ничего не выйдет» и «Я намерена встретить и познакомиться…». Старание этой девушки заинтересовать собой приведет ее неизбежно к развитию себя, к расширению ее собственных интересов и увлечений.

Помните о том, что мысли материализуются!

Хотите изменить свои реакции на других людей, стать увереннее, научиться самоутверждению и ассертивности - знайте, что всё это зависит напрямую от качества и уровня вашего отношения к самому себе: знакомясь и сближаясь со собой, вы становитесь решительнее и сильнее, что проецирует ваше отношение к окружающим.  опубликовано econet

Автор Марика Бения

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология сознание потребности желания ощущения действия удовлетворенность Марика Бения

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